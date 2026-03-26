Tasarımcı Emre Erdemoğlu Moskova Moda Haftası’nda güçlü bir iz bıraktı

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Moskova Moda Haftası, Milano, Paris, Londra ve New York etkinliklerinin ardından yüksek bir katılımla küresel moda sezonunu tamamladı. Uluslararası basının, önde gelen moda uzmanlarının, ünlü ve fenomenlerin ilgisiyle gerçekleştirilen dinamik program, etkinliğin uluslararası moda başkentleri takvimindeki önemli rolünü vurguladı. Bu sezon Moskova, Rusya, Türkiye, İspanya, Çin ve diğer ülkelerden 300'den fazla yetenekli tasarımcıyı bir araya getiren Moskova Moda Haftası, yerel gelenekler ile küresel trendlerin bir sentezini sergiledi.

EMRE ERDEMOĞLU’NUN KOLEKSİYONU ÖNE ÇIKTI

Türk tasarımcı Emre Erdemoğlu’nun “No Apologies” adlı koleksiyonu, etkinliğin dikkat çeken sunumları arasında yer aldı. Koleksiyonda keskin hatlara sahip silüetler ve belirgin omuz detayları öne çıkarken, deri malzeme tasarımların ana unsurunu oluşturdu. Metal aksesuarlar ve zımba detaylarıyla desteklenen tasarımlar, rock’n roll estetiğini terzilik odaklı bir yaklaşımla bir araya getirdi. Koleksiyonda kullanılan siyah, kırmızı ve krem tonları, tasarımların güçlü ve iddialı karakterini vurguladı. Tasarım dili, dikkat çekmekten kaçınmayan bir duruşu yansıtan bütüncül bir estetik anlayış ortaya koydu.

Emre Erdemoğlu, Moskova Moda Haftası’nın Türk moda endüstrisi açısından sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, etkinliğin tasarımcılar için uluslararası bir vitrin işlevi gördüğünü belirtti. Erdemoğlu, “Moskova Moda Haftası’na katılım, Türkiye moda endüstrisi için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli fırsatlar sunuyor. Türk tasarımcıların zanaat ve yaratıcılıklarını küresel bir izleyici kitlesine sunmalarına olanak tanıyor” ifadelerini kullandı.

Erdemoğlu, yüksek görünürlük seviyelerinin uluslararası alıcıların, medya temsilcilerinin ve işbirliklerinin önünü açtığını belirterek, Türkiye’nin çağdaş ve yüksek kaliteli moda üretiminde bir merkez olarak konumlanmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

STRATEJİK BULUŞMA NOKTASI

Moskova Moda Haftası’nın marka gelişimi açısından taşıdığı öneme, Rus tasarımcılar da dikkat çekti. Inniki markasının tasarımcısı Isabella Dordosova, etkinliğin markalar için önemli bir eşik olduğunu belirterek, organizasyonun profesyonel bağlantıları güçlendirdiğini ve geniş kitlelerden geribildirim alma olanağı sunduğunu ifade etti. Etkinliğin, yaratıcı perspektifleri genişlettiği ve yeni işbirliklerine zemin hazırladığı da vurgulandı. Bu yönüyle Moskova Moda Haftası, yalnızca bir moda etkinliği olmanın ötesinde, sektör için stratejik bir buluşma noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu sezon Moskova Moda Haftası’na katılan Rus tasarımcıların koleksiyonları da hem 65 bini aşkın izleyici hem de uluslararası moda çevreleri tarafından ilgi gördü. Igor Gulyaev’in koleksiyonu, akışkan kumaşlar, yumuşak tonlar ve dokulara verilen özenle dikkat çekerken; Miditi markası bej ve süt tonlarındaki paletiyle çöl esintili silüetler sundu. Unke markası, parçalı silüetler ve su temalı baskılarla gerçeklik ve dönüşüm arasındaki sınırları ele alırken; Viva Vox, Viktorya dönemi zarafetini çağdaş gençlik stiliyle yeniden yorumlayarak, frakların keskin hatlarını ve klasik fularları krinolinler ve turnürlerin eğlenceli hacimleriyle bir araya getirdi.

ULUSLARARASI MARKALAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MATERYALLER ÖNE ÇIKTI

Madrid merkezli Madame & Mister Sibarita markası da etkinlikte yer aldı. “Instinct Naturel” adlı koleksiyon, karmaşık dokular ve modern biyomateryalleri zanaat ile buluşturdu. Koleksiyonda kullanılan domates bazlı vegan deri, sürdürülebilir moda yaklaşımının örneklerinden biri olarak öne çıktı. Markanın tasarımcısı Patricia Emma Fernandez Ortiz, Moskova Moda Haftası’na katılımın marka için en önemli uluslararası deneyimlerden biri olduğunu belirterek, etkinliğin kuruluşundan bu yana elde edilen en yüksek ilgiyi beraberinde getirdiğini ifade etti.