Taşra kariyer mesleklerin özlük dilekçesine 100 bin imza

Yayınlanma: 09.05.2025 - 14:08

Güncelleme: 09.05.2025 - 14:08

Kariyer Büro Sendikası tarafından başlatılan ve diğer kariyer meslek dernek ve sendikaları tarafından da desteklenen imza kampanyasına 3 günde 10 bin imza toplandı. Kampanya ile kariyer meslek mensuplarının özlük haklarında iyileştirme hedefleniyor.

Kariyer Büro Sendikası Genel Başkanı Tolga Akgül tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taşra teşkilatlarında görev yapan kariyer meslek mensupları, özlük haklarının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenmesi talebiyle harekete geçti. 2011 yılından bu yana devam eden mağduriyetlerin giderilmesi için başlattığımız kampanya, meslek mensuplarının birlik çağrısıyla güçleniyor.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan D28-18570 sayılı imzaya açık dilekçe, kariyer meslek mensuplarının sesini duyurmak için önemli bir adım oldu. 100 bin imza hedefiyle yola çıkan kampanyamız üçüncü gününde 10 bin imzayı aşarak büyük bir destek topladı.

Kariyer meslek mensuplarının özlük haklarına yönelik düzenlemelerde mağduriyetlerinin öncelikli olarak ele alınmasını ve adil bir çözüm beklediğimizi vurguluyoruz.

Kampanyaya destek vermek isteyenler, TBMM Dilekçe Komisyonu’nun resmi platformu üzerinden dilekçeyi imzalayabiliyorlar.”