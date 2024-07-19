TEDÜ, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda üç listeye birden girdi

Yayınlanma: 19.07.2024 - 18:07

Güncelleme: 19.07.2024 - 18:07

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci, Türkiye’nin en iyi üniversitelerini mercek altına aldı. TED Üniversitesi (TEDÜ) ise öğrencilerin üniversitelerden tatmin olma düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) 2024 sonuçlarında üç listeye birden girdiğini duyurdu. “Türkiye'de Akademik Destek ve İlgi” sıralamasında ve “Öğrencilerin En Memnun Olduğu Ankara Üniversiteleri” sıralamasında birinci olan TEDÜ, “Vakıf Üniversiteleri” arasında da ikinci olarak konumlandı. 50 bin 414 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmayla birlikte hem tercih yapacak öğrencilerin kurumlar hakkında fikir edinmesi sağlanıyor hem de geliştirdikleri eğitim modeliyle gelecek vaat eden üniversitelerin başarısı tasdik ediliyor.

“BU SIRALAMA, BAŞARIMIZI ORTAYA KOYUYOR”

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Ülkemizdeki binlerce öğrencinin görüşlerini yansıtan TÜMA’da, üç listenin zirvesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Küresel bilgi ekonomisinin gerektirdiği genişlik ve derinlik dengesine sahip diploma programları ve yenilikçi öğretim yöntemleri ile çok yönlü, eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve girişimci bireylerin yetişmesini sağlayan bir kurum olarak; başarımızı taçlandırmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

“GELECEĞİN DONANIMLI BİREYLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ”

Sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen, öğrenmeye açık bir üniversite olmayı misyon edindiklerini belirten Sabuncuoğlu, “Özgün ve yenilikçi bir eğitim modelimiz, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireylerin yetişmesini sağlıyor. Öğrencilerimize, dönüştüren ve özgürleştiren bir eğitim deneyimi sunuyoruz. Yalnızca amfilerdeki eğitimle sınırlı kalmıyor, öğrencilerimizin sahada da pratik kazanmasını mümkün kılıyoruz. Yetkinliklerini geliştirmelerinin önünü açarak hem üniversiteye hem de iş dünyasına aktif şekilde katılmalarına olanak tanıyoruz. Henüz mezun olmadan kariyer basamaklarını sağlam adımlarla çıkmalarını destekliyor, bu sayede geleceğin donanımlı bireylerini yetiştiriyoruz..” dedi.

Sabuncuoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Öğrencilere şehrin merkezinde, sergi ve fuaye alanları, konferans salonları, atölyeleri ve laboratuvarları ile spor, kültür, sanat ve bilimle iç içe yaşam alanları sunuyoruz. Onlarla birlikte hayal ediyor, strateji geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz.

Tam da bu nedenlerle, öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerinden biri haline geldik. Bu başarımızı da TÜMA’da üç listede birden yer alarak ortaya koyduk. Gelecek eğitim - öğretim yıllarında da nice başarılara imza atacağız.”