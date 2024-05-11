TeklifimGelsin’in yeni ürünü KobimGelsin ile en uygun kredi, POS, ticari kart çözümleri 40 saniyede bulunuyor

Yayınlanma: 11.05.2024 - 13:50

Güncelleme: 11.05.2024 - 13:50

Açık bankacılık ve kişiselleştirilmiş finans konusunda yaşanan gelişmeler, KOBİ'lerin de hayatını kolaylaştırmaya başlıyor. 500 bini aşkın kullanıcıya banka ve diğer finans kuruluşlarının kredi ve kredi kartı ürünlerini karşılaştırma ve kişiselleştirilmiş tekliflere saniyeler içinde erişebilme olanağı sunan TeklifimGelsin, KOBİ'lere özel olarak geliştirdiği KobimGelsin ürününü tanıttı.

Onlarca bankanın ve elektronik para ve ödeme hizmeti kuruluşunun tekliflerini tek platformda toplayan TeklifimGelsin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına uygun ticari kredi, kredi kartı ve POS ürünlerini karşılaştırmasına olanak tanıyor.

“DARALAN KREDİ ORTAMINDA EN AVANTAJLARI SEÇENEKLERE 40 SANİYEDE ULAŞILABİLİYOR”

Türkiye para politikasında uygulanan sıkılaşma tedbirleri çerçevesinde bankalardan hem bireysel hem de ticari kredilerde büyümeyi yavaşlatmaları talep ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın martta yayımladığı ilave sıkılaşma adımlarında, TL ticari krediler için %2,5 olan aylık büyüme sınırının %2'ye indirildiği biliniyor.

Bu durumun kredi hacimlerinde reel bazda daralmaya işaret ettiğine dikkat çeken TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO'su İhsan Cem Zararsız, “Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsayan KOBİ’ler, ülke ekonomimizin can damarı. Sayıları 5,7 milyonu aşan KOBİ’ler ülkemizdeki istihdamın %72'sini üstleniyor. İşletme sahiplerini en avantajlı tekliflerle, banka ve finansal kuruluşları da potansiyeli yüksek işletme sahipleriyle buluşturan KobimGelsin, 40 saniyede sunduğu hizmetiyle KOBİ’lerin daralan kredi ortamında finansmana erişimini güçlendirecek” dedi.

TİCARI KREDİ, KREDİ KARTI VE POS TEKLİFLERİ KARŞILAŞTIRILABILIYOR

Türkiye’de işletmelerin 2 milyondan fazla POS cihazı kullandığını ve bu sayının günden güne arttığını kaydeden İhsan Cem Zararsız, “Dijitalleşen ekonomi pazarı büyütürken alternatifleri çoğaltıyor. KOBİ’ler, ödeme alma yöntemlerine yapacakları yatırımların kalıcı ve uzun vadeli olmasını bekliyor. Öte yandan kullanıcılara mümkün olduğunca çok ödeme seçeneği sunmak ve taksit olanakları sağlamak kritik hâle geliyor. Piyasada POS hizmeti sunan oyuncu çok. KOBİ’ler bu sağlayıcıyı seçerken banka anlaşmalarına, taksit olanaklarına, aylık kullanım ücreti ya da inaktiflik ücreti gibi bedellere dikkat ediyor. Tek tek bankaları ya da finansal kuruluşları incelemek zaman alırken, KobimGelsin tüm bu teklifleri tek platformda karşılaştırma olanağı sunuyor. Bu sayede KOBİ’ler kredinin yanı sıra POS ve ticari kredi kartı seçerken de maliyet ve zaman avantajı yakalıyor. Zira ürün seçiminden sonra başvuru süreci 40 saniyede tamamlanıyor” diye konuştu.

KOBİ’LER KREDİ KARNELERİNİ ÜCRETSİZ GÖREBİLİYOR

Ticari işletmeler için kredi notunun ve borç verenler gözündeki finansal görünümün de finansmana ve diğer hizmetlere erişimde kritik rol oynadığını kaydeden TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su İhsan Cem Zararsız, “TeklifimGelsin olarak geliştirdiğimiz KobimGelsin, bireysel kullanıcılara sunduğumuz hizmetleri ticari kullanıcılara uyarlıyor. KOBİ'ler, TeklifimGelsin platformunu kullanarak finansal görünümlerine ve kredi notlarına dair raporları ücretsiz inceleyebiliyor. Bu sayede bankalar gözünde daha saygın ve güvenilir bir işletme olmak için yapılması gerekenleri önden keşfederek risk yönetimini de üst seviyeye çıkarabiliyor” ifadelerini kullandı.

“REGÜLASYONLAR KULLANICI DOSTU HİZMETLERI MÜMKÜN KILIYOR”

Açık bankacılık, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi teknoloji trendlerinin kesişiminin hem bireysel hem de ticari kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığını kaydeden İhsan Cem Zararsız, regülasyonların da bu gelişmelere ayak uydurduğunu vurguladı. Haziran 2023’te Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonucunda, tüzel kişilerin, yani ticari işletmelerin de uzaktan müşteri edinim süreçleriyle müşteri olabilmesine izin verildi. İngilizcede KYC olarak bilinen uzaktan müşteri edinimi süreçlerinin milyonlarca insanı bankaya, şubeye gitme külfetinden kurtardığına dikkat çeken İhsan Cem Zararsız, “Finansal kapsayıcılığın artması açısından önemli olan bu gelişme ve düzenlemeler, KOBİ’lerin de hayatını kolaylaştıracak. TeklifimGelsin’in KobimGelsin ürünü, banka ve banka dışı finansal kuruluşların uzaktan müşteri edinimi süreçleri kullanılarak seçilen finansal hizmetlere kolayca erişme imkanı veriyor. Uzaktan banka müşterisi olma trendi KOBİ’ler için de bekleniyor” dedi.

14 MİLYON DOLAR DEĞERLEMEYLE YATIRIM ALDI

Geleceğin finansının kişiselleştirme, entegrasyon ve kusursuz kullanıcı deneyimi etrafında şekilleneceğini söyleyen İhsan Cem Zararsız, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Türkiye'nin en büyük girişim programlarından İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge'da Seri A Öncesi yatırım turumuzu 2023 sonunda 14 milyon dolar değerlemeyle tamamladık. Keiretsu Melek Yatırımcıları ve Startup Wise Guys gibi dünyaca ünlü yatırımcı ekosistemlerinin katıldığı yatırım turumuz, TeklifimGelsin olarak kurduğumuz iş modelinin potansiyelini ortaya koyuyor. Web ve mobil uygulamalarımızda sunduğumuz KobimGelsin ürünümüz kapsamında ticari kredi, ticari kredi kartı ve POS karşılaştırma yelpazesini genişletecek ve yeni finansal ürünlerle zenginleştireceğiz. Bu sayede hem bireysel kullanıcılar hem de ticari kullanıcılar için kişiselleştirilmiş finansa kusursuz bir deneyimle erişmenin yolunu genişleteceğiz.