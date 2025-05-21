Teknoloji ve gayrimenkulün güç birliği: UBXS ve HLS Token stratejik ortaklığıyla yeni bir dönem başlıyor

Bixos’un geçmişte inşa ettiği ve halen global kripto para borsalarında işlem görmekte olan UBXS Token, bu hamle ile yeni bir güç ortaklığına dönüştü. Bu güçlü altyapının üzerine inşa edilen yeni proje ise: HLS TOKEN

Helis Yapı Mülkleri Tokenize Ediliyor: Hisseli satışta yeni dönem

UBXS ve Bixos'un tecrübesi ile Odekta’nın teknik altyapısı bir araya gelerek HLS Token projesini hayata geçiriyor. Bu proje, Helis Yapı’ya ait seçili gayrimenkullerin tokenize edilerek, parçalı mülkiyet modeliyle yatırımcılara sunulmasını hedefliyor. Artık yatırımcılar, büyük sermayelere ihtiyaç duymadan, bir odaya hatta bir mülk hissesine sahip olabilecekler.

UBXS Token ve HLS Token: Stratejik iş birliğiyle değer katma

HLS Token projesi, UBXS Token ile stratejik bir iş birliği içinde geliştiriliyor. UBXS Token, Bixos’un blockchain teknolojisiyle gayrimenkul sektörünü dönüştürme vizyonunun temel taşı olarak global borsalarda işlem görüyor. HLS Token ise UBXS Token’ın altyapısı ve ekosistemi olmadan işlem göremez. Bu iki token arasındaki ilişki, hem UBXS Token’ın hem de HLS Token’ın değerine değer katacak bir ekosistem oluşturuyor.

Her iki projenin gelişim sürecini şu şekilde özetleyen Odekta’nın kurucu Ceo’su Deniz Erkin Purut:



“UBXS Token, HLS Token’ın işlemleri için gerekli olan teknolojik omurgayı sağlayacak. HLS Token ile UBXS Token’ın kullanım alanını genişleterek gayrimenkul sektöründeki erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği, her iki Token’ın da piyasa değerini ve likiditesini güçlendirecek bir kazan-kazan modeli sunacak. Bu sayede Odekta bünyesinde işlem gören her proje topluluğun parçası olan herkese kazanım fırsatı sunmuş olacak."