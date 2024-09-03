Teyit, Pürmerak Kulübü’nde Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimini başlattı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:15

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:15

Yapay zekanın (YZ) günlük hayatın önemli bir parçası haline gelmesiyle tarih, daha önce hiç yaşanmayan gelişmelere sahne oluyor. Makine ve insan ortak bir geleceğe doğru ilerlerken, yapay zekanın tehdit olarak algılanması, fikir ayrılıkları doğuruyor. Yapay zeka hakkındaki düşüncelerin bir manzarasını ortaya koyan KPMG araştırması da insanların beşte üçünün (%61) yapay zeka sistemlerine güvenme konusunda temkinli yaklaştığını gösteriyor. İnsanların yapay zekayı eleştirel bir bakış açısıyla anlamalarını sağlamak için adım atan doğrulama platformu Teyit, çevrimiçi eğitim platformu Pürmerak Kulübü’ne 2 Eylül itibarıyla “Yapay Zeka Okuryazarlığı” eğitimini ekledi.

“İnsanların YZ ile sağlık ilişki kurmasını sağlayacağız”

Teyit Eğitim Programları Sorumlusu Esra Özgür, eğitime dair şu açıklamada bulundu: “Geride bıraktığımız son birkaç yıl, yapay zeka açısından büyük gelişmelere sahne oldu. Yapay zeka teknolojisi iş akışlarımızdan gündelik alışkanlıklarımıza kadar yaşamımızın her yerine nüfuz etti. Biz de yakın geleceğe hazırlıklı olmak ve getirdiği sorunlara karşı kendimizi güçlendirebilmek için atabileceğimiz bazı bireysel adımların farkındalığıyla yapay zeka okuryazarlığı modülünü hazırladık. Bu modülü oluştururken, teyitçiliğin merkezinde yer alan eleştirel düşünme ve dijital okuryazarlık becerileri yol gösterici oldu. Teyitçilerin gözünden yapay zeka gündemine bakmak, bu gelişmelerle sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir.”

Eğitimi tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanıyor

2016’dan bu yana dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için eğitim faaliyetleri yürüten teyit.org'un “Yapay Zeka Okuryazarlığı” programı, insanların güncel teknolojiyle temel düzeyde sağlıklı bir ilişki kurabileceğinin adımlarını barındırıyor. Eğitimde YZ ile doğru bilgiye ulaşırken teyit etme yaklaşımından nasıl faydalanacağı irdeleniyor. YZ teknolojisine dair temel kavramlar, yetenek ve sınırları, etik meseleler, kültürel ve sosyal sorunlar ve bu sorunlara karşı alternatif çözümler tartışılıyor. Yapay zeka araçlarıyla üretilen içerikleri ayırt etmenin yolları, YZ desteğiyle teyitçilik yapmanın incelikleri ve bu teknoloji çevresindeki gelişmelere eleştirel yaklaşmanın yolları araştırılıyor.

Giriş seviyesindeki bu eğitim için ileri teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadığını, katılımcıların derslere dilediği gün ve saatte erişebildiğini belirten Teyit Eğitim Programları Sorumlusu Esra Özgür, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Eğitimi tamamlayan katılımcılar, İstanbul Bilgi Üniversitesi onaylı Yapay Zeka Okuryazarlığı sertifikası almaya hak kazanıyor. Gelecek dönemlerde de Pürmerak Kulübü'nde eleştirel dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmak için yeni eğitimler oluşturmaya ve toplulukla beraber teyitçilik faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz.”