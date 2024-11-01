TFRP Yeni Parçası “Yüzleşme” ile Rock Müziğin Gücünü Gösteriyor!

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:51

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:51

2016 yılında Hatay’da kurulan grup, müzik yolculuğunda büyük fedakarlıklar ve emekler harcayarak, kendi tarzlarından asla ödün vermeden bugünlere kadar gelmeyi başardı.

“YÜZLEŞME’ SADECE BİR BAŞLANGIÇ ”

TFRP, rock müziği tutkuyla icra eden ve çok çalışan bir ekip. TFRP üyeleri sırada daha çok şarkıları olduğunu ve bu şarkılarla bu müziğin - sanılanın aksine - yaşadığını kanıtlamaya kararlı olduklarını dile getiriyor. Grup üyeleri ilk günden bu yana aynı ve gerçek bir aile gibiler. Grup beş kişiden oluşuyor: Nimet Güzelşemme(Vokal), Dilan Öner(Bass), Alparslan Yüksel(Davul), Yunus Emre Özer(Klavye&Vokal) ve Onur Yahya Öner(Gitar&Vokal). Grubun enerjik ve özgün müziği, İzmir’den Türkiye’nin dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. TFRP’nin yeni şarkısı “Yüzleşme” ve klibini izlemek için, rock müziğin ruhunu yeniden hissetmeye hazır olun!