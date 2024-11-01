TFRP Yeni Parçası “Yüzleşme” ile Rock Müziğin Gücünü Gösteriyor!
İzmir’in kadın eli değen güçlü rock grubu TFRP (The Family Rock Project), ilk single’larının ardından büyük bir adım atarak “Yüzleşme” adlı yeni parçalarını ve kliplerini yayınladı!
2016 yılında Hatay’da kurulan grup, müzik yolculuğunda büyük fedakarlıklar ve emekler harcayarak, kendi tarzlarından asla ödün vermeden bugünlere kadar gelmeyi başardı.
“YÜZLEŞME’ SADECE BİR BAŞLANGIÇ ”
TFRP, rock müziği tutkuyla icra eden ve çok çalışan bir ekip. TFRP üyeleri sırada daha çok şarkıları olduğunu ve bu şarkılarla bu müziğin - sanılanın aksine - yaşadığını kanıtlamaya kararlı olduklarını dile getiriyor. Grup üyeleri ilk günden bu yana aynı ve gerçek bir aile gibiler. Grup beş kişiden oluşuyor: Nimet Güzelşemme(Vokal), Dilan Öner(Bass), Alparslan Yüksel(Davul), Yunus Emre Özer(Klavye&Vokal) ve Onur Yahya Öner(Gitar&Vokal). Grubun enerjik ve özgün müziği, İzmir’den Türkiye’nin dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. TFRP’nin yeni şarkısı “Yüzleşme” ve klibini izlemek için, rock müziğin ruhunu yeniden hissetmeye hazır olun!
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