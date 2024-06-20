TikTak: Günlük araç kiralamada evrak, provizyon, findeks dönemini bitiriyoruz

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:24

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:24

İstanbullulara özel araç ihtiyaçları için sunduğu dakikalık ve günlük kiralama hizmetleri ile sektördeki dinamikleri değiştiren TikTak, şimdi de günlük araç kiralama deneyimini tamamen dönüştürüyor. Otomobil kiralama sektörünün evrak teslimi gibi en zorlayıcı adımlarını tamamen ortadan kaldırdıklarını açıklayan yenilikçi mobil uygulama, rezervasyonlu günlük kiralama modeliyle yeni bir döneme kapı aralıyor.

“Günlük araç kiralama alışkanlıklarını tamamen değiştireceğiz”

Başarılarını müşteri ihtiyaçlarını en ince detayına kadar anlayıp, bu ihtiyaçlara yanıt veren yenilikçi ve özgün yaklaşımlarından doğduğunu belirten TikTak Kurucusu Ersan Öztürk, konuya dair şu bilgileri paylaştı: “Başlattığımız dakikalık araç kiralama hizmetiyle sektörde birçok ezberi bozmuştuk. Şimdi de günlük kiralama alışkanlıklarını kökten değiştirecek ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunacak yeni bir hizmet modelini devreye alıyoruz. Bu modelde, günlük araba kiralama süreçlerindeki evrak, provizyon, findeks gibi pek çok zorluğu ortadan kaldırıyoruz. Kullanıcılarımıza sadece ihtiyaçları kadar ödeyecekleri bir model sunuyoruz. Şu anda ilk olarak 5 noktada başlattığımız bu yeni modelimizi çok yakında yeni hizmet noktalarıyla genişleterek tüm kullanıcılarımıza kusursuz deneyim yaşatmaya devam edeceğiz.”

“Kullanacağın kadar kirala, yakıt derdine düşme”

Yeni modellerini ilk olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Zorlu Center, Optimum AVM, Vega AVM, Piyalepaşa Çarşı lokasyonlarında canlıya aldıklarını aktaran Ersan Öztürk’ten edinilen bilgilere göre Tiktak’ın rezervasyonlu araç kiralama modelini hem İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında hem de Türkiye’nin farklı şehirlerinde uygulamaya alacağı izleniyor. Kullanıcılar, rezervasyonlu günlük kiralama sisteminde, kiralama süresini ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde belirleyebilirken 2 gün 5 saat boyunca arabaya ihtiyacı varsa 3 günlük kiralama yapmak zorunda kalmıyor. Kiralanan araçlarda kredi kartından yüksek meblağlı provizyon çekilmiyor. Kiralama süresi bitiminde de güvence bedelinin geri ödenmesi için beklemek gerekmiyor. Ayrıca, aracı bırakırken depodaki benzinin aracın kiralandığı andaki gibi bırakmak zorunda kalınmıyor.