TLS Lojistik’ten 25. yıla kültürel imza

TLS Lojistik, 25. kuruluş yılı vesilesiyle kurumsal yolculuğunu bu kez sanat üzerinden anlatıyor. Şirketin yıllar içinde oluşan TLS Çağdaş Sanat Koleksiyonu, “Pozisyonlar & Dalgalar” adlı kitabıyla ilk kez kapsamlı, bütünlüklü ve kalıcı bir yayına dönüşüyor. Türkiye’den ve dünyanın farklı coğrafyalarından 69 çağdaş sanatçının üretimlerinden oluşan koleksiyon, bu yayın aracılığıyla TLS Lojistik’in iş ve çözüm ortaklarına anlamlı bir teşekkür niteliği taşıyor.

Sanat tarihçisi ve küratör Necmi Sönmez editörlüğünde hazırlanan kitap, koleksiyondan 182 seçili eseri bir araya getiriyor. “Pozisyonlar & Dalgalar”, yalnızca bir sanat yayını olarak konumlanmıyor; aynı zamanda TLS Lojistik’in uzun vadeli bakışını, kurumsal değerlerini ve kültür-sanat alanına yaptığı sürdürülebilir katkıyı belgeleyen stratejik bir çalışma olarak öne çıkıyor.

TLS’nin uzun vadeli değer yaratma misyonunun kültürel yansıması

TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu, kitabın önsözünde koleksiyonun yatırım hedefiyle değil, zaman içinde gelişen kişisel bir bağ ve değer üretme anlayışıyla şekillendiğini vurguluyor:

“Kendimi bir koleksiyoner olarak değil, sevdiğim nesnelerin toplayıcısı olarak görüyorum. Sanat eserleriyle kurduğum ilişki, zamanla düşünme biçimimin ve yaşam pratiğimin parçası haline geldi.”

Hacıalioğlu’na göre kitap, TLS Lojistik’in iş yapma kültürüyle de doğrudan temas ediyor: “Sanat, bakış açısını genişleten, sabrı ve derinliği besleyen bir alan. İş dünyasında kalıcı olmanın yolu da kısa vadeli sonuçlardan çok, uzun vadeli değer yaratmaktan geçiyor. Bu kitap, TLS’nin bu yaklaşımının kültürel bir yansıması.”

Zaman ve hareketten belleğe uzanan bir anlatı

Kitapta yer alan eserler; zaman, hareket, bellek, mekan ve insan ilişkileri gibi kavramlar çevresinde bir araya geliyor. Bu yaklaşım, sanatın evrensel dilini iş dünyasının temel dinamikleriyle buluşturarak, koleksiyonun yalnızca gösterilen değil, düşündüren bir hat kurmasını sağlıyor. TLS Çağdaş Sanat Koleksiyonu, bu yönüyle sanat ile iş dünyası arasında bilinçli, sürekliliği olan bir diyalog kuran örnek bir model olarak konumlanıyor.

“Pozisyonlar & Dalgalar”, TLS Lojistik’in 25. yılında finansal büyümenin ötesine geçen bir kurumsal duruşu da görünür kılıyor. Yayın, kültürel sermaye, kurumsal hafıza ve toplumsal katkı kavramlarını merkeze alan vizyonun somut bir çıktısı olarak, TLS’nin 25 yıllık yolculuğuna kalıcı bir iz bırakıyor.