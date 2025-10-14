Tokgöz Beton ve Trio Mobil iş birliğiyle saha güvenliğinde yapay zeka dönemi

Tokgöz Beton AI Dashcam ve CAN Bus ile sürüş güvenliğini artırıyor

Ağır vasıtaların şehir içi ve şantiye operasyonlarındaki güvenlik riskleri, Tokgöz Beton’un sürüş güvenliğine öncelik veren yaklaşımında belirleyici rol oynuyor. AI Dashcam teknolojisi sayesinde, emniyet kemeri takılmaması, cep telefonu veya sigara kullanımı, dikkat dağınıklığı ve tehlikeli takip mesafesi gibi durumlar anlık olarak tespit edilip kayıt altına alınıyor.

Geçmişte yaşanan kazaların görüntülerine hızla ulaşılması, olayların yönetiminde büyük kolaylık sağlarken, elde edilen veriler sürücü eğitimlerine doğrudan katkı sunuyor. Sistem üzerinden gerçek zamanlı olarak alınan bilgiler, Tokgöz Beton’un kendi yazılım altyapısıyla entegre edilerek, sürücü ve araç bazlı operasyonel kararların daha hızlı alınmasını sağlıyor.

Bununla birlikte CAN Bus teknolojisinin kullanılmasıyla, araçların motor parametrelerinden yakıt verimliliğine kadar birçok teknik veri de detaylı olarak analiz edilebiliyor. Bu da hem operasyonel sürdürülebilirliği artırıyor hem de bakım süreçlerinin daha öngörülebilir hale gelmesini sağlıyor.

Güvenli sürüş, güvenilir operasyon: Tokgöz Beton’un odak noktası

Tokgöz Beton için güvenlik yalnızca yasal bir gereklilik değil; çalışan refahını, operasyonel sürekliliği ve marka sorumluluğunu doğrudan etkileyen bir temel değer. Özellikle ağır tonajlı beton mikserlerinin şehir içi ve şantiye sahalarındaki yoğun trafiği, risklerin anlık yönetimini zorunlu hale getiriyor. Bu noktada yapay zeka destekli AI Dashcam sistemi, güvenlik odaklı yönetim anlayışını günlük operasyonların ayrılmaz parçası hâline getiriyor.

Trio Mobil’in sunduğu çözümler sayesinde; sürücü davranışları, araç hareketleri ve olası ihlaller gerçek zamanlı olarak izleniyor ve analiz ediliyor. Sistem yalnızca olay anına değil, olay öncesi ve sonrası veriye de ulaşılmasını mümkün kılıyor. Bu sayede Tokgöz Beton, yaşanan kazaların nedenlerine ışık tutarak yalnızca tepkisel değil, aynı zamanda proaktif bir güvenlik stratejisi geliştirebiliyor.

CAN Bus entegrasyonuyla birlikte motor performansı, yakıt kullanımı ve teknik arızalar gibi daha teknik veriler de tek bir yapı üzerinden değerlendiriliyor. Bu bütünsel yaklaşım; hem sürücü eğitimlerinin güçlendirilmesini hem de operasyonun her adımında güvenliğin ölçülebilir, izlenebilir ve iyileştirilebilir bir standart hâline gelmesini sağlıyor.

Nevzat Ataklı: “Güvenliği veriye, veriyi farkındalığa dönüştürüyoruz”

Trio Mobil CEO’su ve Kurucu Ortağı Nevzat Ataklı, bu iş birliğini şöyle değerlendirdi:

“Tokgöz Beton ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, sürücü güvenliğini yapay zekâ destekli analizlerle güçlendirmenin en somut örneklerinden biri. AI Dashcam teknolojimiz, yalnızca riskleri tespit etmekle kalmıyor; insan davranışlarını anlayarak kazaları önlemeye yönelik farkındalık yaratıyor. Trio Mobil olarak hedefimiz, veriyi anlık bir uyarıdan öteye taşıyarak, her sürücünün güvenli dönüşünü mümkün kılan bir güvenlik kültürü inşa etmek.”

Tokgöz Beton: “Veriyle yönetilen güvenlik, operasyonlarımızın temel taşı”

Tokgöz Beton CEO’su Mustafa Tokgöz, bu dönüşümün etkisini “Trio Mobil ile birlikte daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. Ağır araçlarımızın yoğun operasyonlarında yaşadığımız güvenlik risklerini artık daha kontrollü ve veriyle yönetebiliyoruz” sözleriyle paylaştı.

AR-GE ve İnovasyon Yöneticisi Tuğçe Şeyma Ünal ise, çözümün eğitim süreçlerine katkısını şu sözlerle aktardı: “Kaza görüntülerine anında ulaşılabilirlik sayesinde sürüş risklerimizi analiz ettik. Sürücü eğitimlerimizi güçlendirdik. Operasyonlarımız artık daha güvenli. Trio Mobil'in AI Dashcam çözümleri sayesinde sürücü davranışlarını anlık olarak takip edebilmekteyiz. İlgili olayların sistemde belirlenmesi süreçleri proaktif bir şekilde yürütmemize olanak sağlamaktadır.”

Trio Mobil Hakkında

Trio Mobil, endüstriyel güvenlik ve verimlilik çözümleri alanında IoT ve yapay zeka teknolojileriyle öne çıkan bir teknoloji şirketidir. Filo yönetimi, araç takip sistemleri, soğuk zincir takibi ve endüstriyel IoT çözümleri gibi geniş bir yelpazede entegre güvenlik ve verimlilik sistemleri sağlamaktadır.

Türkiye merkezli üretim gücüyle global pazarda büyümesini sürdüren Trio Mobil, bugün dünya genelinde 65 ülkede, 1 milyondan fazla bağlı cihazı ve 30.000’den fazla kurumsal müşterisiyle hizmet vermektedir. Şirket, sağladığı ileri teknoloji çözümleri ile operasyonel güvenliği ve verimliliği artırır, aynı zamanda süreçlerin dijital dönüşümüne katkı sağlar.

Daha fazla bilgi için: www.triomobil.com

Tokgöz Beton Hakkında

1988 yılında Kayseri’de kurulan Tokgöz Beton, hazır beton sektöründe güvenilirliği, üretim kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla öne çıkan yerli firmalardan biridir. Yüksek taşıma kapasiteli araç filosu ve deneyimli kadrosuyla şehir içi ve şantiye operasyonlarında etkin çözümler sunan Tokgöz Beton, sürdürülebilir üretim, çevreye duyarlı uygulamalar ve teknoloji odaklı altyapısıyla sektördeki konumunu sürekli olarak güçlendirmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.tokgozbeton.com