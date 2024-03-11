TON ve Gate.io'dan ortak etkinlik

Yayınlanma: 11.03.2024 - 14:57

Güncelleme: 11.03.2024 - 14:57

Kripto para piyasalarında olumlu gelişmelerin yaşandığı ve Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bu dönemde İstanbul, önemli bir Web3 ve merkeziyetsiz internet etkinliğine ev sahipliği yaptı. Küresel kripto para borsası Gate.io ve TON Society Türkiye, aynı etkinlikte buluştu. 6 Mart'ta Raffles İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye’de Web3 Adaptasyonu” başlıklı kapalı etkinlikte, Türkiye Web3 topluluğunun önemli isimleriyle bir araya geldi.

“5 Telegram kullanıcısından üçünü TON ile tanıştırmayı hedefliyoruz”

İki şirketin ekosistem güncellemelerini ve 2024 planlarını paylaştığı özel buluşma, TON Küresel İş Geliştirme Lideri Ömür Çataltepe'nin konuşmasıyla başladı. Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın blokzinciri entegrasyonunu Eylül 2023'te Singapur’da gerçekleştirilen Token2049 etkinliğinde duyurduğunu hatırlatan Ömür Çataltepe, “Bu haber, kripto ve Web3 gibi merkeziyetsiz teknolojilerin topluluk ilişkisini ortaya koyduğu için ekosistem tarafından ilgiyle karşılandı. Telegram’ın entegre ettiği Web3 cüzdanının inşa edildiği blokzinciri olan TON (The Open Network), ekosistem token’ı Toncoin ile Telegram’ın 800 milyonu aşkın kullanıcısı için kriptoyu mesajlaşmak kadar kolay hale getiriyor. 2028’e kadar aylık aktif kullanıcı sayısında 1 milyarlık büyüme hedefleyen Telegram, TON Foundation işbirliğiyle, aktif kullanıcılarının %30’unu önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde TON ekosistemiyle tanıştırmayı amaçlıyor. TON Society Türkiye olarak, bu amacı gerçekleştirme yolculuğunda küresel vizyonların yerel temsilcileri ve yerel kripto topluluklarıyla temas kurmayı önceliklendiriyoruz. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Gate.io ile düzenlediğimiz bu özel buluşmayı bu açıdan önemli buluyoruz” dedi.

“Gate.io, TON blokzincirindeki yazıtları destekliyor”

“Türkiye’de Web3 Adaptasyonu: TON Society Turkey ? Gate.io" etkinliğinde Ömür Çataltepe'nin ardından sahneye Gate.io Küresel Büyüme Operasyonları Müdürü Temir Gökalp ise konuşmasına %100 Rezerv Kanıtı vurgusuyla başlayarak, “Gate.io, 171 kripto para birimi için rezerv kanıtı sunuyor ve 100 milyon dolarlık bir ek güvenlik fonu olan Gate SAFU gibi uygulamalarıyla endüstriye örnek oluyor. Gate.io, çeşitli metriklere göre merkezi borsa lansman platformları arasında ikinci sıraya yerleşen ve 150 milyon doları aşkın airdrop dağıtan Gate Startup gibi yenilikçi ürünleriyle, teknoloji ve inovasyonda da öne çıkıyor. Gate.io ve TON’un yolu, yakın zamanda duyurduğumuz Inscription (Yazıt) Navigasyon ve Inscription Launchpad ürünlerimizle kesişti. Tek tuşla Web3’e erişmeyi mümkün kılan bir teknoloji şirketi olarak, TON gibi halka açık blokzincirlerindeki yazıtlara ilişkin bilgileri tek noktadan toplayan bir platform sunuyoruz. Kullanıcılar, zengin grafikler ve eksiksiz bilgilerle yazıt sürümleri, yazıt basma, gas ücretleri için ilgili protokollere hızlı bir şekilde erişebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Merkezi borsamız kadar Web3’e de yatırım yapıyoruz”

Sınırlı sayıda katılımcıya açık olan etkinliğin sonunda Gate.io Küresel Büyüme Operasyonları Müdürü Temir Gökalp, değerlendirmelerini şu ifadelerle noktaladı: “Tüm kripto para birimleri içinde 9 milyar doları aşkın piyasa değeriyle 17. sırada olan Toncoin’in Web3’ün geleceği ve merkeziyetsizlik açısından önemli bir potansiyel vaat ettiğine inanıyoruz. Halihazırda TON temelli mini merkeziyetsiz uygulamalar geliştirilmeye başlandı. Merkezi borsasına olduğu kadar Web3’e de yatırım yapan Gate.io olarak Türkiye’de de TON vizyonunun taşıyıcısı konumundaki TON Society Türkiye ile bir araya gelmekten mutluyuz. Kripto ve blokzincirinde gelecek gören özel bir toplulukla, Web2 ve Web3’ün farkını, Gate.io’nun son inovasyonlarını, Gate.io ve TON'un yapıcı işbirliğine ilişkin ayrıntıları paylaşma fırsatı verdikleri için TON Society Türkiye’ye teşekkür ederiz.”