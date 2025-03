Toz alerjisi olanların yardımına, MOVA’nın robot süpürgeleri yetişti

Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:44

Güncelleme: 25.03.2025 - 16:44

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri, toz alerjisiyle mücadele ediyor. Bu gözle görünmez sorun, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilerken, temizliği kalıcı hale getirmek kritikleşiyor. Akıllı temizlik çözümleri markası MOVA ise elektrikli robot süpürgeleri E30 Ultra, S20 Ultra ve S10 Plus ile bahara tozsuz bir başlangıç yapmayı mümkün kılıyor. Özellikle de halı kaplı evlerin tozdan kolaylıkla arınmasını sağlarken, doğru temizlik yöntemleri hakkında da detaylı bilgiler paylaşıyor.

Tozu gidermek için yüksek güçlü bir elektrikli süpürge kullanılması gerekliliğini vurgulayan MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, “Bu amaçla geliştirdiğimiz 8.300 Pa Vormax™ emiş gücüne sahip S20 Ultra ile tozsuz bir iç mekanı mümkün kılıyoruz. Hem ufak tozun hem de büyük döküntülerin zahmetsizce temizlenmesini sağlarken, akıllı halı algılama işleviyle, bir halıya denk gelindiğinde emiş gücünün otomatik olarak ayarlanmasına olanak tanıyor. Böylece, daha derin ve etkili bir temizlik anlayışını yaygınlaştırıyor. Çift kauçuk fırça sistemi ise saç ve evcil hayvan tüylerinin birbirine geçmesini önleyerek halıların lekesiz kalmasını sağlıyor” açıklamasını yaptı.

“Lekeleri çıkarmak için önce katı kalıntıları süpürmek gerekiyor”

Evin tozdan arındırılmasının ardından dezenfekte etme ve kurutma aşamalarının geldiğini ve bu şekilde temizliğin kalıcı kılındığını söyleyen Toni Xia, "Her ihtiyaç için çözüm üreten MOVA olarak, tüketicilerin bu konudaki arayışlarına 30 Ultra ve S10 Plus ürünleriyle cevap veriyoruz. 7 bin Pa'lık emiş gücüyle evcil hayvan tüylerinden yiyecek kırıntılarına kadar tüm kir ve tozları kolayca toplayan MOVA 30 Ultra, akıllı emiş ayarlama özelliğiyle temizliğin verimliliğini optimize ediyor. Otomatik toz atma sistemi ile toz haznesini manuel olarak boşaltmadan 90 güne kadar kullanılabilen MOVA S10 Plus ise derinlere kadar işlemiş tozu etkili bir şekilde yok ederken temizliği zahmetsiz hale getiriyor” dedi.

Süpürge emiş gücünün özellikle halılardaki tozları temizlemek için çok önemi bir kriter olduğunu bildiren MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, halılardaki lekelerin ovalanarak çıkarılması yerine katı kalıntıları süpürge yardımıyla temizlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Tam da bu nedenle ürettiği güçlü emiş gücüne sahip elektrikli robot süpürgeleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken, evlerin efor harcanmadan temiz kalmasına olanak tanıdıklarının altını çiziyor.