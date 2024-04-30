Tüketiciler, doğal içerikli cilt bakım ürünlerini tercih ediyor

Yayınlanma: 30.04.2024 - 22:51

Güncelleme: 30.04.2024 - 22:51

Son yıllarda tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesiyle birlikte kozmetik sektöründe dengeler değişiyor. Sağlık ve çevre konularına dair farkındalığın artması, doğal içerikli cilt bakım ürünlerine talebi yoğunlaştırıyor. Öyle ki küresel pazar değeri 2023’te 160 milyara ulaşan cilt bakım ürünlerinin %13’ünü organik ürünler oluşturuyor. Tüketiciler artık bitki özlerinden elde edilen maddelerin kullanıldığı fitokozmetik ürünleri tercih ederken, bu formülasyonlarla içerik geliştiren çevre dostu markalar, ürünleriyle kullanıcıların kişisel bakımını destekliyor, cilt sağlığını kontrol altına alıyor. Yerli fitokozmetik markası Mcrepito da postbiyotik içerikli yeni kremlerini 1 Mayıs’ta internet sitesi ve eczaneler aracılığıyla satışa çıkaracağını duyurdu. Marka bu sayede, cilt bakımı ürünlerinde doğallık ve bilimsellik arayan tüketicilere yenilikçi çözümler sunarken, daha sağlıklı ve canlı bir cilt vaat ediyor.

“Yeni kremlerimizde modern bilim ve doğanın gücünden yararlandık”

Yeni ürünlerinin lansmanıyla fitokozmetik alanındaki liderliklerini pekiştirdiklerini söyleyen Mcrepito Kurucusu Eczacı Meral Uludağ, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Bu lansmanla, cilt bakımında doğallık ve bilimsellik arayan tüketicilere yenilikçi ürünler sunma misyonumuzu destekliyoruz. Postbiyotik içerikli kremlerimiz, fitokozmetik alanında bir devrim niteliği taşıyor. Bu formülasyon, cildin doğal yollarla iyileştirilmesini sağlıyor. Bireylerin daha sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmalarını mümkün kılıyor. Ürünlerimiz, modern bilim ve doğanın gücünü birleştirerek eşsiz bir cilt bakımı deneyimi vaat ediyor.”

“Dış etkenlere karşı koruma kalkanı oluşturuyoruz”

Postbiyotik içerikli kremlerin bireylere birçok faydası bulunduğunu aktaran Eczacı Meral Uludağ, “Kremlerimiz cildin yeniden yapılanmasını ve dengeli, parlak bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Ciltteki mikrobiyomu destekleyerek cildin doğal dengesini koruyor. Ciltteki problemlerin doğal içeriklerle çözülmesine olanak tanıyor. Çevresel faktörlere karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Serimizdeki tüm ürünleri, çevreye duyarlı yöntemler ve doğal içerikler kullanarak geliştirdik. Bu yaklaşım, tüketicilere sadece ciltlerine değil, aynı zamanda gezegenimize de iyi bakma fırsatı sunuyor. Cilt bakımında yeni bir yaklaşım sergilediğimiz serimizle modern bilim ve doğanın gücünü ortaya koyuyoruz.”

“Sağlık ve güzelliği, doğallıkta buluşturuyoruz”

Kremlerini, kapsamlı Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiklerinin altını çizen Mcrepito Marka Strateji Danışmanı Gülden Şenolan ise ürünlerin satış kanallarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Her yaştan tüketici, ürünlerimize internet sitemizden ve seçili eczanelerden ulaşabilecek. Öyle ki bu sayede eczacılara da yeni bir işbirliği fırsatı sunarken, müşterilerimize de kolay erişim imkanı tanıyoruz. Sağlık ve güzelliğin doğallıkta buluştuğu bu yenilikçi adımla, fitokozmetik sektöründe öncü olmayı ve tüketicilerimize gerçek çözümler sunmayı amaçlıyoruz.”