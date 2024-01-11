Tüketiciler markalardan daha şeffaf olmalarını bekliyor

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:11

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:11

İşletmelerin üretim, tedarik, yönetim gibi süreçlerinde çevresel ve sosyal gerekliliklere uyumunun ve düzenleyici kuruluşlarla ilişkilerini raporlamalarının yöntemini sunan çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) temelli yaklaşım, iş dünyasının son yıllarda odaklandığı önemli konulardan biri oldu. Thomson Reuters Institute tarafından yayımlanan 2023 Kurumsal ÇSY’nin Durumu başlıklı raporda, 10 liderden 7’sinin, ÇSY’nin önümüzdeki yıllarda kurumsal performansa etkisinin giderek artacağını düşündüğü görüldü. Bu kapsamda, özellikle gıda, kozmetik, ambalaj, ev tüketim ürünleri gibi güvenli ürün üretmeye odaklı işletmeler için ürün güvenliği de kritik hale geldi. İş süreçlerini iyileştiren, hızlandıran ve sürdürülebilirliği sağlayan teknik bilgi, dokümantasyon, eğitim, denetim, belgelendirme/değerlendirmeleri bir araya getiren Suswise, tedarik zinciri boyunca şeffaflık sunan küresel güvenlik ve kalite standartları sağlamak için ürün güvenliği ve sürdürebilirlik standartları sahibi “IFS’ten (International Featured Standard) Onaylı Eğitim Merkezi”nden sonra yine “IFS Onaylı Belgelendirme/Değerlendirme Kuruluşu” unvanını kazandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Suswise Kurucu Ortağı Sibel Taşhan Yurtseven, “Proses ve ürün güvenliği yönetiminde uluslararası yönetim sistemlerini ve küresel olarak kabul görmüş standartları benimsemenin işletmeleri ÇSY odağında güçlü kıldığını biliyoruz. Perakendeden üretime, lojistikten gıdaya pek çok sektöre uluslararası standartlar yön veriyor. Suswise olarak farklı iş ve üretim süreçlerinde bilgi birikimi olan profesyonelleri, denetçileri ve eğitmenleri iş süreçlerini iyileştirmek isteyen işletmelerle bir araya getiren bir pazaryeri olarak başladığımız yolculuğumuza, IFS Pathway Partneri, IFS onaylı eğitim merkezi ve son kazandığımız yetkinliğimiz ile de IFS onaylı belgelendirme/değerlendirme kuruluşu olarak devam ediyoruz. Yemeksepeti, Pizza Lazza, Salon Burger, Koruma Klor, Anadolu Etap, Kızılay İçecek gibi çok güçlü markalara rehberlik ederek bu markaların ürün güvenliğini şeffaflaştırıyoruz” dedi.

IFS VE GLOBAL GAP İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ

Tedarik zinciri boyunca ürün güvenliğini ve sürdürebilirliği sağlamak için şirketlere yol gösteren uluslararası standartların başında gelen IFS ve Global GAP ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını dile getiren Sibel Taşhan Yurtseven, “İş süreçlerinde uluslararası yönetim sistemlerini benimsemek, hem yasalara uyumun hem de müşteri beklentilerinin karşılanmasını sağlarken, aynı zamanda sürdürebilir ve dünyanın her yerinde geçerli sistemlere sahip olunmasını mümkün kılıyor. Alanında tecrübeli Suswise profesyonelleri tarafından hazırlanan dokümantasyon ve soru listeleriyle, uluslararası yönetim sistemlerini uygulayan işletmelere hız kazandırıyor, verdiğimiz eğitimlerle işletmelerin sürdürülebilirlik yetkinlerini artırmayı hedefliyoruz. Global GAP ve IFS tarafından onaylanan eğitmenleriyle hizmet veren Suswise, yolculuğuna IFS Onaylı belgelendirme/değerlendirme kuruluşu unvanıyla devam ediyor. IFS ile aynı zamanda ÇSY konusunda değerlendirici kuruluş olma yolundaki çalışmalarımıza da hız kazandırdık” diye konuştu.

Hazır dokümantasyon, eğitim, denetim, belgelendirme/ değerlendirme hizmeti sunuyor

Bilgiye erişim için dijital platformların kullanıldığını, fakat yönetim sistemleriyle ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın oldukça zor olduğunun altını çizen Suswise Kurucu Ortağı Sibel Taşhan Yurtseven, “İşyerinde hijyenden yabancı madde yönetimine, gıda sektöründe eğitim prosedüründen iyi depolama uygulamalarına, pek çok konu başlığında onlarca hazır dokümantasyona ev sahipliği yapan Suswise, farklı standartlara göre filtreleme özelliğiyle işletmelerin ihtiyaç duydukları sistemsel konulara kolayca erişmesini mümkün kılıyor. QuickCheck olarak bilinen soru listeleri, tüm denetim ve değerlendirme aşamaları dijitalleştirerek, normal şartlarda günlerce süren süreçleri tek ekrandan birkaç saat içinde yönetmeyi sağlıyor. İşletmelerin ekip arkadaşlarına görev atayabildiği, terminleri belirleyebildiği Suswise, QuickCheck özelliğiyle pazaryeri işlevinin ötesine geçerek bir süreç yönetim platformuna dönüşüyor. Yemeksepeti, Pizza Lazza, Salon Burger gibi markaların depo ve şube denetimlerini bu uygulama üzerinden yaparak, uygulamanın müşteri beklentilerini karşılıyor olmasından mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞEFFAF VE GÜVENİLİR YAPILAR, İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE KÂRLILIĞI İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ”

Artan nüfus, azalan kaynaklar ve iklim değişikliği sebebiyle sürdürülebilirliğin giderek daha yaşamsal olduğunu vurgulayan Sibel Taşhan Yurtseven değerlendirmelerini şu şekilde sonlandırdı:

“ÇSY ilkeleri doğrultusunda şeffaf ve güvenilir olarak yönetilen şirketler varlıklarını sürdürmeye ve kârlılıklarını artırmaya devam edecek. Tükenen kaynaklar sürdürebilir güvenli gıdaya ulaşmayı zorlaştırırken, bu sektörde de ürün güvenliği ve tedarik zincirinde şeffaf ve güvenli yönetim devreye girecek. Biz de Suswise olarak işletmelerimize sürdürülebilirlik yolculuklarında dokümantasyon, eğitim, denetim ve belgelendirme/değerlendirme hizmetlerimizle destek olmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz. Suswise IFS Global Market Programları Değerlendirici Kuruluş unvanıyla, IFS yolculuğuna adım atan ve kendini değerlendirmek isteyen tüm kuruluşların gelişimlerine katkıda bulunarak değer yaratmayı sürdürürken, IFS Akademi’de eğitimlerin sonunda verilen IFS onaylı eğitim sertifikalarıyla katılımcıları dünyanın her yerinde geçerli yetkinliği kanıtlayabilecekleri sertifika sahibi yapmayı sürdürecek.”