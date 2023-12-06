Tur şirketi açıkladı: Aralık ayının favori tatil yerleri Konya ve Bolu oldu

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:54

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:55

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son verilerine göre, 2022'nin 3. çeyreğinde 1 milyar 106 milyon 285 bin dolar olarak kaydedilen Türkiye'nin turizm giderleri, 2023’ün aynı döneminde 1 milyar 933 milyon dolara ulaştı. Bunun 1 milyar 491 milyon dolarını kişisel, kalan kısmını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ankara çıkışlı yurt içi ve yurt dışı turlar düzenleyen Varal Turizm'in Kurucusu Bülent Varal da farklı kültürleri daha yakından keşfetmek isteyenleri dolandırıcılara karşı uyarırken, günübirlik turlarla ilgili merak edilenleri anlattı.

“Türkiye, kültürel ve doğal güzellikler açısından çok zengin bir ülke. Biz de ülkemizin farklı noktalarını gezmek isteyenler için Ankara çıkışlı olarak hem günübirlik hem de konaklamalı turlar düzenliyoruz" diyen Bülent Varal, "İnsanlar tur gezilerini keyifli vakit geçirmek, dinlenmek ve tempolu yaşamdan biraz olsun uzaklaşmak için tercih ediyor. Ancak, yeme, içme, konaklama ve konfor gibi konularda maliyeti düşürmek isteyen dolandırıcı tur şirketleriyle karşılaşabiliyorlar" dedi.

“YETKİLİ ACENTALARIN TÜRSAB KAYDI OLMAK ZORUNDA”

Tur şirketlerinin hizmet verebilmek için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) kayıtlı olması gerektiğinin altını çizen Varal Turizm'in Kurucusu Bülent Varal, "Gerçek olmayan siteler vatandaşlarımızı mağdur edebiliyor. Ancak güvenilir tur şirketlerini ayırmak aslında çok kolay. TÜRSAB acenta kaydı bulunan yetkili tur şirketleri, internet sitelerinde dijital doğrulama belgesi bulunduruyor. Varal Turizm olarak güvenilir bir tur şirketi olarak müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veriyoruz. 2023'te 500’den fazla turla 20 binden fazla misafirimizi ağırladık. 2024'te daha fazla yurt içi ve yurt dışı turlar düzenlemeyi hedefliyoruz. Böylece müşterilerimizin unutulmayacak anılar biriktirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

“Çiftler yılbaşında Kapadokya ve Abant turlarını tercih ediyor”

"Turlarımızı uygun fiyatlarla düzenlerken konfordan ödün vermiyoruz. Turlarımızı dışarıdan araç kiralamadan kendi bünyemizdeki araçlarımızla, tam zamanlı çalışan şoförlerimizle ve rehberlerimizle gerçekleştiriyoruz. Aslında, dışarıdan alım gideri olmadığından kaliteli hizmeti en uygun fiyatlarla erişilebilir kılıyoruz" şeklinde konuşan Varal Turizm Kurucusu Bülent Varal, bu ayın popüler turlarını şöyle anlattı:

"Ankara'da deniz olmadığı için Bartın, Amasra çok tercih ediliyor. Ayrıca, Nevşehir turlarımız da yoğun talep görürken, yurt dışında vizesiz Balkan turları ilk sırada yer alıyor. Özellikle aralık ayında ise Şeb-i Arus nedeniyle Konya şehrimiz ön plana çıkarken karseverler Ilgaz ve Erciyes kayak merkezlerini tercih ediyor."