Türk girişimci Cihan Nam, ödüllü yapay zekâ destekli fitness sistemlerini anlattı

25 yıllık iş deneyimine sahip yazılım geliştirici Cihan Nam, ödüllü yapay zekâ destekli uygulamalarını ve fitness stüdyolarını anlattı. 35 binden fazla kullanıcıya ulaşan mobil sağlık ve fitness uygulaması Bewell, her kullanıcı için egzersiz, beslenme ve alışkanlık geliştirme adımlarını bir günlük ya da haftalık plana dönüştürüyor. Kurucu ortağı olduğu PureFit’te ise üyeler stüdyoya ayak bastığı anda yapay zekâ destekli sistemler devreye girerek kişinin seviyesi, hedefleri ve sağlık durumuna uygun antrenmanları oluşturuyor.

Girişim dünyasında da dikkat çeken Bewell, Big Bang Startup Challenge kapsamında aldığı ödülle başarısını tescilledi

Bewell ’de yer alan esnek uyarlama sistemini kendi yarattığı yazılımla geliştirerek uygulamaya entegre eden Cihan Nam şöyle belirtti: “Bu sistem, kullanıcı bir günü kaçırsa bile planı otomatik olarak yeniden düzenleyerek sürecin sekteye uğramasını engelliyor. Böylece sağlık yolculuğu kesintisiz ve kişiye özel bir şekilde ilerliyor. Motivasyonu artırmak amacıyla tasarladığım puanlama ve rozet sistemi, kullanıcı egzersizleri tamamladıkça ödüller kazandırıyor. Arka planda yazdığım yapay zekâ algoritmaları, kullanıcıların davranış ve kayıt verilerini analiz ederek bir sonraki önerileri bireysel verilere göre şekillendiriyor. Ayrıca geliştirdiğim sanal koç sistemi; diyetisyen, spor antrenörü ve psikologdan oluşan yapay zekâ destekli bir ekiple hizmet veriyor. Bu sanal destek sistemi, kullanıcılarla düzenli iletişim kurarak sorularını yanıtlıyor ve önerilerini uygulamalı alışkanlık dersleri şeklinde sunuyor.”

Egzersiz ve beslenme uygulamalarının ​sağlık-fitness alanında plan esnekliği ve içerik modülerliği için örnek bir mimari sunduğunu söyleyen Cihan Nam, uygulamanın özgün yönlerine dikkat çekilerek şu ifadeleri kullandı: “Uygulamam, beslenme, egzersiz ve alışkanlık geliştirme olmak üzere üç temel disiplini tek bir plan altında birleştiren yapay zekâ destekli bir sistem sunuyor. Kullanıcılar, günlük veya haftalık planlarında sadece ne yapacaklarını değil, aynı zamanda neden yapmaları gerektiğini de aynı ekran üzerinde görebiliyor. Bu davranış odaklı yaklaşım, sürecin daha bilinçli ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Bir günü kaçırdıklarında, sistem planı otomatik olarak yeniden düzenliyor. Böylece motivasyon kaybı yaşanmıyor, kesintiye uğramıyor. Ayrıca, herkesin bu desteğe ulaşabilmesi için maliyet engelini de en aza indirdim. Uygulamanın birçok özelliği tamamen ücretsiz, ücretli içerikler ise oldukça düşük fiyatlarla sunuluyor. Bu sayede, uzmanına erişme imkânı olmayan geniş kullanıcı kitlesine de sağlıklı yaşam konusunda güçlü bir destek veriyorum.”

Kullanıcı odaklı yapay zekâ destekli sağlık uygulaması, sunduğu kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam desteğiyle önemli başarılara imza atıyor. Şimdiye dek 191 bin 976 adet alışkanlık dersi tamamlanırken; 54 bin 305 kullanıcı ise beslenme planlarını aktif olarak uyguladı. Girişim dünyasında da dikkat çeken Bewell, 2021 Big Bang Startup Challenge’da 7 bin girişim arasından ilk %0,7’lik dilime girerek “Big Bang Top 50” arasında yer aldı. Ayrıca İTÜ ARI Teknokent, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik destekleriyle Big Bang Startup Challenge kapsamında üç kategoride toplam 155.000 TL ödül kazandı. Bu başarılar, uygulamanın sektördeki potansiyelini ve güvenilirliğini gözler önüne seriyor. Bewell, bireysel kullanıcıların yanı sıra Türkiye’deki dijital sağlık ve fitness uygulamaları ekosistemine de yön veren örneklerden biri haline geldi. Uygulamanın davranış odaklı yapay zekâ altyapısı, sektörde kullanıcı takibi ve kişisel planlama standartlarını ileri taşıdı.

“Üyeler stüdyoya ayak bastığı an yapay zekâ destekli sistemimiz devreye giriyor”

Kurucu ortağı olduğu yapay zekâ destekli fitness stüdyosu PureFit hakkında da konuşan Cihan Nam, “Üyeler stüdyoya adım attığı anda yapay zekâ destekli akıllı sistemim devreye giriyor. Kişinin seviyesi, hedefleri ve sağlık durumu analiz edilerek o gün için en uygun egzersiz programı otomatik olarak oluşturuluyor. Tüm egzersizler, stüdyodaki ekranlardan video ve sesli anlatımla yönlendiriliyor. Kullanıcılar hareketi yaparken, hangi kas gruplarını çalıştırdıklarını ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlık olarak öğrenebiliyor.

“Gerçek zamanlı koçluk sistemim sayesinde, kamera destekli yapay zekâ algoritmaları kişinin eklem koordinatlarını izliyor ve açısal sapmaları anında tespit ediyor. Eğer yanlış bir form söz konusuysa, ekranlarda anlık olarak kırmızı işaretler veya yönlendirici semboller beliriyor. Böylece kullanıcılar adeta yanlarında bir antrenör varmış gibi yönlendiriliyor. Ayrıca sistem, tekrar ve tempo takibini de otomatik olarak yapıyor. Kaç tekrar yapıldığını sayıyor, doğru sırayla ve uygun tempoda yapılmayan hareketleri işaretliyor. Doğru tekrarlar ise kullanıcıya puan kazandırıyor. PureFit ’in geliştirdiğim yapay zekâ koçluk altyapısı, klasik spor salonu anlayışını dönüştürerek sektörde yeni bir ‘akıllı stüdyo’ modelinin önünü açtı. Bu sistem, antrenör maliyetlerini düşürürken aynı anda çok daha fazla kişiye kişisel koçluk hizmeti sunulmasını mümkün kıldı.”

“Bayileşme modeliyle bu yenilikçi sistemi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyorum”

PureFit Kurucu Ortağı Cihan Nam, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Yapay zekâ destekli koçluk altyapım, klasik spor stüdyosu modelinin ötesine geçerek ölçeklenebilir bir antrenörlük deneyimi sunuyor. Bu sistem sayesinde antrenörlerin iş yükü önemli ölçüde azalıyor ve aynı anda çok daha fazla kullanıcıya destek verilebiliyor. En büyük katkılardan biri de erişilebilirliği artırmak. Kişiye özel koçluk hizmetinin maliyetini ciddi şekilde düşürerek, bu desteği daha geniş kitleler için ulaşılabilir hale getiriyorum. Ayrıca sistem, antrenörsüz saatlerde ve 7/24 hizmet sunabiliyor, bu da kullanıcıların kendi zamanlarına göre esnek şekilde antrenman yapabilmesini sağlıyor. Bu sistem bugüne kadar 67 bin 617 hareketi kullanıcılara yaptırarak toplamda 1 milyon 245 bin tekrar saydı.”

“Tamamen kendi geliştirdiğim yazılım yapay görü kullanarak üyelerin hareketlerini kamera aracılığıyla yapay sinir ağı modeline aktarıp eklemlerinin üç boyutlu koordinatlarını belirliyor. Anlık form düzeltme önerileri sunan algoritmaları ben kodladım. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığım bu yapay zekâ destekli fitness konseptini ilk olarak Bodrum’da hayata geçirdim. Buradan edindiğim deneyimle sistemi hem düşük maliyetle çalışabilir hem de tek bir kişi tarafından yönetilebilir hale getirdim. Şimdi ise bayileşme modeliyle bu yenilikçi sistemi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyorum.