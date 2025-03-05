Türk iş kadını Zehra Soysal, ABD’de teknoloji dünyasında adından söz ettiriyor

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:34

Güncelleme: 05.03.2025 - 14:34

ABD’de çok yönlü bir kariyere sahip olan Türk iş kadını Zehra Soysal, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 2020 yılında Harvard MBA programına kabul edilen üç Türk öğrenciden biri olarak işletme yüksek lisansını (MBA) tamamlayan Türk lider, 2022’den bu yana New York’taki yapay zeka şirketi Metaphysic’te iş operasyonları ve finans direktörü olarak görev yapıyor. ABD’de hayata geçirdiği projelere dair bilgiler paylaşan Zehra Soysal, Cumhuriyet okurları için yapay zekanın iş dünyasındaki yansımalarına dair de değerlendirmede bulundu.

“İnovasyon odaklı büyümeye yardımcı oluyorum”

Sadece stratejik iş operasyonları ve finansal süreçleri yönetmekle kalmayıp, şirketin büyüme yolculuğuna da doğrudan katkıda bulunan Zehra Soysal, “Finansal süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlarken, şirketin yatırım ve satın alma süreçlerini de destekliyorum. Aynı zamanda, başarılı Ar-Ge projelerinin maliyet, etki ve finansal analizlerini gerçekleştirerek şirketin inovasyon odaklı büyümesine yardımcı oluyorum” açıklamasında bulunurken, Metaphysic hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“Film ve eğlence sektöründe lider olan Metaphysic, hiper-gerçekçi yapay zeka destekli görsel içerik üretimi ile tanınıyor. Özellikle dijital insanlar ve yüz değiştirme teknolojileri üzerine yoğunlaşan şirketimiz, yapay zeka tabanlı araçları sayesinde, kapsamlı post-prodüksiyon süreçlerine ihtiyaç duymadan ultra gerçekçi görsel efektler oluşturulmasını mümkün kılıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, hem sinema filmlerinde hem de canlı performanslarda görsel efektlerin uygulanış biçimini kökten değiştiriyor.”

“Yapay zeka artık soyut bir kavram olmaktan çıktı”

Söz konusu gelişmelerden yola çıkarak yapay zekanın iş dünyasındaki önemine dair değerlendirmede bulunan Zehra Soysal, “Yapay zeka artık soyut bir kavram olmaktan çıktı ve hayatın her alanına dokunan güçlü bir gerçeklik haline geldi. Yapay zeka sayesinde, daha önce imkansız görülen çözümleri geliştiriyor, verimliliği artırıyor ve insanlığın sınırlarını genişletiyoruz. Bu dönüşüm sadece bir teknolojik yenilik değil, aynı zamanda ekonomileri ve toplumları yeniden şekillendiren bir paradigma değişimi. Ben de bu alandaki çalışmaları hız kesmeden sürdürerek, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğim.”

Sadece kariyerinde değil, aynı zamanda toplumsal etki yaratma konusunda da öncü bir figür olan Zehra Soysal, kurucularından biri olduğu San Francisco merkezli kâr amacı gütmeyen girişimi Global Turks AI aracılığıyla, özellikle genç profesyonellerin global teknoloji sahnesinde daha fazla yer almasını hedefliyor. Bu platform sayesinde, Türk teknoloji yeteneklerinin uluslararası alanda daha fazla temsil edilmesini sağlamak adına çalışmalar yürütüyor.

“Son olarak şubat ayında, Harvard Business School’da öğrenciler için bir panel düzenledik ve teknoloji alanında çalışan değerli Türk isimleri ağırladık. Etkinliğe yoğun katılım oldu. Panelde yapay zekanın farklı alanlardaki uygulamaları, inovasyon, araştırma, girişimcilik ve Türkiye’nin bu alandaki gelişimine katkıda bulunmak için hayata geçirilmesi gereken projeler üzerine tartıştık."

“Türkleri küresel teknoloji sahnesinde güç haline getireceğiz”

Zehra Soysal, San Francisco merkezli Global Turks AI hakkında da şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizin küresel teknoloji arenasındaki yükselişine paralel doğrultuda, genç profesyonellerimiz başta olmak üzere, Türklerin bu alanda daha etkin bir şekilde rol almasını sağlamak istiyoruz. Bu platformda, gençlere sadece birer teknoloji kullanıcısı değil, aynı zamanda inovasyonun öncüsü olabilecekleri mesajını da veriyoruz. Özellikle STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında liderliği teşvik ederek, geleceğin Türk teknoloji liderleri için ilham kaynağı oluyoruz. Teknoloji, geleceği şekillendiren bir güç olarak her geçen gün hayatımızda daha fazla yer kaplıyor. Teknolojiyi ülkemizin ve tüm insanlığın yararına kullanmak istiyorsak, Türk gençlerinin de bu sürece aktif ve eşit katılımını sağlamamız gerekiyor.”