Türk işveren ve freelance çalışanlara küresel pazarların kapısı aralanıyor

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:32

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:32

Demand Sage’in açıkladığı verilere göre freelancer (serbest) çalışanların sayısı her geçen gün artarken küresel işgücündeki payı da yükseliyor. Bugün dünya çapında 1,57 milyar freelance çalışan bulunurken bu kesim, toplam çalışanların %47’sini oluşturuyor. Freelance çalışanlar ve işverenler için esnek ödeme ve bordro çözümleri sunan küresel platform Native Teams ise Türkiye pazarındaki büyüme ivmesini hızlandırıyor. Ülkemizde 2023’ün son çeyreğinde %100’lük büyüme kaydederek aktif kullanıcı sayılarını 12 bine çıkaran Native Teams’in Türkiye Ülke Müdürü Zeynep Uçar, bu yıl da sunduğu çözümler arasında yenilikçi ödeme planı Payments'in dikkat çektiğini belirterek bu paketin şirket kurmadan fatura kesme ve küresel şirketlerle çalışma fırsatı yarattığını açıkladı.

Zeynep Uçar şu açıklamada bulundu: “Bu hizmetimizle freelancer çalışanların global pazarlara kolayca entegre olmasını sağlıyoruz. Türkiye'de ikamet eden yetenekli profesyonellerin, yurt dışındaki işletmelerle şirket kurmadan çalışmalarını mümkün kılıyoruz. Aynı zamanda, Türk şirketlerin de farklı ülkelerdeki yeteneklere hızlı ve sorunsuz bir şekilde erişmesine olanak tanıyoruz.”

Global projelerde yer alma fırsatı sunuyor

Şirket kurma süreciyle uğraşmak istemeyen yetenekli freelancerların, Payments paketi sayesinde hızla iş dünyasına katılıp, dünya genelindeki projelerde yer alabildiğini aktaran Native Teams Türkiye Ülke Müdürü Zeynep Uçar, "Native Teams olarak amacımız, Türkiye’deki yetenekli profesyonellerin dünya genelindeki iş fırsatlarına daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak. Payments paketimizle diledikleri bir ülkede şirket kurmalarına gerek kalmadan SGK, çalışma izni gibi yasal süreçlerini kayıtlı işveren olarak ilerletiyoruz. Dijital cüzdan altyapımızla ödeme almalarını veya yapmalarını mümkün kılıyoruz. Paralarını dünyanın herhangi bir yerindeki banka hesabına aktarma ve Native Teams banka kartıyla yine dünyanın herhangi bir yerindeki ATM’den çekme şansı yaratıyoruz. Bu sayede globaldeki kurumlarla, şirket kurmadan freelancer olarak çalışmalarına aracılık ediyoruz" dedi.

“Esnek ödeme yöntemleri sunuyoruz”

Native Teams’in platformu hakkında da bilgiler paylaşan Zeynep Uçar, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Freelance ya da uzaktan çalışanlara, ek maliyetler olmadan ve tercih edilen para biriminde hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılabilmesi için esnek yöntemler sunuyoruz. Kayıtlı işveren hizmetiyle de 60’tan fazla ülkede çalışılmak istenen yeteneğin tüm zorunlu katkı payları ve çalışanların elde edeceği faydalarla birlikte doğru şekilde istihdam edilmesinin önünü açıyoruz. Gelecek dönemde daha fazla başarıya imza atmak için süratle çalışıyoruz.”