Türk lojistik sektörü, yapay zeka destekli kurye otomasyonuyla 2025’i de güçlü kapatacak

Türkiye Kadın Girişimcilik İzleme Araştırması’na göre kadın girişimcilerin yalnızca %2,2’si faaliyetlerinde yapay zekadan faydalanırken, lojistik sektörü genel çizginin dışına çıkıyor. Menekşe Boztepe, kurucu ortağı olduğu yapay zeka destekli kurye otomasyon sistemi JetiGo Yazılım ile lojistik sistemleri kökten değiştiriyor. Teslimat yoğunluklarını analiz eden, en uygun kurye ve güzergahları otomatik belirleyen ve sürekli öğrenen yapay zeka destekli otomasyon altyapısı sayesinde sektörde fark yaratıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE 65 İLDEKİ 300’ÜN ÜZERİNDE ŞİRKET TARAFINDAN KULLANILIYOR

Geleneksel kuryecilik sistemlerinin yavaş ve verimsiz yapısını tersine çevirmek için harekete geçerek sektördeki karmaşıklığa yapay zeka ile çözüm getiren Menekşe Boztepe, şu açıklamada bulundu: “Teslimat süreçlerini akıllı hale getirmek, işletmelere ve tüketicilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak bir sistem kurmak amacıyla çıktığımız yolculukta, lojistik sektöründe büyük bir dönüşümün kapısını araladık. Bugün Türkiye genelinde 65 ildeki 300’ün üzerinde şirket, JetiGo’nun otomasyon teknolojisini aktif olarak kullanıyor. Bu başarı, sistemin pratikte ne kadar etkili olduğunu ve farklı sektörel ihtiyaçlara nasıl uyum sağladığını gösteriyor.”

“YÜZDE 40’A VARAN OPERASYONEL TASARRUF VE YÜKSEK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ELDE EDEBİLİYORLAR”

Sundukları sistemin yalnızca prototip ya da yerel bir çözüm olmadığının altını çizen JetiGo Yazılım Kurucu Ortağı Menekşe Boztepe, “KOBİ’lerden büyük e-ticaret zincirlerine, teslimat yapan kurye işletmeleri ve paket servis işine adım atmış tüm restoranlara kadar pek çok şirket, JetiGo sayesinde teslimatlarını daha hızlı, verimli ve düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor. JetiGo’nun teknolojik altyapısı ile trafik, hava durumu, kurye konumu, kuryenin hız limiti, telefon şarj değeri gibi dinamikleri değerlendirilebiliyor. En verimli rotayı ve en uygun kurye eşleşmesini belirleyebiliyor. Rotaları gerçek zamanlı olarak güncellerken, gecikme risklerini öngörebiliyor. Bu sayede %40’a varan operasyonel tasarruf ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlanıyor” dedi.

TÜRK YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ LOJİSTİKTE KÜRESEL BİR MARKA HALİNE GETİRECEK

Girişimiyle birlikte Türkiye’de kadınların teknoloji alanında da öncü roller üstlenebileceğini gösteren Menekşe Boztepe, teknik ekibinin %60’ının kadın mühendis ve yazılımcılardan oluştuğunu belirterek değerlendirmelerini şu şekilde sonlandırdı: “Merkezimiz Yalova’daki operasyonlarımızın ardından; Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere, büyük şehirlere açılmaya devam ediyoruz. Avrupa pazarına girmek için de çalışmalarımıza başladık. Böylece Türk yapay zeka teknolojisini lojistik alanında küresel bir marka haline getirme amacımıza bir adım daha yaklaştık.

Öyle ki yapay zeka destekli kurye otomasyonumuz da bir yazılım olmanın ötesine geçerek vizyon sunmasıyla hem işletmelerin operasyonlarını dönüştürüyor hem de kadın girişimcilere yeni bir yol açıyor. Bu başarı hikayemiz, geleceğin lojistik dünyasında kadınların ve teknolojinin nasıl birlikte ilerlediğini gözler önüne seriyor.”