Türk tatilciler için güvenli seyahat garantisi: MBD Travel'dan Dubai Başkonsolosluğu’na ziyaret

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:42

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:42

Dubai - MBD Travel LLC yetkilileri, T.C. Dubai Başkonsolosu Sayın Onur Şaylan'ı makamında ziyaret ederek Türkiye ve Dubai arasındaki turizm ilişkilerini ele aldılar. Ziyarette, Türk vatandaşlarının Dubai'ye gerçekleştirdiği seyahatlerde karşılaştığı sorunlar ve turistik vize hizmetlerinin alım kolaylığı gibi önemli konular masaya yatırıldı. Görüşmelerde, devlet ve özel sektör işbirliğinin önemi vurgulanarak, 2024-2025 tatil sezonunda Türk tatilcilerin Dubai'de kusursuz bir deneyim yaşamaları için doğrudan devletle koordinasyon sağlandığı belirtildi.

MBD Travel LLC’nin temsilcisi Sema Demir Toktaş, yaptığı açıklamada, “BAE ile Türkiye arasındaki direkt uçuş sayısının artmasıyla birlikte, özellikle Başkonsolosluk seviyesinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, Türk tatilcilerin güvenli ve sorunsuz bir seyahat deneyimi yaşamaları için büyük önem taşıyor. MBD Travel olarak, bu süreçte devletimizle sıkı bir işbirliği içinde çalışarak, Türk turistlerin Dubai’de kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı önceliklerimiz arasına aldık” dedi.

MBD Travel, Türkiye'den Dubai'ye seyahat eden vatandaşlara turistik vize hizmetleri sunarak, Türk tatilcilerin rahat ve güvenli bir tatil deneyimi yaşamalarını sağlamak adına dubaivizeal.com ve mbdtravel.ae platformları üzerinden hizmet vermeyi sürdürüyor.