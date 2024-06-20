Türk yazılımcılar, KOBİ’lerin “üstadınını” geliştirdi

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:28

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:28

Ekonomik, jeopolitik, toplumsal ve çevresel belirsizliklerle şekillenen küresel paradigma, ülkemizde istihdamın yüzde 70,6'sını sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) derinden etkiledi. Beklenmedik olayların oluşturduğu riskleri yönetmenin yolu etkin bir dijital dönüşüm stratejisi benimsemekten geçse de, KOBİ’lerin iş modellerini 21. yüzyılın gereksinimlerine hazırlamasına engel olan durumlar ortadan kalkmadı. “Önce iyileştirme, sonra dijitalleşme” mottosuyla KOBİ’ler için kolları sıvayan yerli teknoloji ve danışmanlık şirketi SMC, kurumsallaşmak isteyen KOBİ’lerin risk ve fırsatlarla, güçlü ve zayıf yönlerini yaklaşık 20 dakika içinde keşfedebilmelerini sağlayan yapay zeka (YZ) destekli Üstat9 adlı bir ürün geliştirdi.

KOBİ’ler için dijitalleşmenin bir gizem olarak kaldığını ya da başarısız olunduğunu belirten SMC Stratejik Yönetim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Lida Yanık, “YZ, büyük veri, IoT, Endüstri 4.0 gibi kavramlar, iş modellerinin eksik yanlarını, güçlü yönlerini, karşılaşabileceği risk ve fırsatları bilmeyen KOBİ’ler için daha da bilinmez bir evren yaratıyor. SMC olarak tamamen yerli yatırım ve yerli yazılım ekipleri ile geliştirdiğimiz Üstat9; iş yönetimi yazılımı seçme sürecinin olmazsa olmazı olan, analiz, öneri, iyileştirme, dijitalleşme ve kurumsal sürdürülebilirlik olarak sıralanan beş adımla, KOBİ’lerin organizasyonel gelişim sürecine destek oluyor” dedi.

KOBİ'lerin yüzde 64'ü veriden yararlanamıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun Haziran 2023'te yayımladığı bir çalışmada, KOBİ’lerin %64’ünün iş verilerinden yararlanmayı zorlayıcı buldukları görüldü. Verilerin potansiyelinin tam anlamıyla açığa çıkarılmasının verimli ve dayanıklı olmanın ön koşulu olduğunu hatırlatan Lida Yanık, “KOBİ'lere yönelik çok sayıda ERP sistemleri, iş yönetim yazılımları var. Dijital kurumsal kaynak yönetimi çözümlerinin bir gereklilik olduğu fark edilse bile, yola nasıl çıkılacağı bilinemiyor. Tam da bu noktada şirketler için süreç analizi devreye giriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin departman bazındaki riskleri kurumsallaşma yolculuklarının ilk adımında keşfetmelerine olanak tanıyan Üstat9, yapay zekanın gücüyle iş süreçlerinde riskleri belirleyip bu risklere sunduğu öneriler ile de aşılmasını kolaylaştırıyor. KOBİ’ler bu sayede organizasyonel gelişme sonrası dijitalleşirken zamanlarını daha etkin, verilerini de eksiksiz ve sürekli yönetebiliyor” diye konuştu.

İş modelinin güçlü ve zayıf yanlarını, risk ve fırsatları, bu risklere karşı önerileri yaklaşık 20 dakikada gibi kısa bir sürede analiz ediyor

Bir işletmenin, departmanın, ürünün veya iş sürecinin güçlü ve zayıf yönleri ile potansiyel risk ve fırsatlarını belirlemeyi tanımlayan risk analizinin bugüne dek elle yapıldığını dile getiren Lida Yanık, “Üstat9, iş dönüşümünün lokomotifi yapay zekayı Türkiye’de ilk kez süreç analizine entegre ediyor. KOBİ sahiplerinin analiz sorularına verdiği yanıtlar, yapay zeka tarafından değerlendiriliyor ve işletmenin güçlü, zayıf yönleri ve risklerini ortaya konarak bu risklere getirdiği öneriler ile çözümü de kendi içinde sunuyor. Üstat9, bu analiz ışığında organizasyon şemasından şirket KPI’larına, görev tanımlarından performans kriterlerine ve tüm şirket raporlama standartlarına, dijitalleşmenin temelini oluşturacak tüm süreç iyileştirme metodolojilerini yapay zekanın gücüyle tasarlıyor. Analizlere göre sunulan önerilerle işletmeler, risk ve fırsatların rehberliğinde ideal yol haritasına ulaşıyor. Süreç, ERP seçimi, süreç yönetimi ve sürdürülebilir kurumsallaşma adımlarıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuklarını birlikte tasarlıyoruz”

Üstat9’un KOBİ’lere tutarlı dijitalleşme yolculuklarında zaman ve verimlilik kazandıran bir yapay zeka çözümü olduğunun altını çizen SMC Stratejik Yönetim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Lida Yanık, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Organizasyonel gelişme, süreç optimizasyonu, reorganizasyon gibi konularda uzmanlaşan SMC tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen Üstat9, risk ve fırsat analizini departman bazına indirerek 360 derece sürdürülebilir bir dijitalleşme yolculuğunu mümkün kılıyor. Dijitaleşmede ki başarısızlık risklerini, maddi kayıp olasılıklarını, takvimin dışına çıkma ihtimalini ortadan kaldırmak bu sayede mümkün oluyor. KOBİ’ler, neyi, neden ve nasıl yaptıklarını bilerek başladıkları bu yolculukta kaynaktan, vakitten, nakitten tasarruf ederken; çalışan verimliliği artıyor ve sirkülasyon düşüyor. Bütün bu tarafları kuvvetlendirirken bir diğer değer katan özelliği ise şirket iç süreçlerini düzenliyor ve kontrol altına alıyor. Üstat9 hakkında daha fazla bilgi için smcserviceglobal.com adresinden talep formu doldurmak yeterli.”