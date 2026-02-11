Türkiye’den Florida’ya uzanan bir iş modeli: Genç profesyonel, vizyonunu büyütüyor

Küresel çapta son 12 ayda yüzde 10 büyüyen güzellik sektöründe online satışlar, mağazaları 9 katlık bir farkla geride bırakıyor. Pazarın zirvesinde Kuzey Amerika yer alırken; söz konusu piyasa koşulları gelişmekte olan ülkeler için 2026’ya ilerlerken güçlü bir yol haritası oluşturuyor. Türkiye'de başlayan kariyerini güzellik sektöründe markalaşma, dağıtım ve kanal yönetimi alanlarında edindiği derin deneyimlerle uluslararası bir boyuta taşıyan İş Geliştirici Samet Metin Karaman, globalde dikkat çeken bir lider olarak öne çıkarken ülkemizi de temsil ediyor.

Profesyonel güzellik ve kişisel bakım sektöründeki güçlü altyapısını, teknoloji tabanlı ürün geliştirme becerisiyle birleştirerek, özellikle ABD pazarında sürdürülebilir büyüme odaklı yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor. Kurduğu teknolojik altyapılar ve stratejik ortaklıklarla Morfose Cosmetics markasını Amerika kıtasına taşıyan ve Uludağ Üniversitesi Teknopark’ta geliştirdiği Pirahas platformuyla Amazon’un Türkiye’deki ilk teknoloji partnerlerinden biri olarak e-ticaret süreçlerine yeni bir soluk getiren profesyonel, sektördeki dönüşümün mimarlarından biri konumlanıyor.

“YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARIMIZ ÖDÜLLERLE TAKDİR EDİLİYOR”

Samet Metin Karaman, “Teknoloji, bizim için sadece bir araç değil, aynı zamanda ticari büyümenin itici gücü. Amazon satıcıları için geliştirdiğimi yazılımlarla birçok uluslararası ödüle layık görülen Pirahas platformumuz, Amazon ve diğer pazaryerleri için stoksuz satış, dinamik fiyatlama, CRM ve ürün araştırma gibi modülleri entegre ederek hızlı ve ölçülebilir ticari sonuçlar almamızı sağladı. Kısa sürede 300'den fazla kullanıcıya ulaşan platform, bin 600'den fazla sipariş ve 100 bin doların üzerinde satış hacmi yarattı. Amazon Türkiye'nin ilk teknoloji iş ortağı olarak kabul edilmemiz, platformumuzun hem teknik hem de sektörel olarak belirli bir standardı yakaladığının en somut göstergesi oldu. Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından 8.Giv Girişimcilik Ödülleri kapsamında E-Ticaret kategorisinde 'E-Ticaret Birincilik Ödülü’’ ödülüne layık görülmemiz ise teknolojinin ticarileşme alanındaki gücünü ve yenilikçi yaklaşımlarımızın takdir edildiğini kanıtlıyor” dedi.

“DENEYİMLERİM, ABD PAZARINDAKİ UYGULAMALARIMIZA DOĞRUDAN YANSIYOR”

Liderlik anlayışının, farklı paydaşları bir araya getiren, müşteri deneyimini merkeze alan projelerde de kendini gösterdiğini söyleyen İş Geliştirici Samet Metin Karaman, “Salesianer Miettex GmBH ve Linen2Go gibi şirketlerle, süreçleri sadeleştirmek, hizmet kalitesini artırmak ve operasyonları zamanında tamamlamak gibi hedefleri, çok fonksiyonlu ekiplerin koordinasyonunda başarıyla gerçekleştirdik. Mimarlık geçmişimin bana kattığı analitik düşünce yapısı, karmaşık sistemleri işlevsel ve optimize edilmiş yapılara dönüştürme yeteneğimi destekliyor. Bu sayede güzellik sektöründe marka mimarisi, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi uyumlu ambalaj ve etiket yönetimi, kanal bazlı fiyatlandırma gibi alanlarda sürdürülebilir büyümenin önemli yapı taşlarını oluşturuyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Türkiye’deki birçok farklı büyük şirkete yurt dışına açılma stratejileri doğrultusunda danışmanlık verdim. Aynı süreçte Assa Software bünyesinde yazılım projeleri üretmeye devam ettik. Ardından Avusturya’da Justmart isimli yeni bir girişim kurdum. Hızlı teslimat alanında faaliyet gösteren bu girişim, kısa sürede sektörde öne çıktı ve ödül alan bir iş haline geldi. Tüm bunların yanında, daha önce hizmet verdiğimiz ve yurt dışı büyümesine katkıda bulunduğumuz Morfose markasının ABD operasyonuna ortak oldum. Şu anda da büyüme sürecini yönetmek üzere O-1 vizesi ile ABD’de bulunuyorum. Uluslararası deneyimlerimi, mentorluk ve konuşmacı faaliyetlerimle genişleterek girişimcilik ve çevik ölçekleme konularında bilgi paylaşımı yapıyorum. İş modeli oluşturma, kanıt temelli büyüme ve pazaryeri stratejileri alanlarında sunduğum pratik yaklaşımlar, sektördeki diğer girişimlerin de gelişimine katkıda bulunuyor. Özellikle Avrupa’daki Erasmus for Young Entrepreneurs gibi programlar, erken dönemde yalın denemeler, hızlı iterasyon ve veri temelli karar alma metodolojilerini benimsememe olanak tanıdı ve bu deneyimler, bugün ABD pazarındaki uygulamalarımıza doğrudan yansıyor.”

“BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIMIZ, MÜŞTERİ DENEYİMİ OLARAK GERİ DÖNÜYOR”

Güzellik sektöründe erişilebilir kaliteyi sağlamanın yanı sıra; teknolojide hız, doğruluk ve şeffaflık ekseninde sistemler kurmayı misyon edindiğini aktaran İş Geliştirici Samet Metin Karaman, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kalite-hız-deneyim üçgenini aynı anda çözen ve bunu tekrar edilebilir süreçlere dönüştüren bir liderlik yaklaşımı benimsiyorum. Bu yüzden benim için başarı ölçüsü, tek bir lansman veya kampanya değil; sistem kurmak, ölçeklemek ve elde ettiğimiz çıktıları somut rakamlarla sürdürülebilir kılmak. Sahip olduğum O-1 Olağanüstü Yetenek Vizesi, Girişimci İşadamları Vakfi ödülümüz, Amazon Türkiye iş ortaklığımız, Pirahas platformunun performans verileri ve liderlik referanslarımız gibi çoklu kanıtlarla karşılık buluyor. Güzellik ve teknolojiyi aynı çatı altında tutan bu bütüncül yaklaşımımız, markalarımız için daha hızlı öğrenme döngüleri, daha düşük deneme maliyetleri ve daha yüksek müşteri deneyimi olarak geri dönüyor.”