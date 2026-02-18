Türkiye Kalite Derneği’nin altıncı şubesi Denizli’de açıldı

Türkiye’de yönetim kalitesi kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kalite Derneği (KalDer), ülke genelindeki yapılanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’nin ardından KalDer’in altıncı şubesi, sanayi, ihracat ve girişimcilik gücüyle öne çıkan Denizli’de açıldı.

Yaklaşık iki yıldır genel merkeze bağlı temsilcilik yapısıyla faaliyet gösteren ve 100’ün üzerinde üyesiyle bölgedeki kurumlara değer odaklı çalışmalar sunan KalDer Denizli, yoğun katılımla gerçekleşen 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından resmi olarak şube statüsü kazandı.

DENİZLİ’NİN POTANSİYELİ MÜKEMMELLİK YAKLAŞIMIYLA BULUŞUYOR

Güçlü sanayi altyapısı, tekstil ve imalat sektöründeki köklü geçmişi, yüksek ihracat kapasitesi ve girişimci insan kaynağıyla Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olan Denizli’de açılan KalDer Denizli Şubesi; bölgenin potansiyelini mükemmellik yaklaşımıyla buluşturmayı hedefliyor.

Yeni şube ile özel sektör, kamu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü ve sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturulması amaçlanıyor.

BÖLGESEL REKABET GÜCÜNE KATKI

KalDer Denizli Şubesi; sürdürülebilirlik, yalın dönüşüm, verimlilik, kurumsal gelişim ve yetkinlik artırma başlıklarında eğitimler, iyi uygulama paylaşımları, teknik geziler ve ağ oluşturma faaliyetleri gerçekleştirecek. Bu çalışmalarla bölgedeki üye kuruluşların kurumsal kapasitelerinin ve rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

“DENİZLİ’DE OLMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

KalDer Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Denizli gibi üretim ve ihracat odaklı, güçlü bir ekonomik yapıya sahip bir şehre KalDer şubesi kazandırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. KalDer Denizli Şubesi, bölgedeki kurumların sürdürülebilir başarı yolculuklarında önemli bir paydaş olacaktır. Yeni yönetimi kutluyor, Denizli Şubemizin çalışmalarında başarılar diliyoruz.”

KalDer Denizli Şubesi’nin açılışıyla birlikte, Türkiye genelinde kalite, mükemmellik ve sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar daha geniş bir coğrafyada ve daha güçlü bir etki alanıyla sürdürülecek.