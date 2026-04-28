Türkiye markalara güvenmek istiyor... Köklü marka olmanın formülü: 'Nesiller Boyu Güven'

Yüzyıllık Markalar Derneği ve FutureBright Group iş birliğiyle yürütülen “Türkiye’de Marka Mirası ve Köklü Markalar Algı Araştırması”, Sultanahmet Four Seasons Hotel’de düzenlenen özel bir sunumla kamuoyuna duyuruldu. 25 Şubat - 12 Mart 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 600 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, alanında bir "referans kaynak" olma özelliği taşıyor.

GÜVEN, SLOGANDAN DAHA DEĞERLİ

Araştırma sonuçlarına göre, tüketicinin köklü marka algısı görsel unsurlardan ziyade; nesiller boyu kanıtlanmış güven, kalite ve süreklilik üzerinden şekilleniyor. Tüketiciler, bir markanın "miras" niteliği kazanabilmesi için sadece eski olmasını yeterli bulmuyor; markanın geçmişine ve hikâyesine ikna olmak istiyor. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise, ekonomik belirsizlik ve kriz dönemlerinde tüketicilerin macera aramak yerine, tanıdığı ve güvendiği köklü markalara yönelme eğiliminin belirgin şekilde artması oldu.

TÜRKİYE’DE MARKA ÖMRÜ 34 YIL

Yüzyıllık Markalar Derneği Başkanı Gürsel Arseven, açılış konuşmasında Türkiye’deki acı tabloya dikkat çekti:

“Türkiye’de markaların ortalama ekonomik ömrü yaklaşık 34 yıl iken, bu süre İtalya’da 100 yıla yaklaşıyor. Hızın her şeyi tükettiği bir çağda, yüzyıllık markalarımız kadim değerlerini koruyarak varlıklarını sürdürüyor. Amacımız toplumsal dokuyu güçlendirmek ve sürdürülebilir bir marka mirası oluşturmaktır.”





"54 YIL GEÇMEDEN KÖKLÜ SAYILMIYOR"

FutureBright Group kurucu ortağı Akan Abdula, bir markanın sadece kuruluş tarihini öne çıkararak "köklü" kabul edilemeyeceğini vurguladı. Araştırmaya göre tüketicilerin %75’i mirasın kanıtlanması gerektiğini düşünüyor. Tüketicinin bir markayı gerçekten “köklü” olarak nitelendirmesi için beklediği ortalama süre ise 54 yıl olarak belirlendi.

KORUYARAK İNOVASYON MÜMKÜN

Araştırma ekibinden Prof. Dr. Elif Okan Yolbulan, köklü markaların inovasyon yaparken çizgilerini bozmaması gerektiğini belirtti. Yolbulan, "Tüketici, köklülüğe duyulan güveni zedelemeyen, savrulmadan gerçekleştirilen yenilikler bekliyor" dedi. Dernek Başkan Yardımcısı Asude Alkaylı ise hedeflerinin tarihi miras markalarını akredite ederek, "sahte tarih" algısı oluşturan yapılardan ayrıştırmak olduğunu vurguladı.