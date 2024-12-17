Türkiye ve Letonya arasındaki 100 yıllık diplomatik ortaklık, ekonomik iş birliğiyle güçleniyor! Büyükelçiden yatırım çağrısı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:08

Güncelleme: 17.12.2024 - 11:09

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), yurt dışında yaşayan Türk iş insanlarını bir araya getirerek diaspora diplomasisi çerçevesinde güçlü bir iletişim ve bilgi paylaşımı ağı oluşturmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, DTİK Riga Temsilcisi Hakan Uzunosmanoğlu ve DTİK Jekabpils Temsilcisi Tolga Kıran, 9 Aralık’ta İstanbul’da DEİK Merkez Ofisi’ni ziyaret etti.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Ziyaret sırasında, DTİK Sekreteryası ile bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Letonya’daki Türk diasporasını güçlendirme ve geliştirme hedefi doğrultusunda yapılabilecek faaliyetler ve izlenecek yol haritası tartışıldı. Toplantının ardından temsilcilere DTİK sertifikaları takdim edildi.

TAV HOLDİNG BİNASINDA FAHRİ KONSOLOSLUK TÖRENİ

DEİK Merkez Ofisi ziyaretinin ardından heyet, TAV Holding’e geçerek DEİK Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Vehbi Serkan Kaptan’ın Letonya Fahri Konsolosu olarak atanması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

LETONYA’DAN ÜST DÜZEY KATILIM SAĞLANDI

Törene, Letonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Bahtijors Hasans ile Türk ve Leton yetkililer katılım sağladı.

Tören kapsamında, gelecekte yapılması planlanan etkinlikler ve iş birliği olanakları görüşüldü.

BÜYÜKELÇİ HASANS: İŞ BİRLİĞİ İÇİN SAĞLAM BİR MEVZUAT TEMELİMİZ VAR

Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Letonya Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Bahtijors Hasans, “Türkiye ve Letonya arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebiliriz?” sorusuna “Letonya ve Türkiye… Biz yeni ortak değiliz, oldukça eski ortaklarız ve çok yakında, 3 Ocak 2025'te Türkiye ve Letonya arasında 100 yıllık diplomatik ilişkiyi kutlayacağız. Ayrıca iki ülke arasındaki işbirliği için sağlam bir mevzuat temelimiz var” cevabını verdi.

Öte yandan büyükelçi Bahtijors Hasans, “En büyük hedeflerimizden biri ekonomik, ticari ilişkileri geliştirmek ve her iki taraf için de yatırımlara teşvik sağlamak. Letonya olarak üç Baltık ülkesinin merkeziyiz ve Avrupa Birliği'nin bir parçasıyız, Avrupa Birliği'nin tam üyesiyiz. Eurozone'dayız, Schengen bölgesindeyiz ve gümrük bölgesindeyiz. Türk iş dünyası için sunacaklarımız var” diye konuştu.

FAHRİ KONSOLOS SERKAN KAPTAN: LETONYA VE FIRSATLARI TÜRK YATIRIMCILARA TANITMAK İSTİYORUZ

Fahri Konsolos Serkan Kaptan ise, “DEİK-DTİK koordinasyonu ve çalışmalarıyla ilgili olarak, “Bugün burada aslında bir Letonya yatırım konferansı yaptık. Hem Letonya’da iş yapan arkadaşlarımızı hem iş yapmayı düşünenleri davet ettik. Burada önemli olan Letonya'yı ve oradaki fırsatları Türk yatırımcılara tanıtabilmek. Aynı şekilde Türkiye'deki fırsatları anlatmak.Türkiye'yle Letonya arasındaki diplomatik iş birliğinin 100. yılı, 2025 o yüzden ayrı bir önem taşıyor. Türkiye'yle Letonya arasında kültürel bağlar mevcut. Letonlar ülkemizi çok ziyaret ediyor. Türkiye’den de çok sayıda öğrenci Letonya'da yüksek öğrenim görüyor. Karşılıklı alışverişimiz var. Biz, iş konseyi olarak ticaret hacmini çok destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 400 milyon Euro'yu bulan karşılıklı hacim oldu. Ülkeler arasındaki kültürel ilişki de hem turizm hem öğrencilerimiz sayesinde daha da gelişiyor. İki ülke birbirini daha iyi tanıyor, birliktelikler başlıyor. Bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri geliştiriyor” dedi.

DTİK Riga Temsilcisi Hakan Uzunosmanoğlu da, DEİK Merkez Ofisi’ndeki ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzunosmanoğlu, “DTİK faaliyetleri programının kapsamı nedir?” sorusuna “En önemli amacımız Letonya’daki Türk iş insanlarını bir araya getirip DTİK çatısı altında toplamak. Daha sonra Türk-Leton İş İnsanları Derneği’ni güçlendirmek istiyoruz. Ayrıca Baltık bölgesindeki Litvanya ve Estonya’daki diğer DTİK birlikleriyle iş insanları derneklerini tek bir çatı altında toplayıp kuvvetli hale gelmek istiyoruz. Ardından DEİK’in başkanı, TAV Holding’in CEO’su Serkan Kaptan ve yeni atanan Ankara Büyükelçimiz Bahtijors Hasans önderliğinde bu çatı altında yeni bir kanal ve kapı açmayı hedefliyoruz” diye cevap verdi.

DTİK HAKKINDA

DTİK, dünya çapındaki Türk iş insanlarının yanı sıra akademi, kültür-sanat, spor gibi farklı alanlarda başarılı bireyleri bir araya getiriyor. 7 bölge temsilciliği ve 85 ülke temsilciliğiyle, milli birlik ve dayanışma ilkesi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. DEİK ve DTİK Başkanı Nail Olpak’ın başkanlığında, Türk diasporasının stratejik gücünü artırmaya yönelik çalışmalara devam ediliyor.