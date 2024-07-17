Türkiye’deki evcil hayvan sayısı 19 milyona ulaştı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:14

Güncelleme: 17.07.2024 - 12:14

Türkiye’de son dönemde hayvan haklarına dair farkındalığın artmasıyla birlikte evcil hayvanı olan hanelerin sayısı da yükseliyor. Statista’nın yayımladığı son verilere göre, ülkemizde evlerin %5’inde köpeğin, %15’inde de kedi bulunmasıyla birlikte 19 milyon evcil hayvan olduğu tahmin ediliyor. Bu gelişmeler 881,4 milyon dolara ulaşan evcil hayvan gıdası pazarını da güçlendirirken, kedi ve köpek maması fiyatlarının 2023'e göre yaklaşık %55 artması alım gücünü düşürüyor. Her gün yüzlerce pet sahibine uygun fiyatlarla evcil hayvan ürünü ulaştıran e-ticaret platformu Petlebi ise 10 yıllık karnesini açıklayarak evcil hayvanı olan tüketicilerin eğilimlerine de ışık tuttu.

“AYLIK 1,6 MİLYONLUK TRAFİKLE TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN PET ÜRÜNLERİ PLATFORMUYUZ”

Aylık 1,6 milyonluk site trafiği ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen evcil hayvan ürünü platformu olduklarını söyleyen petlebi.com Pazarlama İletişimi Uzmanı Naz Filiz, “Ülkemizde evcil hayvan sahiplerinin sayısı giderek artıyor. Biz de Vet's Plus markamız ile 2024 itibarıyla 6 bini aşan ürün yelpazemizle büyüyen endüstrimizde 10 yılı geride bırakıyoruz. Bu süreç boyunca, binlerce kişiye hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet verdik. Müşteri memnuniyetini önceliklendirirken üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık” dedi.

“OPERASYONEL SÜREÇLERİMİZİ TEKNOLOJİYLE BİRLİKTE GELİŞTİRİYORUZ”

10 yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri paylaşan Petlebi Pazarlama İletişimi Uzmanı Naz Filiz, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için teknolojiyi odağımıza alarak operasyonel süreçlerimizi iyileştirdik. Müşteri ilişkileri yönetimi teknolojileri geliştirdik, depo yönetim sistemi kurduk. Onaylı yem deposu sertifikası aldık. Depomuz, düzenli aralıklarla il tarım yetkilileri tarafından denetleniyor. Patili dostlarımıza sunduğumuz böylesi güvenilir ve kaliteli ürünlerimizle büyümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİTEMIZDE KAYITLI 640 BİN ÜYEMİZ VAR, 105 BİNİ EVCİL HAYVANINI DA KAYDETTİ”

Naz Filiz, üyelerinin demografik tablosunu şu şekilde çizdi: “Halihazırda 640 bin üyemiz var. %64’ü kadın, %36’sı erkeklerden oluşan üyelerimizin 105 bini kedi ve köpeğini de sitemize kaydetti. Petlerin de %78’ini kedi, %28’ini ise köpekler oluşturuyor. 2014 yılından bugüne kadar da sitemizde verilen sahiplendirme ilanları sayesinde 158 bin 670 kedi ve köpek yeni yuvalarını buldu. Bunun dışında 2016’da başlattığımız sosyal sorumluluk projemiz kapsamında, müşterilerimizin bağışladığı mamaları ihtiyacı olan bölgelere göndermelerine aracılık ediyoruz. Şu ana kadar 85 kilogram kedi ve köpek mamasını ulaştırdık. Barınak ziyaretlerimizle de kedi ve köpeklerle hem sevgimizi paylaşıyor hem de ihtiyaçları konusunda destek oluyoruz.”

“MAMA, OYUNCAK, YATAK, AKSESUAR ÜRÜNLERI SUNUYORUZ”

Kedi, köpek, kuş ve kemirgenler için ihtiyaç duyulan mamadan oyuncağa, yataktan aksesuara kadar birçok ürün sunduklarını vurgulayan Petlebi Pazarlama İletişimi Uzmanı Naz Filiz, değerlendirmelerini şu şekilde sonlandırdı: “Soru - cevap sayfamızla hayvanseverlerin deneyimlerini birbiriyle hızlı ve kolayca paylaşabilmesine olanak tanıyoruz. Üyelerimiz tarafından aktif olarak kullanılan bu sayfaya her gün yeni başlık ve cevaplar ekleniyor. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmak için gayret ettik. Sektördeki gelişmeleri takip etmek ve müşterilerimize en güncel ürünleri sunabilmek için düzenlenen pet fuarlarına ziyaretçi olarak katıldık. Gelecek dönemde de teknolojiyle birlikte operasyonel süreçlerimizi büyük bir çaba ile sürdüreceğiz.”