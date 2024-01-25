Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Navlungo oldu

Yayınlanma: 25.01.2024 - 18:15

Güncelleme: 25.01.2024 - 18:15

Deloitte tarafından 1995 yılından bu yana dünya çapında yürütülen Deloitte Teknoloji Fast 50 yarışması, Meta ve Trendyol iş birliği ile bu yıl 2024’ün ilk günlerinde gerçekleştirildi. 2020’den beri ilk kez canlı yayınlanan ve bu sene 18.’si düzenlenen yarışmada, Türkiye’de hızla büyüyen teknoloji şirketleri belirleniyor.

Amazon, Etsy, Walmart, Trendyol ve Hepsiburada gibi dünyaca ünlü pazar yerlerinden veya kendi sitelerinden satış yapan kullanıcıların lojistik ve depolama çözümlerinde bir numaralı tercihi olan Navlungo; 2023 yılında binlerce KOBİ’ye, kargo ve depolama imkanını teknolojik altyapısı ve uzmanlığı sayesinde tek panel üzerinden sağladı. 2023 yılının son günlerinde 10 farklı ülkede depolama hizmeti verirken, yenilikçi servisleri ile en uygun maliyetler ve en hızlı sürelerde dünyanın neredeyse her noktasına ulaştırdığı kargolar sayesinde ise, e-ihracat müşterilerinin odağı oldu.

Navlungo CEO&Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, bu birinciliğin bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Korkmaz, başarının temelinde Navlungo ekibinin azim ve mücadelesinin yattığına değinerek şunları söyledi:

“Navlungo olarak, lojistik sektöründe gerçekleştirdiğimiz inovasyonlar ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla ön plana çıkıyoruz. Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı'nın birincisi olmak, bizim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Ekiplerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, uluslararası taşımacılıkta mükemmelliği hedefliyor. Bu ödül, bu çabalarımızın bir tanıması ve gelecekteki hedeflerimize doğru bir ilerleme kaydettiğimizin bir göstergesidir."

Gelecek vizyonlarının temelinde teknolojiyi kullanarak müşterilerine ve Türk ekosistemine daha fazla değer katmak olduğunu belirten Navlungo CEO&Kurucu Ortağı, “Operasyonel süreçlerimizi daha da optimize etmek ve uluslararası pazarda daha geniş bir etki yaratmak istiyoruz. Yeni pazarlara açılmak, müşteri portföyümüzü genişletmek ve sürekli olarak yenilikçi çözümler sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

NAVLUNGO HAKKINDA

Navlungo, uluslararası bir dijital lojistik platformudur ve geniş bir hizmet yelpazesi sunarak müşterilerine çeşitli lojistik çözümler sağlar. Çin ithalatı, express ithalat, express ihracat, freight ve yurt dışı kargo gibi hizmetler sunan Navlungo, Almanya, ABD, İngiltere, BAE gibi ülkelerde müşterilerine hizmet sağlamaktadır. Platform, müşterilerine anında kargo teklifi alma, teklifleri karşılaştırma, gönderi yapma, depolama ve fulfillment operasyonlarını yönetme imkanı tanır. Navlungo'nun müşterileri, platform aracılığıyla yüzlerce lojistik firmasını karşılaştırabilir, en uygun taşıma yöntemini seçebilir ve uluslararası taşımacılıkta zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Navlungo'nun e-ihracat lojistiği hizmeti, müşterilerine sınır ötesi siparişlerini kolayca yönetme olanağı sunar. Amazon FBA hizmeti ile de Amazon FBA gönderilerinin planlaması deniz yoluyla yapılır, böylece müşterilere ciddi maliyet avantajları sağlanır.