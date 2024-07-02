Türkiye'nin ilk yerli rüzgar türbini üreticisi SoyutWind, yapay zeka destekli online satışlara başladı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:18

Güncelleme: 02.07.2024 - 16:18

Tüm dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına talep istikrarlı bir biçimde artarken, kendi elektrik enerjisini kendisi üretmek isteyen bireysel kullanıcılar için sevindirici haber yerli üreticiden geldi. Türkiye'nin ilk yerli rüzgar türbini üreticisi SoyutWind, yapay zeka destekli özel bir yazılım geliştirerek, online satışlara başladı. E-ticaret sitesiyle bireysel kullanıcılar, ihtiyaç duydukları ev tipi rüzgar türbinini yapay zeka desteğiyle belirleyebiliyor ve taksitli bir şekilde satın alabiliyor.

Yapay zeka desteğiyle dünyada bir ilke imza attı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) verileri, Türkiye'nin yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa'da beşinci, dünyada ise 12. ülke olduğunu gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hedefleri, Türkiye'nin kurulu rüzgar enerjisi gücünün 2024 sonunda 30 bin megavata, 2025'te ise 35 bin megavata çıkacağına işaret etti. Bu yılın başında ise elektrik üretiminde rüzgar enerji santrallarının payı yaklaşık %28 olurken, rüzgardan elektrik üretimi de son 8 yılın en yükseğine çıktı.

Temiz teknolojilere ve yeşil enerjiye yönelik tüketici talebinin son dönemde güçlendiğini söyleyen Çolak Holding ve SoyutWind CEO’su Dr. Ali Çolak, “Enerji maliyetlerindeki artış, özellikle rüzgar alan bölgelerde ikamet eden kullanıcıları alternatiflere, özellikle de ev tipi rüzgar türbinlerine yönlendiriyor. 1 megavata kadar direct-drive türbinlerin Türkiye ve bölgedeki ilk ve tek üreticisi konumundaki SoyutWind olarak, farklı kapasitelerdeki rüzgar türbinlerinin erişilebilirliğini artırmak için bir ilke imza attık. Dünyada ilk kez bir rüzgar türbini üreticisi, yapay zeka destekli yazılım geliştirerek, %100 yerli üretim ev tipi rüzgar türbinlerinin online olarak satışa sunulduğu bir e-ticaret sitesi kurdu.SoyutWind.com adresinden erişilebilen internet sitesinde kullanıcılar, elektrik tüketimlerini hesaplayabiliyor. Kurulum planladıkları adresteki rüzgar verilerine göre 1 kilovat ila 50 kilovat arası rüzgar türbinlerinden hangisini satın almaları gerektiği konusunda danışmanlık alabiliyor" dedi.

“Kullanıcılar elektrik faturası öder gibi rüzgar türbini taksidi ödeyecek”

Akülü veya şebeke bağlantılı bir biçimde sunulan, dişli kutusuz olan ve sabit mıknatıslı jeneratörlerle (PMG) çalışan ev tipi rüzgar türbinlerinin verimliliğinin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Dr. Ali Çolak, “İhtiyaç duydukları ev tipi rüzgar türbinlerini seçen kullanıcılar, %100 yerli üretim olan ve mekanik vinci sayesinde kolayca monte edilebilen rüzgar türbinlerini diledikleri adrese sipariş edebiliyor. Kredi kartına taksit seçeneğiyle kullanıcılara elektrik faturası öder gibi rüzgar türbini taksidi ödeme imkanı veren platformumuz, yenilenebilir enerjiye doğrudan erişim sağlıyor. Kurulduğu 2000 yılından bu yana Ar-Ge'ye verdiği önemle sektörde öncü olan SoyutWind'in hayata geçirdiği bu yenilik, temiz enerjiyi evlere de taşıyacak, Türkiye'de rüzgar enerjisinden yararlanma oranlarını yükseltecek. Üstelik kullanıcılar, az kullandıkları dönemlerde sahip oldukları ev tipi rüzgar türbiniyle ürettikleri enerjiyi şebekeye satma imkanına da sahip. Öte yandan sanayi kuruluşları ve ticari işletmeler de 2,5 megavat büyüklüğe varan rüzgar türbinlerinin teknik özelliklerini inceleyip sipariş formu doldurarak kolayca satın alabiliyor” diye konuştu.

Türkiye'nin ve bölgenin rüzgar enerjisi alanında öncü gücü

Üretim, mühendislik, inşaat-taahhüt, enerji, finans ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren Çolak Holding’in 50. yaşını kutladıklarını söyleyen Dr. Ali Çolak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Ankara Temelli'deki 15 bini kapalı toplam 135 bin metrekare alana sahip fabrikamızda ürettiğimiz yerli rüzgar türbinlerinin ülke çapında yaygınlaşması için önemli bir adım attık. Bu öncü girişim, Türkiye'nin ilk rüzgar türbini üreticisi olan SoyutWind imzasını taşıdığı için gururluyuz. İlerleyen süreçte yapay zeka yazılımını geliştirmeye devam edeceğiz. Proje geliştirme, mühendislik ve tasarım yeteneklerimiz sayesinde çağın ötesine geçmeye çalışıyoruz. SoyutWind'in çatı kuruluşu Çolak Holding, cleantech olarak anılan temiz teknolojilere, sürdürülebilir yaşama ve girişim sermayesi finansman modeline Bordo Capital, SoyutWind, SoyutWind Mill ve Soyut Karavan markalarıyla aktif olarak katkıda bulunuyor. ‘Temiz teknoloji temiz toplum’ odaklı sosyal sorumluluk yaklaşımıyla hareket eden ve sürdürülebilir refahın temiz enerjiyle sağlanabileceğine inanan SoyutWind olarak, Türkiye ve bölgede öncü girişimlerimizle yeşil dönüşüme katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.”