Türkiye'nin yenilikçi e-ticaret platformu Organikasap, premium et ve şarküteri ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:50

Güncelleme: 15.11.2024 - 17:50

Markanın öne çıkan ürünleri arasında, Sait Döner'in yarım asırlık geleneksel tarifiyle hazırlanan leziz pişmiş döneri öne çıkıyor. Sous vide teknolojisiyle tüketilen bu premium döner ürünü, restoran kalitesindeki döner deneyimini evlere taşıyor. Ayrıca, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezleri işkembe, kelle paça ve ayak paça çorbaları, otoklav kapama teknolojisiyle koruyucu madde kullanılmadan kavanozlanarak tüketime hazır halde sunuluyor.

Organikasap'ın lojistik hizmetleri, ürünlerin soğuk zinciri bozulmadan tazeliğini koruyarak tüketicilere ulaşmasını sağlıyor. Premium et ürünleri ve şarküteri ürünleri, özel izolasyonlu strafor kutular ve kuru buz ile paketlenerek ertesi gün teslimat hizmetiyle müşterilere sunuluyor. Bu sayede tüm ürünler en taze ve lezzetli şekilde teslim ediliyor.

Organikasap, et siparişi konusunda müşterilerine güvenilir bir hizmet sunarken, platform, 1978'den bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteren ve bünyesinde Sait Döner ile Sait İskender markalarını bulunduran Sait Gıda'nın 45 yıllık tecrübesinden güç alıyor. Şirketin ISO 22000, ISO 9001 ve HELAL sertifikalarına sahip, günlük 100 ton kapasiteli modern et işleme tesisinde üretilen tüm ürünler, uluslararası hijyen ve kalite standartlarında hazırlanıyor.

Organikasap'ın kurucusu Eren Karabağlı, markanın vizyonunu ve hedeflerini vurgularken, “Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde e-ticaret platformumuzla kırmızı et ürünleri, premium et çeşitleri, şarküteri ürünleri ve organik ürün yelpazemizi en yüksek kalite standartlarında tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Organik ve katkısız ürünlere artan talebi karşılarken, sektörde öncü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Organikasap, doğallık ve kaliteyi dijital platformda birleştirerek, sağlıklı beslenme trendine yeni bir boyut kazandırıyor. Online gıda alışverişinde güvenilir bir adres olarak Organikasap, Türkiye'nin e-ticaret ekosisteminde güvenilir gıda tedarikçisi olma vizyonuyla yoluna devam ediyor.