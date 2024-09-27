Turna.com’da hafta sonu indirim karnavalı başlıyor

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:00

Uçak, otobüs ve feribot gibi farklı seyahat araçlarını tek çatı altında toplayan Turna.com, Eylül ayını yeni bir indirim kampanyasıyla kapatıyor. Hafta Sonu İndirim Karnavalı ile hem uçak biletlerinde hem yurt içi hem de yurt dışı yolcuları 150 TL’den 800’TL’ye kadar indirimli uçabilecek.

Turna.com’dan 28 Eylül Cumartesi günü 16:00-20:00 saatleri arasında yurt içi tek yön uçak bileti alan kullanıcılar 150 TL, gidiş-dönüş uçak bileti alanlar TURNACTS indirim kodu ile 300 TL indirim kazanacak.

Yurt dışına indirimli uçmak isteyenler ise Turna.com’dan 29 Eylül Pazar 20:00-23:59 saatleri arasında tek yönde 400 TL, gidiş-dönüş seferlerde TURNAPZR indirim kodu ile 800 TL indirim kazanacak.

Hafta sonu indirimleri herhangi bir sınırlama olmaksızın hem Turna.com’da hem de ekstra puan kazandıran Turna.com mobil uygulamalarında kullanılabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda kredi kartı puanlarını da Turna.com’a aktararak iki yıl boyunca istediği zaman kullanabiliyor.

Her ay on binlerce yolculuğa aracılık eden Turna.com’un güncel indirim kampanyalarına www.turna.com/kampanyalar adresinden erişilebilir.

Turna.com Hakkında: 2014 yılında kurulan Turna.com, web sitesi ve mobil uygulamalarıyla otobüs bileti, feribot ve otel rezervasyonu hizmetleri de sunuyor. TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliği ile hazırlanan Türkiye 100 listesinde, “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketi” seçilen Turna.com, bugüne kadar 5 milyondan fazla uçak bileti ve 1 milyonun üzerinde otobüs bileti satışı gerçekleştirdi.

Manivela Ventures Hakkında: Türkiye'nin girişim enerjisiyle sinerji oluşturmak üzere yola çıkan Manivela Ventures, girişimlerin başta pazarlama ve iletişim olmak üzere, yönetim, finans, insan kaynakları gibi kritik fonksiyonlarına destek olmak, bu sayede girişimcilerin asıl katma değeri oluşturacakları çekirdek kabiliyetlerine odaklanmalarını sağlamak üzere 2023 yılında kuruldu. Yolcu360.com’un ardından 2024 yılı başında Turna.com’un çoğunluk hissesini satın alarak ikinci yatırımına imza attı.