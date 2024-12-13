Turna.com’dan 2025 Resmi Tatilleri İçin İlham Veren Rotalar

Yayınlanma: 13.12.2024 - 14:19

Güncelleme: 13.12.2024 - 14:19

Kış aylarında kayak tatilinden yazın Akdeniz’in sıcak sahillerine kadar uzanan geniş bir rota yelpazesini içeren bu rehber, tatil planlamasını kolaylaştırmak isteyen gezginler için detaylı izin planları ve alternatif seyahat önerileri sunuyor.

YENİ YILI TATİLLE KARŞILAMAK İÇİN İDEAL ROTALAR

2025 yılı yılbaşı tatili, çarşamba gününe denk geliyor. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde alınacak iki günlük izinle toplamda beş günlük bir tatil yapmak mümkün. Yeni yılı keyifli bir şekilde karşılamak isteyen gezginler için birbirinden cazip rota seçenekleri öne çıkıyor. Kuzey Avrupa’nın Noel pazarları, masalsı atmosferiyle seyahat severlere unutulmaz bir yılbaşı deneyimi sunarken, Türkiye’de Kapadokya sıcak hava balonlarıyla yeni yıla eşsiz bir başlangıç vadediyor. Daha sakin bir tatil planı yapmak isteyenler için Sapanca, huzur dolu bir atmosfer sunuyor. Kış tatilinden vazgeçemeyenler ise bu dönemde Uludağ’da kayak keyfi yapabilir ya da Kaz Dağları’nın bol oksijenli doğasında yenilenme fırsatı bulabilir.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE 9 GÜNLÜK KAÇAMAK İMKANİ

2025 Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. 28 Mart Cuma günü izin alınarak toplamda 5 günlük bir tatil yapmak mümkün. Daha uzun bir tatil planı için çarşamba, perşembe ve cuma günleri de izne eklenerek 9 günlük bir tatil fırsatı yakalanabiliyor. Baharın ilk günlerinde doğanın uyanışını kutlamak isteyenler için Güney Ege'nin sakin koyları huzurlu bir kaçamak sunarken, Doğu Anadolu’nun mistik atmosferi tarih meraklılarını kendine çekiyor.

Yurt dışına seyahat etmek isteyenler için ise Balkan şehirlerinde kültürel keşifler ya da İsviçre’nin büyüleyici dağ köylerinde doğayla iç içe bir mola ön plana çıkıyor. Turna.com'un 2024 seyahat verilerine göre en çok seyahat edilen yurt dışı rotası olan Tayland’ın melekler şehri Bangkok, hareketli sokakları, renkli gece pazarı ve tarihi tapınaklarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 10.000 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Bangkok, egzotik bir seyahat hayal edenler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

23 NİSAN’DA BAHARIN TADINI ÇIKARMAK İÇİN 5 GÜNLÜK TATİL FIRSATI

2025 resmi tatiller takviminde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında ya da sonunda alınacak iki günlük izinle toplamda beş günlük bir tatil planı yapmak mümkün. Bu dönemde yurt dışına seyahat etmek isteyenler için vizesiz rotalar cazip seçenekler arasında yer alıyor. Tiflis (Gürcistan), Podgorica (Karadağ) ve Belgrad (Sırbistan) gibi destinasyonlar, kısa uçuş mesafeleri ve zengin kültürel deneyimleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 3.500 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Tiflis, 4.000 TL’den başlayan fiyatlarla Karadağ ve 3.600 TL’den başlayan fiyatlarla Belgrad, bahar tatilinde kültürel bir keşif isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.

Yunan adaları ise feribotla kolay ulaşılabilirliği ve büyüleyici atmosferiyle bahar tatili için ideal özellik taşıyor. Schengen vizesi olanlar için ise Barselona ve Lizbon gibi İspanya ve Portekiz şehirleri Akdeniz mutfağı ve canlı atmosferiyle keyifli birer seçenek sunuyor. İtalya’nın Roma, Floransa veya Venedik gibi şehirleri ise bahar tatilinde tarihi ve sanatı bir arada deneyimlemek isteyenler için doğru tercih oluyor. Yurt içi seyahat rotalarında Ege’nin şirin köyleri ve Bodrum’un sakin koyları, doğayla iç içe bir tatil arayanlar için ideal destinasyonlar arasında bulunuyor.

1 MAYIS’TA 4 GÜNLÜK TATİL ROTALARI

2025 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Perşembe gününe denk geliyor. 2 Mayıs Cuma günü izin alınarak hafta sonu ile birleştirilen 4 günlük bir tatil planı yapılabiliyor. Bu dönemde doğayla iç içe bir mola isteyenler için Bolu Abant Gölü’nün sakinliği öne çıkarken, sıcak sahil rotaları arayanlar için Kaş ve Datça keyifli seçenekler arasında yer alıyor. Yurt dışı tatilini tercih edenler ise yaklaşık 4.000 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Rodos’un tarihi sokaklarında keşfe çıkabilir ya da Kos Adası’nın huzurlu plajlarında dinlenerek unutulmaz bir tatil geçirebilir.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NDA 3 GÜNLÜK TATİL PLANI

2025 yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen bu tatil, toplamda 3 günlük bir seyahat fırsatı sunuyor. Baharın canlı atmosferinde kısa bir kaçamak yapmak isteyenler için Karadeniz'in büyüleyici doğal güzellikleri bu dönemde öne çıkan rotalar arasında. Bu dönemde Rize Ayder Yaylası’nda doğa ile iç içe bir deneyim yaşanabilir, Uzungöl çevresinde huzurlu yürüyüşler yapılabilir ya da Artvin’in Şavşat ilçesi ve Karagöl gibi doğal cennetlerinde unutulmaz anılar biriktirilebilir. Yurt dışı rotalarını tercih edenler, yaklaşık 2.400 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Arnavutluk’un başkenti Tiran’da tarihi sokaklarda keşfe çıkabilir ve ardından Ohrid Gölü’nün sakin kıyılarında dinlenerek unutulmaz anılar biriktirebilir.

3,5 GÜN İZİNLE 10 GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI TATILI PLANI

2025 yılında Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arifeyle başlayarak 6-9 Haziran tarihlerini kapsıyor. 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde (pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe yarım gün) alınacak 3,5 günlük izinle toplamda 10 günlük bir tatil planı yapılabiliyor. Bu uzun tatilde tropikal bir kaçış için Maldivler’in bembeyaz kumları ve turkuaz denizi ön plana çıkarken, macera dolu bir rota arayanlar Kahire’de Mısır’ın tarihi ve kültürel mirasını keşfetme şansı yakalayabilir. Modern bir şehir atmosferi arayanlar, yaklaşık 3.200 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Dubai’de alışveriş imkanları ve hareketli gece hayatının tadını çıkararak keyifli bir tatil geçirebilir.

Yurt içi tatil alternatifleri arayanlar ise İzmir’in renkli atmosferinde Alaçatı’nın taş evleri arasında huzurlu bir mola verebilir ya da Muğla’nın Datça ilçesinin sakin koylarında dinlenebilir. Ayrıca, 2024 yaz sezonunda Turna.com’un en çok tercih edilen feribot rotası olan Ayvalık - Midilli, bu aylarda popüler bir seçenek olarak dikkate alınabilir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

2025 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alınarak toplamda 4 günlük bir tatil fırsatı yaratılabiliyor. Bu dönemde Almanya’nın Rügen Adası beyaz kumlu sahilleriyle, Hırvatistan’ın Dubrovnik ve Split gibi şehirleri ise tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Hırvatistan uçak biletleri turna.com’da yaklaşık 4.000 TL’den başlıyor. Almanya rotalarında ise bu dönemde uçak biletleri 3.000 TL civarında sunuluyor.

Yurt içinde ise Mersin’in bakir koyları, Didim Akbük ve İzmir’in sıcak beldeleri tatilcilerin dikkatini çekiyor. Antalya’da Konyaaltı, Lara ve Kaş gibi destinasyonlar deniz tutkunlarına, Olimpos ise doğaseverlere keyifli bir kaçış imkanı sunuyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİNDE ŞEHİRDEN KAÇIŞ ROTALARI

Bu yıl Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geliyor ve keyifli bir hafta sonu kaçamağı için fırsat sunuyor. Şirince’nin huzur dolu üzüm bağları ve eşsiz doğasıyla beğeni toplayan Salda Gölü, bu aylarda doğayla iç içe serin bir mola arayanlar için öne çıkıyor. Deniz tatilini tercih edenler için ise İstanbul’a yakın Kefken sahilleri ve Pembe Kayalar, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bozcaada, Gökçeada ve Kaz Dağları da bu dönemde şehirden uzaklaşmak ve yenilenmek için ideal rotalar arasında bulunuyor.

29 EKİM’DE DOĞA VE TARİHLE BULUŞMA ZAMANI

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. Hafta başında alınacak 1,5 gün ya da hafta sonunda 2 gün izinle toplamda 5 günlük bir tatil planı yapmak mümkün. Bu dönemde Mardin, Gaziantep ya da Şanlıurfa’da gastronomi keşifleri yapmak ya da Cunda Adası’nın taş sokaklarında huzurlu bir mola vermek dikkat çeken seçenekler arasında.

Yurt dışı alternatiflerinde, yaklaşık 4.000 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Prag’ın masalsı atmosferi ve 3.800 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Amsterdam’ın tarihi dokusunda keyifli bir keşif öne çıkıyor. Alternatif olarak, Kıbrıs, hem feribotla kolay ulaşım imkanı hem de tarihi ve doğal güzellikleriyle bu mevsimde cazip bir rota sunuyor.









