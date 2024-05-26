Üniversite öğrencileri, banyo mobilyası tasarımlarıyla ödüllendirildi

Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:04

Güncelleme: 26.05.2024 - 10:04

Yoğun şehir hayatı, birçok insanı kendilerine özel konforlu yaşam alanları oluşturmaya yönlendiriyor. Bu mekanların başında da yalnızca işlevselliğiyle değil, özel bir alan olması itibarıyla banyolar geliyor. Fixr’ın bu yılın iç tasarım trendlerine ışık tuttuğu Mutfak ve Banyo Trendleri Raporu’na göre, tasarım uzmanlarının %86’sı ev sahiplerinin temel arzusunun banyolarında farkındalık duygusu geliştirmek olduğunu söylüyor ve yalnızca fiziksel rahatlamaya değil, aynı zamanda zihinsel sağlığa da hitap eden alanlar tasarlamanın önemine vurgu yapıyor. Öte yandan, katılımcıların %28’i banyolarına en çok entegre etmek istedikleri şeyin depolama alanı olacağını belirtirken, %23'ü yüksek teknolojiye sahip ürünlere ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda düzenlenen yarışmalar ise tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek inovatif, yenilikçi ürünlerin geliştirilerek pazara sunulmasına kapı aralıyor.

Karo ve vitrifiye markası Seramiksan ve İtalyan modasını banyolara taşıyan VOQ, Optimize Depolama Çözümleriyle Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışıyor!” mottosuyla gerçekleştirdikleri “Tasarımın Banyo Hali” adlı tasarım yarışmasıyla, en yenilikçi ve kullanıcı odaklı banyo mobilyası tasarlayan üniversite öğrencilerini ödüllendirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım ve İç Mimarlık Bölümü’nden 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmanın kazananları, plaketlerini 20 Mayıs’ta okullarında düzenlenen törenle aldı. Yarışmanın birincisi ise tasarımını hayata geçirme ve UNICERA İstanbul Fuarı’nda yer alacak Seramiksan standında sergileme hakkına sahip oldu. İlk üçe girenler de 4-8 Kasım tarihlerindeki fuar için ücretsiz ulaşım ve konaklama imkânı elde ederken, ilk 5’e giren öğrenciler staj yapma, tüm katılımcılar ücretsiz eğitim programı şansı yakaladı.

Yarışma ile inovatif banyo mobilya geliştirilmesi teşvik ediliyor

Seramiksan’dan edinilen bilgilere göre, bu yıl ilk kez düzenlenen yarışma, tasarımcı adaylarını banyo deneyimini iyileştirmeye ve kullanıcıların yaşam kalitesini artırmaya teşvik ediyor. Bu yarışmayla kullanıcı deneyimini merkezine alarak ve kişisel ihtiyaçlara uyum gösteren modüler, kişiselleştirilebilir tasarımlar ile konforlu, erişilebilir ve kullanıcı dostu ürünlerin geliştirilmesi amaçlandığı belirtiliyor. Öte yandan mobilyanın herkes için erişilebilir ve kullanımının kolay olması da ön planda tutularak, her bireyin konforlu bir şekilde kullanabileceği tasarımların yaratılması hedefleniyor.

Bu kapsamda yarışmada, küçük banyolar için alandan tasarruf ettiren, farklı banyo düzenlerine ve kullanıcı tercihlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir konfigürasyonlara olanak tanıyan koleksiyonlara odaklanıldı. Tasarımda çok yönlülük ve esneklik sunan, aynı zamanda kullanıcı konforunu ve ergonomik kullanımı en ön planda tutan mobilya modülleri ödüllendirildi. Yarışmanın birincisi, geleneksel normları aşarak işlevselliği ve estetiği bir araya getiren GAIA’nın sahipleri Beyza Tuluk ve Aslı Cevdetoğlu oldu. GAIA depolama ünitesi, aynalı saklama ünitesi ve solo banyo saklama ünitesi gibi temel parçalardan oluşuyor. Koleksiyonun her parçası, bir aynanın etrafında zarif bir şekilde hizalanarak bir düzeni yansıtıyor. Bu yaklaşım, evrenin doğal düzeninin ve uyumunun insan yapımı bir ortamda nasıl yansıtılabileceğini gösterirken, banyo deneyimini, mekânın ötesine taşıyor.

İkinci seçilen koleksiyon, banyo deneyimini adeta yeniden tanımlıyor

Yarışmanın ikincisi seçilen, Berfin Kaya ve Aycan Aksungur’un tasarladığı Bella Vita ise dar banyolar için kompakt çözümler sağlayarak, yuvarlak hatları ve modern çizgileriyle şıklığı ve çok amaçlı kullanımı bir arada sunuyor. Dairesel formda depolamalı aynası, çok amaçlı lavabolu ve çamaşır kurutma makinesi için özel depolama alanı gibi özelliklerle banyo deneyimini yeniden tanımlıyor.

Bilgesu Uçar ve Umut Çangar’ın tasarladığı EASE isimli tasarım üçüncü sırada konumlanırken, banyo deneyimini lüks ve huzurlu bir hale getiriyor. Geniş depolama alanları, ergonomik düzeni ve yumuşak tonlardaki tasarımıyla banyoyu ferahlatırken pratik çözümleriyle de kullanımı kolaylaştırıyor.

Bu yarışma yenilikçi bakış açılarıyla banyo tasarımına yeni bir soluk getirecek

Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu ¨Seramiksan olarak kaliteli, estetik ve fonksiyonel karo ve vitrifiye ürünlerimizle yaşam alanlarına değer katmaya çalışıyoruz. ‘’İyi Tasarım Herkesin Hakkı’’ mottomuzla sürdürdüğümüz bu yolculukta, tasarımın gücüne olan inancımızı ve yaratıcı düşüncelerin önemini her zaman vurguluyoruz. Bu yarışma ile tasarımcılarımızın kullanıcı deneyimini merkezine alarak ve kişisel ihtiyaçlara uyum gösteren modüler, kişiselleştirilebilir tasarımlar ile konforlu, erişilebilir, yenilikçi ve kullanıcı dostu ürünlerin geliştirilmesini amaçladık. “Tasarımın Banyo Hali” isimli yarışması, sektörde yeni trendlerin belirlenmesine, genç tasarımcıların kendilerini ifade etmelerine ve profesyonel dünyada önemli adımlar atmalarına olanak tanıyacak. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor ve kazananları tebrik ediyoruz’’ dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ve İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerimiz ile Seramiksan ve VOQ iş birliğinde düzenlenen ‘’Tasarımın Banyo Hali’’ temalı tasarım yarışması ikişerli öğrenci grupları, Seramiksan ürün ailesinden seçtikleri tek bir lavabo ve bu lavaboya uygun olduğunu düşündükleri bir klozet ile ortalama 6 m2’lik bir banyo mekânı tasarladılar. Kullanıcıların yaşam kalitesinin artmasını teşvik eden, dolayısıyla kullanıcı dostu tasarım ilkelerini ön plana çıkaran tasarımlar herkesin güvenli, konforlu ve bağımsız bir şekilde banyoyu kullanmasını odak noktasına alarak, her bireyin konforlu bir şekilde kullanabileceği tasarımlar hedeflendi. Öğrencilerimizin yaratıcı yeteneğini, parlak fikirlerini, özgün ve sıra dışı tasarımlarını görmek hepimiz için gurur kaynağı olmuştur. Bu bağlamda hem öğrencilerimize hem organizasyonu üstlenen bölüm öğretim üyelerimize ve Seramiksan firmasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Açılış konuşmasını İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ender Yazgan Bulgun’ un yaptığı ödül töreninde, jüri üyelerinden İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Emre Ergül ve Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi A. Can Özcan ve Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu katılımcıların sunduğu projeler hakkında görüşlerini paylaştı.