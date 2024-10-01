Unusual Payroll: “Türkiye Hollanda’ya yüksek vasıflı göçmen kazandıran ülkeler arasında liderliğe oynuyor”

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:11

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:11

Yürüttüğü yüksek nitelikli göçmen (highly skilled migrant | HSM) programıyla Hollanda işgücü piyasasında az bulunan bilgi çalışanlarını ülkesine davet eden Hollanda, 2023’e ilişkin yüksek nitelikli göçmen verilerini açıkladı. Hollanda İstatistik Ofisi (CBS) tarafından Temmuz 2024’te yayımlanan veriler, geçtiğimiz yıl Hollanda’ya yüksek nitelikli göçmen sıfatıyla 21.500 kişinin göç ettiğini gösterdi. Hollanda’da yüksek vasıflı göçmen başvurusu konusunda danışmanlık veren ve uluslararası bordro yönetimi hizmetleri sunan Unusual People BV, 2023 yüksek nitelikli göçmen verilerini ve HSM programının zorlaşan koşullarını değerlendirdi.

Türkiye, Hollanda’ya yüksek nitelikli göç veren ilk dört ülkeden biri

Hollanda hükümeti tarafından paylaşılan veriler, bilgi göçmenleri olarak da anılan yüksek nitelikli göçmenlerin çoğunun Hindistan’dan geldiğini gösterirken, Türkiye, Çin ve Güney Afrika da Hollanda’ya HSM göçü veren ilk dört ülke arasında konumlandı. Öte yandan 2023’te Hollanda’ya HSM olarak taşınanların sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık %20 azaldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Unusual People BV Yönetici Ortağı Gökhan Doğru, “Hollanda hükümetinin oturma izni kotalarını azaltması ve 2023’te HSM kriterlerini sıkılaştırması, süreci daha zorlu hale getirdi. Buna rağmen Hollanda, Avrupa’da yabancı yetenekleri istihdam etmek isteyenler tarafından tercih edilen ülkelerin başında gelmeyi sürdürüyor. 2023’te HSM kabulü bir önceki yıla kıyasla %20 azalsa da Türkiye Hollanda’ya yüksek vasıflı göçmen kazandıran ülkeler arasında liderliğe oynuyor” diye konuştu.

Koşullar sıkılaştı, uzman desteği şart oldu

Şirketlerin küresel yetenekleri kazanmak, işgücü havuzlarını genişletmek ve çeşitliliği artırmak gibi gerekçelerle uluslararası pazarlardaki nitelikli çalışanlara yöneldiklerini belirten Gökhan Doğru, “Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan, kamuoyunda Ankara Anlaşması olarak da bilinen, Türkiye’den gelen yüksek nitelikli göçmenlere ayrıcalıklar sağlayan anlaşmanın Hollanda’da pratikte etkin biçimde uygulanması, başkenti Amsterdam olan ülkede HSM istihdam etmek isteyen şirketler için Türkiye’yi hedef insan kaynağı havuzlarından biri haline getiriyor. Ancak anlaşma halen uygulansa da sıkılaştırılan koşullar, Hollanda’da HSM istihdamı süreçlerini bu konudan uçtan uca anlayan ve her adıma rehberlik eden bir şirketle çalışmayı ve bordro süreçlerini dışarıdan temin etmeyi kritik hale getiriyor. Unusual People BV çatısı altında Unusual Payroll ticari adıyla hizmet veren şirketimiz, yüksek vasıflı göçmenleri istihdam eden şirketlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı bordro ve danışmanlık hizmetleri konusunda uzmanlaşan bir yapı. Unusual Payroll ile işletmelere HSM uygulamalarının karmaşıklığını aşmaları, son düzenlemelere uyum sağlamaları konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor; hem işverenlerin hem de çalışanların daha sorunsuz bir geçiş deneyimi yaşamalarına katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Küresel pazar ile insan kaynağı arasındaki engelleri kaldırıyoruz”

Schengen bölgesi için yalnızca turistik vize başvurularında dahi çok sayıda evrak sunulduğunu hatırlatan Unusual People BV Yönetici Ortağı Gökhan Doğru, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Küresel pazara açılmak isteyen kişi ve şirketlerin önünde birçok engel var. Eğitim ve özgeçmiş açısından daha katı yeterlilik kriterleri, artan doküman talepleri, istihdam şartlarına ilişkin daha kapsamlı kanıt talebi ve titiz değerlendirme süreçleri, bekleme sürelerini de uzatıyor. Bu engeller göz önüne alındığında, Unusual Payroll gibi bordrolama ve İK yönetimi şirketlerinin alan uzmanlığı çok daha önemli hale geliyor. Hollanda’da yerleşik, Hollanda ticaret yasalarına bağlı bir biçimde faaliyet gösteren lider bir bordro ve danışmanlık hizmeti sağlayıcısı olan Unusual People BV çatısı altındaki Unusual Payroll, ilk başvurudan nihai onaya kadar tüm süreci dikkatle ele alan, mevzuata uygun şekilde ilerleyen, sürecin gecikmesiz bir biçimde sonuçlanmasını sağlayan bordrolama şirketi arayan işverenlerin yol arkadaşı oluyor. İşletmelerin uluslararası işgücünü etkin bir biçimde yönetmelerine yardımcı olmak için Hollanda göçmenlik yasaları ve bordro düzenlemelerine ilişkin derinlemesine hizmet sunan Unusual Payroll, Türkçe başta olmak üzere farklı pazarlarda şirketlere yerel dillerinde destek vererek global pazar ile insan kaynağı arasındaki bariyerleri ortadan kaldırıyor.”