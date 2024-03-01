Üreme problemi yaşayanlar takviye gıdalara yöneldi

Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:09

Güncelleme: 01.03.2024 - 17:09

Dünya Sağlık Örgütü’nün son açıkladığı verilere göre, yetişkin nüfusun yaklaşık %17,5’i, diğer bir deyişle dünya çapında ortalama 6 kişiden 1'i kısırlık yaşıyor. Küresel halk sağlığına dair makaleler yayımlayan BMC’deki üreme sağlığına ilişkin bir araştırma ise insan spermi, yumurtası veya embriyosu kullanılarak hamileliği teşvik etmeyi amaçlayan Yardımla Üreme Teknolojileri’nin (ART) yaygınlaştığına işaret ediyor. Alternatif gebe kalma yöntemleri arayan çiftler, vitamin, mineral ve bitkisel özler içeren takviyelere olan talebi de artırıyor. Polaris Market Research’ün paylaştığı veriler, 2023’ü 1,2 milyon dolarla kapatan doğurganlığı destekleyen takviye ürünler pazarının, 8 yıl içinde 2,6 milyon dolara ulaşacağına işaret ediyor. Vitamin ve gıda takviyeleri markası İncirPharma da erkek spermlerinin ve kadın yumurtalarının kalitesini artırmaya yardımcı olan ürünlerini duyurdu.

İncirPharma CEO’su Dr. Fedakar Günsili, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Yüksek stres, hareketsizlik, kötü beslenmeyle birleşen modern yaşam tarzı, üreme sağlığında sorunları tetikliyor. Birçok kişi ise bu problemlerin önüne geçmek için vitamin ve minarelerle zenginleştirilen doğurganlık takviyelerine yöneliyor. Biz de ürettiğimiz inWomen ve inMen isimli takviye gıdalarımızla üreme kalitesini destekliyoruz.”

“TAKVİYELERİN ETKİLİ OLMASI İÇİN 3 AY KULLANILMALI”

Ürünleri hakkında bilgi veren İncirPharma CEO’su Dr. Fedakar Günsili, “inWomen ürünümüz, PCOS (Polikistik Over Sendromu) hastalarında oosit yani henüz olgunlaşmamış yumurta hücresinin kalitesini iyileştiriyor, gebelik oranında artışa kapı aralıyor ve adet döngüsünü düzenliyor. Güçlü antioksidan özellikleriyle üreme sağlığını destekliyor. inMen ise erkeklerde sperm hareketliliği, sayısı ve yapısının istenilen düzeye gelmesinde en etkili bileşenleri barındırıyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Her iki ürünümüz de oda sıcaklığındaki bir bardak suya atılarak iyice karıştırıldıktan sonra tüketilmeli. Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı bir saşe. Bu takviyeleri, çocuk sahibi olmayı planlayan ve üreme sağlığını iyileştirmek isteyen herkes kullanabilir. Takviyelerin potansiyel etkisine ulaşması için ise 3 ay boyunca düzenli olarak tüketilmeli.”

“SEKTÖRE 20’DEN FAZLA ÜRÜN KAZANDIRDIK”

İncirPharma CEO’su Dr. Fedakar Günsili, “İncir Health Sağlık Hizmetleri çatısı altında kurulmuş markamızla 20’den fazla ürünü sektöre kazandırarak insan sağlığına hizmet ediyoruz. Sadece yurt içiyle sınırlı kalmayarak Rusya, İngiltere, Almanya ve Irak’a da ihracat yaparak ekonomiye katkıda bulunuyoruz. inWoman ve inMen takviye gıdalarımız da dahil olmak üzere, tüm ürünlerimize anlaşmalı olduğumuz eczanelerden ve internet sitemizden ulaşılabilir.”