UTTS ile akaryakıt istasyonlarında geri sayım başladı, yeni nesil ödeme cihazları artacak

Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:59

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:59

Akaryakıt istasyonlarında kayıt dışı fatura sorununa karşı yapılan son değişiklikler, sektörün geleceğine yön veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı son tebliğde tüm akaryakıt istasyonlarının 31 Aralık 2024’e kadar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kuracağı belirtiliyor. Bu sistemle birlikte araç plakası uygulamaya otomatik olarak işlenirken, usulsüz fatura kesilmesine de son verilmesi planlanıyor. Uygulamayla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda satış verilerinin TSM merkezi üzerinden güvenli bir şekilde GİB’e aktarılacağını söyleyen Mepsan Yönetim Kurulu Üyesi Berkehan Bulgurcu, yeni nesil cihazların akaryakıt istasyonlarında başrolü alacağına da dikkat çekti.

“Güvenliği artırılmış, gelişmiş veri tabanı sistemleri kullanılacak”

Berkehan Bulgurcu, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “30 yılı aşkın süredir ekipman tasarlayan, üreten ve satış sonrası hizmetler sunan bir şirket olarak akaryakıt istasyonlarında kullanılan ödeme kaydedici cihazlar konusunda yaklaşık 18 yıllık deneyime sahibiz. Sektörün dinamiklerine hakim bir kurum olarak, son gelişmelerle sektörün mihenk taşlarını yeniden dizayn edileceğini öngörüyoruz. Özellikle GİB’in bildirisi doğrultusunda, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar açısından da bazı değişiklikler olacağını tahmin ediyoruz. Örneğin bu cihazlarla yapılan satışların plaka bazlı raporları her gün GİB’e gönderilirken, işletim sistemi de sürekli çevrimiçi olan SAM kartlar (güvenli uygulama modülü) ile güvenliği artırılmış, gelişmiş veri tabanı sistemlerini kullanmaya başlayacak.”

“Yeni nesil cihazlarımız Linux tabanlı geliştirdiğimiz işletim sistemiyle çalışıyor”

Kendi geliştirdikleri yeni nesil ödeme kaydedici cihazların GİB’in tebliğine istinaden onay sürecine giren ilk cihazlar arasında yer aldığının altını çizen Mepsan Yönetim Kurulu Üyesi Berkehan Bulgurcu, “Mepsan olarak, bilgi birikimimiz ve tecrübemizle istasyon ekosistemi içinde birbirine tam uyumlu çalışacak yeni nesil cihazlar geliştirdik. Ürünümüz Linux tabanlı olarak geliştirdiğimiz ve MepOS adını verdiğimiz işletim sistemiyle çalışıyor. Teknolojik altyapımızla hem teknik şartları sağlayan hem de kişiselleştirilebilen bir yapı kurguladık. Yüksek çözünürlüklü 7” TFT dokunmatik ekranlarımızla müşterilerimizin kendi arayüz temalarını kullanmalarına da olanak tanıyoruz. Entegre POS hizmetimizle de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan ödeme alınmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Öncelikle ticari araçlar için zorunlu olacak"

UTTS tebliği ile birlikte akaryakıt istasyonlarında başrolü yeni nesil cihazların alacağını dile getiren Berkehan Bulgurcu, “Öncelikli olarak ticari araçlar için zorunlu kılınan bu sistem, ilerleyen zamanlarda self servis hizmet almak isteyen tüm müşterilerin hizmetine açılacak. Plaka girilmeden araçlardan okunacak Tag bilgileri, doğrudan ve güvenli bir şekilde yazar kasaya gönderilerek satış işlemleri yapılabilecek. Dolayısıyla yeni nesil cihazlarla verilecek hizmetin de satışları aksatmayacak ve ekstra maliyetler çıkarmayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Bu unsurları göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz sistemle, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden Müşteri Tanıma Sistemi sorunsuz bir şekilde kullanabilecek, araç bilgileri Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne aktarılacak” dedi.

“Yalnız ürün tasarlamıyor, satış sonrası hizmet desteği de veriyoruz”

Sadece ürün tasarlayıp üretmediklerini, aynı zamanda sahadaki ürünleri için 46 noktada 132 araç ve 224 teknisyen ile satış sonrası hizmet desteği verdiklerini vurgulayan Berkehan Bulgurcu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“GİB’in tebliği kapsamında tüm hizmetlerimizi bir pakette topladık. Bu pakete canlı çağrı merkezi desteği, servis taahhüdü, yerinde hizmet garantisi, yedek parça ücreti, GSM ücreti, güncelleme bedelleri gibi ayrıcalıkları da dahil ettik. Akaryakıt istasyonu ekipmanı sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olarak, geleceğin istasyonlarını hayalde bırakmamak ve gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarımıza süratle devam edeceğiz. Geliştireceğimiz yeni ürünlerle sektörün dönüşmesine öncülük edeceğiz.”