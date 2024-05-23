Uzmanı uyarıyor: “Ev alırken tapu işleri resmi gerçekleştirilmeli”

Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:58

Güncelleme: 23.05.2024 - 16:58

Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki dalgalanmalar ve kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle yatırım yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. TÜİK verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirilen ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,0 azalışla 34 bin 693 oldu. Ev sahibi olmak isteyenlere düşük maliyetler ve ödeme kolaylığı sunan Maliyetine Ev’in Kurumsal İletişim Müdürü Meryem Tuncer, tapusuz ev almanın riskleri konusunda uyarılarda bulundu.

Son yıllarda konut piyasasındaki dalgalanmaların ve kredi politikalarındaki değişikliklerin, ev sahibi olmayı zorlaştırdığını vurgulayan Meryem Tuncer, “Bankasız, faizsiz, topraktan projeli evlerle müşterilerimize güvenli ve ekonomik konut sahibi olma olanağı sunuyoruz. Güven ve garanti öncelikli prensibimizle, ‘önce tapu, sonra ödeme’ mottosuyla hareket ediyoruz” dedi.

“İlk ödeme tapu müdürlüğünde yapılıyor”

Konut sahibi olmak isteyenlere birincil tavsiyelerinin, topraktan bir mülk alımı gerçekleştirilecek dahi olsa, yapılan ödemenin karşılığında teminat ve tapu alımının gerçekleştirilmesi olduğunun altını çizen Maliyetine Ev Kurumsal İletişim Müdürü Meryem Tuncer, “Yatırımcılara ev alırken mutlaka tapu alınmasını ve noter sözleşmesi yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde, alıcıların mağduriyet yaşamasının önüne geçilebilir. Kimsenin ev alırken birikimlerini kaybetmesini istemeyiz. Bütün süreçlerin resmi olarak yürütülmesi gerekiyor. Bizim için güven ve garanti çok önemli. Alanında uzman mimar ve mühendislerimiz tarafından doğru bölgelerde imarlı arsalar üzerine geliştirilen projelerde, maliyetine ev, işyeri, villa sahibi olmak isteyen müşterilerimiz şubelerimize gelerek veya dijital mağazamız üzerinden satın alma işlemlerini başlatabiliyor. İlk peşinat tapu müdürlüğünde ödeniyor” ifadelerini kullandı.

“Nisanda başlattığımız projeleri hızla teslim ediyoruz”

Uygun fiyatlar, hızlı teslimat, güvenli yatırım ve kolay ödeme seçenekleri ile müşterilerinin yanında olmayı hedeflediklerini belirten Meryem Tuncer, “Yatırımcılarımızı ev sahibi yaparken aldıkları evin metrekaresine göre bir fiyatlandırma yapıyoruz. Metrekare fiyatları belirlenmiş olan projede, evin öncelikle gerçek maliyeti ödeniyor. Maliyetine Ev olarak bu işlemi gerçekleştirirken, hizmet bedelini evi teslim ettikten sonra toplam inşaat bedeli üzerinden %15 olarak alıyoruz. Nisan ayında başlattığımız projelerde hızla ilerleyerek taahhüt edilen süreden önce evleri teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Ev sahibi olmak isteyen herkesi maliyetine ev sahibi yapıyoruz”

Maliyetine Ev Kurumsal İletişim Müdürü Meryem Tuncer sözlerini şöyle tamamladı: “Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli’nde tamamlanan projelerin yanı sıra, şu anda 12 ilde de projelerimiz devam ediyor. Yakında 81 ilde yeni projelere başlamayı planlıyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz güvenle, mülk alımında karşılaşılan olumsuzlukları sıfıra indirerek, markamız için seçtiğimiz adın da hakkını vererek müşterilerimizi maliyetine ev sahibi yapıyoruz. İlk yılımızda %500 büyümeyle proje geliştirme rekoru kırarak 12 projeye imza attık. Sisteme dahil olarak tapularını alan müşterilerimizin mutluluğu en büyük gururumuzdur. Projelerimize başvurmak isteyen müşterilerimiz, şubelerimizi ya da internet sitelerimizi ziyaret edebilir. Dijital mağazamızı kullanarak projelerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilir.”