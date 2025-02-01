Venhancer, 2028’e kadar 50 kat büyümeyi hedefliyor

Yayınlanma: 01.02.2025 - 10:41

Güncelleme: 01.02.2025 - 10:41

Venhancer, yalnızca 4 yıl gibi kısa bir sürede, her biri kendi alanında güçlü başarı hikayeleri yazmış birçok projeye imza attı. Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleri için özgün çözümler ve projeler geliştirerek sektördeki iddiasını kanıtlayan Venhancer, Türkiye’deki sigorta sektörü için yeni bir Core Sigortacılık Yazılımını, yepyeni bir sigorta yazılım deneyimini hayata geçiriyor. Dijital Bankacılık, açık bankacılık, API gateway ve ödeme çözümlerindeki başarısı ve fintech alanındaki tecrübesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Venhancer, özellikle fintech alanındaki yatırımlarını da hızlandırmış durumda. Şirketin en son yatırım yaptığı, kobilere yönelik finansal çözüm platformu KOBE, Venhancer’ın fintech vizyonunun somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. KOBE ile kobiler için ödeme çözümleri, ödeme geçidi, finansman ürünleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda e-ticaret için de gerekli altyapı desteğini de sağlıyor.

Bu tür yatırımlar, Venhancer’ın global pazarda daha geniş bir alanda etkili olma hedefine güçlü bir temel oluşturuyor. Dijitalleşme yolculuğunda güvenilir çözüm ortağı olarak rol alan Venhancer, şirketlerin ERP dönüşümlerine deneyimli kadrosu ile ulaştırdığı SAP hizmetleriyle de katkı sağlıyor.

Hız kazanan dijital dönüşüm ve beraberinde artan altyapı yatırımlarında Venhancer geniş ve alanında uzman ekibiyle yönetilen hizmetler ve siber güvenlik hizmetleri sunuyor. Şirket, inovasyon odaklı yaklaşımıyla her sektörden müşterisinin dijital yolculuğunda onlara stratejik çözümler sunarak, büyümelerine ve gelişimlerine katkı sağlıyor.

Global Hedef: 2028’e kadar 50 kat büyüme

Venhancer, 2028 yılına kadar 3000'den fazla çalışana ulaşmayı ve 50 kat büyüme hedefiyle global pazarda adından daha fazla söz ettirmeyi planlıyor. Türkiye’de gerekli adımları atıp, hedeflediği büyümeye ulaştıktan sonra yüksek teknoloji ürünlerini global pazara ulaştırmayı hedefliyor.

“Yapay zeka ile global firmalarla rekabet edebiliriz”

Venhancer CEO’su Erdem Çalışkan yapay zeka ile ilgili yaklaşımlarını, “Türkiye sahip olduğu insan kaynağıyla, teknoloji sektöründe ürün geliştirmek için çok kıymetli bir alan. Burada yürüttüğümüz çalışmalar, temas ettiğimiz müşteriler sayesinde edindiğimiz know-how bizim de kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Günümüzde yapay zeka dijital dönüşüm süreçlerinin verimli ve etkili hale gelmesinde önemli bir rol oynuyor. Biz de Venhancer olarak bu çağın gerekliliklerine adapte oluyor, kendimizi geliştiriyor ve hedefimize ilerlerken attığımız adımlarda yapay zekanın gücünden faydalanıyoruz. Bu sayede dünya çapındaki firmalarla rekabet edebilir hale geleceğimizi biliyoruz” sözleriyle ifade ediyor.

“Gençleri milli teknoloji hamlesine dahil ediyoruz”

Dijital dönüşüm ve proje geliştirme alanlarında danışmanlık hizmetleri veren Venhancer, venture studio’da geliştirdiği ürünlerle global adımlar atmayı hedeflerken, sektördeki tecrübesiyle bir yandan da genç nesillerin yetişmesinde aktif rol oynuyor. Çalışkan, Venhancer Akademi’yi, “Türkiye’de büyük bir teknoloji hamlesi başlatıldı ve biz de bu önemli girişime katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Venhancer Akademi çatısı altında sağladığımız üniversite iş birlikleri ile gençlerin odaklı projelerde yer almasını, uzman isimlerden mentorluk almalarını ve istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Çünkü biz bu ülkedeki gençlerin dahil oldukları bu hamle ile Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz” sözleriyle anlatıyor.

Venhancer teknoloji dünyasında kadının gücünü destekliyor

Çalışanlarının yüzde otuzu kadınlardan oluşan Venhancer, teknoloji dünyasında erkek egemenliği algısını kırıyor. İş Uygulamalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Saliha Öksüzoğlu, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Nilay Karagülmez ve Proje Yönetimi Müdürü Canan Özbay hem tecrübeleri hem de yetenekleri ile Venhancer’ın başarısında büyük rol oynuyorlar. Şirket bir taraftan da Venhancer Akademi faaliyetleri ile kız çocuklarının teknoloji alanında eğitim görmeleri için farklı projelere imza atıyor. Erdem Çalışkan, “Geleceğin kadın teknoloji yöneticilerini yetiştirmek ve onların eğitim almalarını sağlamak bizim için hem heyecan hem de gurur verici. Geleceğin teknolojisini birlikte şekillendirmekten ve tabii ki ileride de şekillendirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz” sözleriyle bu girişimlerinin önemini vurguluyor.

Venhancer hakkında:

2021 yılında kurulan Venhancer Bilişim ve Danışmanlık, farklı sektörlerden işletmelerin teknoloji alanındaki ihtiyaçlarına, onlara özel çözümlerle eksiksiz bir şekilde yanıt vermektedir. VH Venture Studio’da sunduğu insurtech, fintech, SAP, yönetilen hizmetler ve siber güvenlik ürünlerini, sektördeki tecrübesi ve bilgi birikimiyle şirketlerin hizmetine sunmaktadır. Venhancer çağdaş vizyonu ve son teknolojilerle donattığı ürün ve hizmetlerini yapay zekayla harmanlayarak global arenadaki önemli oyunculardan biri haline gelmeyi hedeflemektedir.