Viennalife’tan Türk halterine üç yıllık destek

Viennalife Emeklilik ve Hayat, Türkiye Halter Federasyonu ile üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma, 9 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve Viennalife Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Uğur Tozşekerli ile Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'nün katıldığı törenle duyuruldu.

İş birliği kapsamında Viennalife, Türk halterinin gelişimine ve millî sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlık süreçlerine destek verecek. Sponsorluk, Türkiye'nin 2027 yılında ev sahipliği yapacağı Avrupa Halter Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na uzanan önemli bir dönemi kapsıyor.

“SPORCULARIMIZIN EMEKLERİNİN VE HEDEFLERİNİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ”

Viennalife Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Uğur Tozşekerli, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Türk sporunun gelişmesine ve ülkemizi uluslararası arenada temsil eden sporcularımızın başarılarına katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Özellikle amatör spor branşlarında sporcularımızın gösterdikleri büyük emek ve fedakârlığın desteklenmeyi hak ettiğine inanıyoruz.

Türkiye Halter Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle Türk halterinin ve sporcularımızın önümüzdeki üç yıllık yolculuğuna katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yolculuğun 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na uzanacak olması da bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Sporcularımızın uluslararası başarı hedeflerine ulaşma yolunda yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz.”

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU'NDAN VİENNALİFE'A TEŞEKKÜR

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye Halter Federasyonu olarak yönetimimizle bir ilke imza atıyoruz. İnşallah bunun devamı gelecek. Bizlere destek olan ve başarılarımızda pay sahibi olacağına inandığımız Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye çok teşekkür ederim. Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi iş birliğimizle birlikte en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum.”

İmza töreninin ardından Talat Ünlü, Viennalife Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Uğur Tozşekerli'ye federasyonun üçlü madalya setini ve millî takım formasını hediye etti.

VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT HAKKINDA

Vienna Insurance Group (VIG) bünyesinde faaliyet gösteren Viennalife Emeklilik ve Hayat, hayat sigortası ve bireysel emeklilik alanlarında hizmet sunuyor. Şirket, geniş dağıtım ağı ve yenilikçi sigortacılık çözümleriyle bireylerin ve ailelerin finansal geleceklerini güvence altına almayı hedefliyor.