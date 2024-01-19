Viven İnşaat, 2024’te Projeleriyle Gayrimenkul Sektörüne Yön Verecek

Yayınlanma: 19.01.2024 - 18:03

Güncelleme: 19.01.2024 - 18:03

İzmir, 11 Ocak 2024 – Viven İnşaat, İzmir ve Çeşme’de hayata geçirdiği dikkat çekici projelerle gayrimenkul sektöründe liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Hyatt Regency İstinye Park’ta düzenlenen bir etkinlikte, şirketin yönetim kadrosu ve personel ekibi, 2023 yılını değerlendirdi ve 2024 yılına dair hedefleri ile projeleri paylaştı. Aynı zamanda gecede, ekipteki deneyimli isimlere ödüller verildi.

Viven İnşaat, “Biz Viven’iz, birlikte güçlüyüz!” mottosuyla başarı ve sürdürülebilirlik anlayışlarını temsil ederek, 2024 yılında da öncü projelerle gayrimenkul sektörüne yön vermeyi amaçlıyor. Şirket, Ege Bölgesi’nde gerçekleştirdiği her projeyi sadece bir iş değil, bir sanat eseri olarak inşa ediyor.

10 Milyar TL’lik Yatırımla İzmir’e Değer Katıyor

Viven İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Yolçi, gecede yaptığı konuşmada, müşterilere hızlı ve kaliteli çözümleri uygun şartlarda sunma prensibini benimsediklerini belirtti. Sektördeki global teknolojik gelişmeleri takip eden şirket, güvene ve devamlılığa verdiği önemle Ege Bölgesi’nde projeler üretmeye devam edeceğini vurguladı. Özellikle modern, lüks ve kaliteli yaşam alanları sunan projeleriyle dikkat çeken Viven İnşaat, Bornova, Konak, Çeşme ve Kuşadası’na 10 milyar TL’lik yatırım yaparak bölgeye değer katıyor.

Viven Tower: Bornova’nın 32 Katlı Görkemli Projesi

Şirketin kurucusu Alim Emiroğlu, Bornova ilçesinde yükselen 32 katlı Viven Tower projesine özel bir vurgu yaptı. Projede yer alan 241 adet 1+1 ve 2+1 konutun yüksek tavanlı ferah daireleriyle alıcıların ilgisini çektiğini belirten Emiroğlu, ayrıca projede bulunan Viven Plus Home adlı sosyal alanın 25 farklı özel aktiviteye ev sahipliği yapacağını söyledi.

Viven Vogue: İzmir Körfezi’ne Hakimiyet

Viven İnşaat Direktörü Edip Singin, ihtişamlı ve modern mimarisiyle dikkat çeken Viven Vogue Projesi’nde anahtar teslimlerinin başladığını duyurdu. Merkezi lokasyonuyla İzmir Körfezi’ne hakimiyet sağlayan proje, 1+1, 2+1, 3+1 daire tipleri ve farklı metrekare seçenekleriyle 10 farklı modelde yaşam alanı sunacak.

Singin, “Her projemizde farkımızı ortaya koyuyor, yatırımcıya ve şehre katkı sağlıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, her bir kullanıcımız için özel danışmanlarımızla sürdürülebilir iletişim kuruyoruz. Kullanıcının sadece satış öncesi değil, satış sonrası deneyimi bizim için çok önemli.” şeklinde konuştu.

Viven İnşaat, 2024’te de sektöre yön vermeye devam ederek, projeleriyle hem bölge ekonomisine hem de müşteri memnuniyetine katkıda bulunmayı sürdürecektir.