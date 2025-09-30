VoyantAI, yapay zeka destekli gelir yönetiminde global açılımını sürdürüyor

Yapay zeka, turizm sektörünün kalkanı oluyor. Türkiye merkezli teknoloji girişimi VoyantAI, Doğa Demirhan’ın önderliğinde geliştirdiği Special Event Tracker (SET) yazılımı ile global pazarlara açılıyor. Bugüne kadar 22’den fazla otel zinciri ve havayolu sistemine entegre edilen SET, bölgesel etkinliklerin oluşturduğu ani talep değişimlerini yüksek doğrulukla tahmin ederek işletmelere fiyatlandırma ve kapasite kararlarında önemli avantaj sağlıyor.

TURİZM SEKTÖRÜ VERİ SİSTEMLERİYLE KOL KOLA YÜRÜYOR

2025’in ilk ayında 25,8 milyar dolarlık gelirle rekora koşan Türk turizm sektörü, 64 milyar dolarlık hedefine ulaşmak için veriye dayalı yönetim sistemleriyle kol kola yürüyor. Bununla da sınırlı kalmıyor, sektörün ileri düzey veri analitiği ve yapay zeka çözümleri ihtiyacını karşılayan girişimler, sınırları aşarak uluslararası turizmin de lokomotifi oluyor. Global pazara açılmaya hazırlanan Türkiye merkezli teknoloji girişimi VoyantAI’in geliştirdiği SET yazılımı, turizm ekosisteminin dinamiklerini belirliyor.

Seyahat sektörünün artık doğrusal bir yapıya sahip olmadığını vurgulayan VoyantAI Kurucu Ortağı ve CEO’su Doğa Demirhan, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Artık gerek turizm sektörünün çok büyümesi gerekse müşterilerin dijital dünyaya entegre olması nedeniyle seyahat paternleri eski geleneksel çizgisinden çıkıp dinamik bir hâl alıyor. Bunun bir yansıması da özel gün ve etkinliklerin doğurduğu, alışılmışın dışında ortaya çıkan taleplerden oluşuyor. Biz de bu boşluğu fark ettik ve Ankara’daki Bilkent Cyberpark’ta kurduğumuz şirketimizle dünyada benzeri olmayan bir yazılım geliştirdik.”

“%80’İ AŞKIN DOĞRU TAHMİN İLE GELİR BİRİMİNDE %0,7’YE KADAR ARTIŞ KAYDEDEBİLİYOR”

Fulbright bursu ile Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management’ta MBA yapan VoyantAI Kurucu Ortağı ve CEO’su Doğa Demirhan, “Elde ettiğimiz başarıda RMS yazılımının rolü büyük. Revenue Management System (RMS), otel ve havayolu işletmelerinin talep eğrilerini daha tutarlı tahmin etmesini sağlıyor. Bu tahminler sayesinde işletmeler daha doğru fiyatlandırma yaparak doğrudan gelirlerini artırıyor. Yazılım %80’in üzerinde tahmin doğruluğu ile çalışıyor ve işletmelerde gelir biriminde %0,7’ye varan artışlar sağlayabiliyor.”

Yalnızca teknik liderliğiyle değil, stratejik vizyonuyla da şirketin globaldeki yükselişinde rol oynayan Doğa Demirhan, edindiği strateji ve veri analitiği deneyimini girişimcilik yolculuğuna taşıdı. İtalya, Amerika ve Hindistan gibi farklı ülkelerden uzman kişilerle birlikte çalışarak ekipleri koordine etti. Üç yıl içinde 100’den fazla seyahat yaparak farklı pazarlarda işbirlikleri gerçekleştirdi. Müşterilerle birebir görüşmeler yaptı ve yazılımlarının global çapta kabul görmesini sağladı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak “Ekonomide Uygulamalı Veri Bilimi” dersleri vererek alanındaki deneyimlerini genç kuşaklara aktaran Doğa Demirhan, “Yazılımımız yalnızca teknik bir ürün değil, aynı zamanda iş kararlarını yönlendiren bir yönetim aracı. Portföyümüzde yalnızca SET değil, aynı zamanda Booking Curve Monitor adlı yazılım da yer alıyor. Bu sistem, rezervasyon akışlarındaki olağandışı sapmaları tespit ederek, işletmelerin erken müdahale ile gelir kaybını önlemesini sağlıyor. Özellikle ani iptaller, mevsim dışı talep düşüşleri veya lokal krizler gibi durumlarda sistem gerçek zamanlı uyarılarla karar vericileri yönlendiriyor” dedi.

“TÜRKİYE’NİN MÜHENDİSLİK GÜCÜYLE GELİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜNÜMÜZLE FARK YARATACAĞIZ”

Yalnızca ABD değil, Avrupa ve Ortadoğu’da da büyümeyi hedefleyen VoyantAI Kurucu Ortağı ve CEO’su Doğa Demirhan, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Global pazarlarda güven, şeffaflık ve sürdürülebilirlik teknik yeterlilik kadar önemli. Bizim hedefimiz sadece iyi yazılım geliştirmek değil, yazılımın sahada fark yaratmasını sağlamak. Türkiye’nin mühendislik gücünden doğan bu markanın dünya turizminde liderlik konumuna yükselmesi bizim için stratejik olduğu kadar simgesel bir başarı.”