Waternet, Caddebostan sahilinde toplam 66 kg atık ve 3300 izmarit topladı

Sağlıklı suya kolay erişim sağlayan ve sıfır plastik çözümleriyle sürdürülebilir bir yaşamı destekleyen Waternet, çevre bilincini artırmak amacıyla bu yıl da geleneksel kıyı temizliği etkinliğini gerçekleştirdi.

Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İki yıldır düzenlediğimiz Kıyı Temizliği Etkinliği, Waternet’in sürdürülebilirlik vizyonunun sahadaki en somut yansımalarından biri.Bu yıl Caddebostan sahilinde bir araya gelerek doğaya küçük ama anlamlı bir katkıda bulunduk.Her toplanan atık, geleceğe bırakacağımız daha temiz bir dünya için umut demek” dedi.

‘’Plastiğe değmeyen su, doğaya zarar vermeyen çözüm’’

Naz Günaçar, Waternet’in çevreye katkısına ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

“Waternet, ‘Suyun İyilik Hali’ mottosuyla yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarını yaşamın her alanında sürdürüyor. Son teknoloji filtrasyon sistemleriyle, plastiğe temas etmeden sağlıklı ve yumuşak içimli suya erişim sağlıyor. Su arıtma teknolojilerimizle yalnızca sağlıklı içme suyu sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğanın korunmasına da katkıda bulunuyoruz.”

“Tek bir Waternet cihazı sayesinde yılda ortalama 101 kg plastik atık önleniyor”

Sürdürülebilir gelecek için plastik atık oluşumunu azaltan çözümleriyle suyun iyiliğini dünyaya yaymak adına çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Amacımız, insanlara ve doğaya değer katan, sürdürülebilir bir iyilik anlayışını hayata geçirmek. En ileri teknolojilerle suyu taze, sağlıklı ve yumuşak içimli hale getiriyor; böylece sağlığa zararlı içeriklerden arındırırken doğaya zarar veren plastik tüketiminin azalmasına katkı sağlıyoruz. Tek bir Waternet cihazı sayesinde yılda ortalama 101 kg plastik atık, 469 kg karbon salımı, 0,6 litre petrol ve 6.048 litre su tasarrufu elde edilebiliyor. Geliştirdiğimiz çözümlerle, sağlıklı suyun gücünü ve çevreye duyarlı yaklaşımımızı günlük yaşama entegre ediyoruz.”