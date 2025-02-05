WhiteBIT, dünyanın en güvenli kripto para borsası seçildi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:38

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:38

Kripto para piyasalarına yönelik küresel ilgi arttıkça, platform güvenliği de daha kritik bir rekabet unsuru haline geldi. Kripto ve Web3 güvenliği teknolojilerinin gelişmesi de kripto para borsalarında kalıcı olmak isteyen platformların çalışmalarına hız verdi. Siber güvenli sıralama ve sertifikasyon platformu olarak hizmet veren ve 2020'den bu yana dünyanın siber güvenlik açısından en başarılı borsalarını sıralayan CER.live, 2025 değerlendirmesini yayımladı. Birden fazla kriterde yapılan değerlendirmede, Avrupa’nın lider kripto para borsası WhiteBIT; veri güvenliği, müşteri varlıklarının korunması ve dış saldırılara dayanıklılık gibi alanlarda dünyanın en güvenilir kripto borsası seçildi.

Tüm kriterlerden tam not aldı

Siber güvenlik sertifikasyon platformu CER.live, düzenli olarak güncellenen en güvenilir kripto para borsaları listesini paylaştı. Listede yer alan platformlar, sunucu güvenliği, kullanıcı güvenliği, uluslararası standartlara uyum (ISO 27001), müşteri varlıklarının korunması gibi kritik kriterler doğrultusunda değerlendirilirken, siber güvenlik dünyasında "sızma testi" olarak bilinen penetrasyon testlerinden de geçirildi.

Son güncelleme ile birlikte, 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren WhiteBIT, tüm güvenlik kriterlerinden tam not alarak AAA derecelendirmesiyle dünyanın en güvenli kripto para borsası olarak listelendi. Şeffaf bir metodolojiyle yapılan incelemede, platformun SSL/TLS sertifikaları, WAF ve CDN (İçerik Dağıtım Ağı), SPF ve DNSSEC doğrulama yazılımları gibi ileri düzey güvenlik protokollerine sahip olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, kötü amaçlı saldırılara karşı özel bir güvenlik veritabanı kullanarak siber tehditleri anında tespit edebildiği vurgulandı.

Kullanıcı varlıklarını koruma konusunda en yüksek standartları karşılayan platformlar arasında yer alan WhiteBIT, rezerv kanıtı denetimlerinden de başarıyla geçti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Cer.live, kripto ve Web3 ekosisteminde proje, borsa ve kripto varlık güvenlik analizi açısından en saygın otoritelerden biri olarak konumlanıyor. WhiteBIT’in ‘CERtified’ borsalar arasına eklenmesi ve küresel bir başarıya imza atması büyük bir gurur ve kullanıcılarımıza taahhüt ettiğimiz platform deneyiminin bağımsız bir kanıtı” ifadelerini kullandı.

WhiteBIT Türkiye, WhiteBIT Global’in güvenlik altyapısını kullanıyor

WhiteBIT'in platform ve müşteri varlığı güvenliği açısından elde ettiği başarıların günden güne arttığını belirten Emre Yetişkin, “Avrupa’nın lider kripto varlık alım satım platformu WhiteBIT, Aralık 2024’te de iki buçuk aylık kapsamlı bir denetim sürecinin sonunda, Hacken tarafından verilen Seviye 3 güvenlik standardına uygunluk sertifikasına hak kazandı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alan yerel platformumuz WhiteBIT Türkiye; Hacken tarafından küresel güvenlik standardı sertifikasına layık görülen, CER.live tarafından dünyanın en güvenilir kripto para borsası seçilen WhiteBIT Global'in güvenlik altyapısını kullanıyor. Bu da WhiteBIT Türkiye’yi gelişmiş protokoller kullanılan, çoklu imzalı cüzdanlara dayanan, erişim kontrolleri kapsamında küresel standartları karşılayan ve kripto varlık platformu güvenliği açısından en iyi uygulamaları benimseyen bir platform haline getiriyor. WhiteBIT Türkiye, tüm bu özellikleriyle Türkiye’deki kripto para yatırımcıları açısından güvenlik ve kullanıcı deneyimi anlamında ideal hizmet sağlayıcıları arasında başı çekiyor” dedi.

“2025’i kriptoda güven ve büyüme yılı yapacağız”

2022’den bu yana Türkiye pazarında faal olduklarını hatırlatan, bu süreçte Trabzonspor kripto partnerliği, ödül havuzları ve topluluk etkinlikleriyle kullanıcı tabanlarını büyüttüklerini belirten WhiteBIT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“WhiteBIT Türkiye, kripto varlık ve müşteri güvenliği yetkinlikleriyle küresel otoriteler tarafından sertifikalandırılan WhiteBIT Global’in ürünlerinin yol haritasını da yakından izliyor. Son iki ayda duyurduğumuz Hızlı Gönder ve Auto-Invest gibi özelliklerle, yatırımcıların kripto varlık alım satım olanaklarını genişletiyor, güncel listelemelerle kullanıcılarımıza küresel trendlere erken erişim imkanı sunuyoruz. WhiteBIT Türkiye olarak ülkemizde 2025'i kriptoda güven ve büyüme yılı yapmak için çalışmaya devam ediyoruz.”