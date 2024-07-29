Yapay zeka destekli kariyer uygulaması Bitoniş, işe alım süreçlerini kolaylaştırdı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 19:34

Güncelleme: 29.07.2024 - 19:34

Son zamanlarda yapay zekanın (YZ) yükselişi de dahil olmak üzere gelişen teknoloji, dünyada değişen koşullarla da birleşerek, işgücüne yönelik taleplerde değişikliklere yol açıyor. Küresel danışmanlık şirketi McKinsey’in mayıs ayında yayımladığı bir rapor, 2030 yılına gelindiğinde Avrupa'da 12 milyona yakın mesleki geçiş yaşanabileceğini gösteriyor. Bu rakamın pandemi öncesine göre iki kat fazla olduğuna dikkat çekilirken, aynı beklenti ABD için de neredeyse 12 milyona yaklaşıyor. Yapay zeka, çalışan nüfusun yeni meslekler edinerek iş değiştirmesine sebeb olurken, YZ destekli uygulamalar da işe alım süreçlerinde duygu ve önyargıları ortadan kaldırarak, adayların yeteneklerini ve uygunluklarını daha doğru ve verimli bir şekilde analiz etmeyi hedefliyor. İş arayanlarla eleman arayanları buluşturan yenilikçi platform Bitoniş de YZ algoritmalarının yanı sıra oyunlaştırmayı da işe alım süreçlerine katmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de İK’nın Geleceği: 2024 İK Trendleri Araştırması'na göre katılımcıların %53,6'sının, YZ uygulamalarının işe alım ve yerleştirme süreçlerinde yaygın olarak kullanıldığını söylediğini vurgulayan Bitoniş Kurucusu Ayşe Kayalı Tütüncüler, yapay zeka destekli yazılımların süreçleri nasıl daha objektif ve daha adil hale getirdiğini şu sözlerle açıkladı:

“Araştırma, aynı zamanda %44’lük bir kesimin eğitim ve gelişim desteği sunan uygulamalara yöneldiğini ortaya koyuyor. Bu veriler, YZ destekli işe alımın önemini ve gelecekteki potansiyelini açıkça gösteriyor. Yapay zeka teknolojileri, işe alım süreçlerinde devrim yaratıyor. İşe alım süreçlerinin daha otonom ve adil yönetilmesi için geliştirdiğimiz Bitoniş uygulaması, adayların yetenek ve uygunluklarını objektif bir şekilde değerlendirmemize olanak tanıyor. Bu sayede, işe alım kararlarımızda insan önyargılarının etkisini en aza indiriyor ve daha verimli süreçler elde ediyoruz.”

“YZ TABANLI ANALİZLERLE, ADAYLARIN UZUN VADELI BAŞARISINI ÖNGÖRÜYORUZ”

Yapay zeka destekli işe alım uygulamalarının getirdiği yenilikler hakkında bilgi veren Ayşe Kayalı Tütüncüler, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketin işe alım stratejileri, sadece adayların yetenek ve uygunluklarını değerlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda şirket kültürüne uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını da analiz ediyor. Bu kapsamda, yapay zeka tabanlı analizler, adayların uzun vadeli başarısını öngörmede önemli bir rol oynuyor, İşe alımda en önemli unsurlardan biri, adayların yalnızca pozisyona uygunluğunu değil, aynı zamanda şirket kültürüne uyum sağlama potansiyellerini de değerlendirmek olduğundan, YZ tabanlı çözümlerimiz bu süreçte işverenlere ve İK çalışanlarına büyük avantaj sağlıyor.”

“SUNDUĞUMUZ İŞE ALIM ÇÖZÜMLERİNE OYUNLAŞTIRMA UNSURLARI DA EKLEMEYI PLANLIYORUZ”

Yakın gelecekte oyunlaştırma odaklı çalışmalar yapmayı da planladıklarını belirten Bitoniş Kurucusu Ayşe Kayalı Tütüncüler, adayların işe alım sürecinde daha aktif rol almaları ve etkileşimlerinin artırılmasını hedefledikleri bu yeni projeleriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yakın zamanda sunduğumuz işe alım çözümlerine oyunlaştırma unsurları da eklemeyi planlıyoruz. Bu yeni modüller, hem adaylara daha eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyim sunacak hem de işverenlere adayların yeteneklerini ve problem çözme becerilerini daha doğru değerlendirme fırsatı sağlayacak. Yapay zeka teknolojileri ve yenilikçi stratejilerle işe alım süreçlerinde devrim yaratan Bitoniş uygulaması, İK sektörünün iş süreçlerini daha verimli hale getirme hedefiyle gelecekte de öncü ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edecek. Bu yeni işe alım ve iş bulma deneyimiyle henüz tanışmamış olanlar, tüm uygulama mağazalarından Bitoniş’i ücretsiz olarak indirebilir.”