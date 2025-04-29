Yapay zeka destekli pazarlama teknolojisi platformu Winfluencer, Yapay Zeka Fabrikası’ndan yatırım aldı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:37

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:37

Winfluencer, markaların sosyal medya içerik üreticileriyle ölçülebilir, güvenilir ve veriye dayalı iş birlikleri kurmasını sağlayan şeffaf bir platform sunuyor. Platform üzerinden markalar, ihtiyaçlarına en uygun içerik üreticilerini hedefleyebiliyor, dakikalar içinde kampanyalarını oluşturabiliyor ve tüm süreci anlık olarak takip edebiliyor. Influencer iş birliklerini dijital pazarlamanın ölçülebilir ve sürdürülebilir bir parçası haline getiren Winfluencer, Tübitak destekli ArGe projeleri ile yenilikçi çözümler sunuyor.

Winfluencer Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Funda Yener, yatırım sürecine dair şu açıklamayı yaptı: “Influencer pazarlaması, erişim kadar etkiyi de ölçebilmeyi gerektiriyor. Winfluencer olarak, daha verimli ve güvenilir iş birlikleri yapılabilmesi için yapay zekayı işin merkezine koyuyoruz. Yapay Zeka Fabrikası’ndan aldığımız bu destek yurt dışı açılımımızı hızlandırmamızı sağlayacak. Yurt dışında da ajans iş birlikleri ile büyümeyi hedefliyoruz. Bu başarı, sürecin her aşamasında özveriyle emek veren Winfluencer ekibinin; Okan Tübek, Doç. Dr. Tuna Çakar, Mehmet Ali Aydemir, Elif Tuğçe Kurt, Pelin Mişe, Ahmet Yıldız, Çağlar Kabaca , Esra Kiper, Sinan Yıldırım ve Osman Özsoy’un katkılarıyla mümkün oldu; hepsine içtenlikle teşekkür ederim.”

Yatırımın ardından değerlendirmelerde bulunan Yapay Zeka Fabrikası CEO’su Can Bakır, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Yapay zekânın pazarlama teknolojileriyle buluştuğu her nokta, veriyle beslenen daha akıllı ve ölçülebilir iş modellerini beraberinde getiriyor. Winfluencer, bu birleşimi influencer pazarlamasına taşıyarak sektöre sürdürülebilirlik ve şeffaflık kazandırıyor. Yapay Zeka Fabrikası olarak, bu dönüşüme öncülük eden girişimleri desteklemeye ve ekosisteme yön vermeye devam ediyoruz. Winfluencer’ın global büyüme hedeflerine katkı sunmak bizim için değerli bir adım; bu küresel dönüşüm yolculuğunda onlara eşlik edebilmekten memnuniyet duyuyoruz."

Winfluencer, ayrıca araştırma ve geliştirme projeleri kapsamında; ses ve görsel üretim süreçlerini otomatikleştiren, içerik kalitesini analiz eden ve kampanya başarısını önceden tahmin eden yeni nesil çözümler üzerine çalışıyor.