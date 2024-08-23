Yatırımcılar ve müzikseverler dikkat! Müzik sektörünün borsası kuruldu

Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:28

Güncelleme: 23.08.2024 - 14:28

Dünya genelinde hızla büyüyen internet penetrasyonu, birçok sektörde olduğu gibi müzik endüstrisinin dinamiklerini de değiştiriyor. Akıllı cihazların kullanımının artmasıyla dijital platformların yaygınlaşması, müzikseverlerin sevdikleri şarkılara tek tıkla erişmesini mümkün kılıyor. Ancak 1,2 milyar kullanıcısı bulunan dijital müzik piyasası, tüm sanatçılara ve yatırımcılara aynı getiriyi sağlamıyor. 2024’te 33,59 milyar dolara yükselen gelir hacminden yine en çok uluslararası arenada güçlü bir konumda bulunan ülkeler pay alırken, bu durum sektöre katılan yeni sanatçıların da yolunda engel teşkil ediyor. Küresel piyasadaki bu dağılımı ortadan kaldıracak atılım ise ülkemizden geldi. Şarkıların ikincil pazarda alınıp satılabilmesini sağlayan online pazaryeri Parça, sanatçılar, müzikseverler ve yatırımcılar için ortak bir fırsatlar evreni sunuyor.

Şarkılar, bireysel yatırımcılar tarafından alınıp satılabilecek

Platformlarıyla birlikte artık müzikseverlerin ve bireysel yatırımcıların s¸arkıları alıp satabileceklerini söyleyen Parça Kurucusu ve CEO’su Tezcan Turasan, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Dünyada ilk kez s¸arkıları alınıp-satılabilen varlıklar haline getiriyoruz. Yani, kullanıcılar artık sadece dinlenme gelirleri üzerinden kazanç sagˆlamanın haricinde s¸arkının fiyat hareketlerinden de gelir elde edebilecek. Bu sayede müzikseverler ve yatırımcılar, müzik sektörünün gerçek potansiyelini deneyimlerken sanatçılar da yeni eserler üretebilmek için ekstra kaynak bulabilecek. Her bir paydas¸a avantaj sagˆlayan bu modelin müzik dünyasında bir devrim yaratacagˆına inanıyoruz.”

“Ülkemizin ilk ve tek müzik borsası olarak büyük bir ekosistem yaratıyoruz”

Parça Kurucusu ve CEO’su Tezcan Turasan, “Türkiye, büyük s¸irketlerin ve kurumsal fonların kolayca ticaret yapıp gelir elde edebildigˆi müzik sektörüne ülkemizin ilk ve tek müzik borsası ile birlikte daha çok dahil olabiliyor. Platformumuzla birlikte s¸arkıları tıpkı hisse senedi, altın, NFT veya kripto para gibi satın alınıp satılabilir kılıyoruz. Artık sadece s¸arkıların dijital dinlenme gelirleri sayesinde degˆil, şarkılara ait olan parçaların fiyatlarındaki hareketlerden de kazanç sagˆlanabiliyor. Böylece, müzik dünyasının fırsatlarını hem daha genis¸ kitlelere ulaştırıyor hem de sanatçılara alternatif gelir kaynakları yaratıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Günümüzdeki müzik platformlarının algoritmaları, hangi müziğin daha çok dinlendiğine ya da dinleneceğine karar verirken yalnızca tanınmış sanatçıların daha da popülerleşmesini destekliyor ve küçük kitlelere sahip bağımsız sanatçıları oyun dışı bırakıyor. Dinleyecileri ise sadece tüketici olarak konumlandırarak, sevdikleri bu evrende pasifleştiriyor. Elbette paradigmanın sonuçları bununla da bitmiyor. Üretkenlik giderek azalıyor ve müzik çeşitliliği düşüyor. I·stanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent giris¸imlerinden Parça olarak, pazaryerimizle bu gidişata son veriyoruz. Onlarca sanatçıyı ve s¸arkıyı, hem bireysel yatırımcılarla hem de müzikseverlerle bulus¸turuyoruz.”

“Artık müzikseverler de oyunun bir parçası”

Yola çıktıkları ilk günden bu yana hem sanatçılara hem de müzikseverler ve yatırımcılara avantajlar sunacak, güncel fırsatlardan yararlanabilecekleri modeller gelis¸tirdiklerini belirten Parça Kurucusu ve CEO’su Tezcan Turasan, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Pazaryerimizde hem s¸arkıların dinlenme gelirlerinden pay alınabiliyor hem de s¸arkıların fiyat artıs¸ından kâr kazancı elde edilebiliyor. Sanatçılara müzikseverlerle güçlü bagˆ kurabilecekleri bu ortamda, dinleyicilere sevdikleri s¸arkılara ortak olma fırsatı veriyoruz. Yatırımcılara düzenli gelir elde edebilecekleri yeni bir zemin oluşturuyoruz. Böylece, daha sürdürülebilir bir müzik ekosistemi yaratıyoruz. Teknolojik gelişmelerle birlikte hızla değişen sektörümüzde, zorlukları beraber aşacağımız bir evren için süratle çalışmaya devam edeceğiz.”