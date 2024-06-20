Yazın saç ekimi yaptıracaklar dikkat!

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:38

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:38

Küresel bir sağlık sorunu haline gelen saç dökülmesi, günümüzde erkeklerin yaklaşık %67’sini, kadınların ise %24’ünü etkiliyor. Hem ülkemizde hem de globaldeki milyonlarca insan ise bu problemin kalıcı çözümünü saç ektirmekte bulurken, saç ekimini yazın yaptırmak isteyenler sıcak havaların operasyona etkilerini araştırıyor. Son teknoloji ile uyguladığı saç ekimi yöntemleriyle hastalarının doğal görünümlü saçlara kavuşmalarını sağlayan Medikal Estetik Hekimi Dr. Merdan Çelik ise kışın ve yazın saç ektirmenin farklarını ve etkilerini açıklarken, hastaların işlem öncesi ve sonrası dikkat etmesi gereken hususları paylaşıyor.

“Yazın saç ektirenler, 1 ay boyunca güneşten kaçınmalı”

Dr. Merdan Çelik, “Saç ekimi, saç dökülmesi sonrasında başın ekim ihtiyacı duyulan kısımlarına farklı bölgelerden saç greftleri alınarak profesyonel bir şekilde ekilmesi anlamına geliyor. Ancak, her operasyonda olduğu gibi yazın saç ektirmeyi planlayanların da kendi sağlıkları için üstlenmesi gereken bazı sorumluluklar var. Bunların ilk sırasında, ultraviyole ışınlarıyla insan sağlığını tehdit eden güneşten kaçınmak bulunuyor. Çünkü yazın saç ektiren kişiler, güneş ışınına fazla maruz kaldıklarında saç derisinde leke oluşumu gibi reaksiyonlar meydana gelebiliyor. Bu yüzden hastaların saç ekimi işleminin ardından deniz, sauna gibi aşırı sıcak alanlardan bir ay uzak kalarak güneş ışınlarından korunmalarını öneriyoruz. Yaz aylarında 1 ay kadar güneşten korunmak, saçların ekildiği derinin iyileşme sırasında lekelenmesinin ve zarar görerek iyileşmesinin önüne geçmelerini sağlıyor” dedi.

“Kışın ekim yapıldıysa, sağanak yağmur altında kalınmamalı”

Yazın saç ekimi yaptırmak isteyenlere, mümkünse önce tatillerini yapmalarını öneren Dr. Merdan Çelik, “Hastalarımız kendilerini güneşten koruduğu sürece, aslında saç ekiminde yaz ve kış mevsimlerinde büyük farklılıklar yok. Her iki dönemde de kullandığımız yöntemler aynı. Zaten bizim de hastalarımızın yüzde 80’i saç ektirmek için eylül ila haziran aralığını tercih ediyor. Yağışlı bir döneme gelen bu aylarda da tüm hastalarımızın 15 gün kadar sağanak yağıştan korunmalarını tavsiye ediyoruz” diyerek saç ekimi pazarının dinamiklerine dair şu değerlendirmede bulundu:

“Yaz ayları, genellikle ülke içinde hareketliliğin yoğunlaştığı dönemlerdir. Biz de 20 yıllık tecrübemizle bu yaz da işimizi titizlikle yapmak için hazırız. Hedefimiz bize başvuran her hastanın merkezimizden mutlu ve hizmetlerimizden memnun kalarak ayrılması. Nitekim FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiniyonu), DHI (Doğrudan Saç Ekimi) gibi farklı tekniklerle gerçekleştirdiğimiz her işlemde bu sonucu hedefliyoruz. Son teknolojiyle geliştirilmiş cihazlarla işlem yapmadan önce hastalarımızın beklentilerini dinliyor, onlar için en uygun yöntemi belirliyor ve ardından uygulamaya geçiyoruz. Böylece hastalarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya odaklanıyoruz.”

“Saç ekimi alanındaki uzmanlığımın temelinde özveriyle inşa ettiğim kariyerim yatıyor”

Başarısının arkasında uzun yıllara dayanan kariyer yolculuğunun bulunduğunu da vurgulayan Dr. Merdan Çelik, “2005 yılından bu yana saç ekimi yapıyorum. Aynı yıl Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Estetik Hekimliği Sertifikası’nı alarak bir dönem Bakanlık'ta görev yaptım. Daha sonra, özel hastanelerde saç ekimi ve medikal estetik hekimliği çalışmalarıma devam ettim. Büyük bir özveri ve emekle çalıştığım saç ekimi ve restorasyonu alanlarında sürekli olarak gelişerek ilerliyorum. Kliniğimi ziyaret eden tüm hastalarımın saç dökülmesi sonucu yaşadığı kellik problemini ortadan kaldırıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor ve doğal görünümlü saçlara ulaşmasını sağlıyorum.”