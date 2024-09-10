Yeni girişim, KOBİ’leri ağır komisyonlardan kurtaracak

Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:50

Güncelleme: 10.09.2024 - 12:50

ABD merkezli araştırma platformu Statista verilerine göre e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı %20 seviyelerine ulaştı. Önümüzdeki yıllarda ise bu oranın daha da artması bekleniyor. İstatistikler, e-ticaretin ne denli büyük bir sektör olduğunu gösterse de KOBİ’ler bu büyük deniz içerisinde tutunmakta büyük zorluk yaşıyor. Yeni e-ticaret pazaryeri Avaify Kurucusu Uğurcan Beygova’ya göre ise KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntıların ilk sırasında yüksek komisyon oranları geliyor.

“KOBİ’ler kendi komisyon oranlarını belirleyebilecek”

Avaify Kurucusu Uğurcan Beygova, “E-ticaret sektörü, dünya genelinde hızla büyüyen ve gelişen bir alan olarak dikkat çekiyor. Global çapta e-ticaretin büyüme oranı, her geçen yıl artış gösterirken, bu alandaki rekabet de giderek yoğunlaşıyor. Ancak e-ticaret pazarındaki ağır rekabet koşulları, KOBİ’ler için ayakta kalmayı zorlaştırıyor. Bu dinamik ortamda, KOBİ’lerin uygun maliyetlerle etkin bir şekilde dijital pazarda var olabilmeleri büyük önem taşıyor. Avaify, bu ihtiyacı karşılamak ve sektördeki rekabet avantajını sağlamak için özel bir platform kurarak, KOBİ’lerin e-ticaret alanındaki başarılarını desteklemeyi hedefliyoruz. En büyük özelliğimiz ise KOBİ’lere kendi komisyon oranlarını belirleme şansı tanımamız” dedi.

“En büyük zorluk, yüksek komisyon oranları”

Platformun işleyişine dair ayrıntılara Avaify Kurucusu Uğurcan Beygova, “KOBİ’ler, e-ticaret alanında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Yüksek komisyon oranları, teknik bilgi eksiklikleri ve sınırlı bütçeler, bu zorlukların başında geliyor. Avaify, bu sorunlara etkili çözümler sunarak KOBİ’lerin dijital pazarda daha güçlü bir şekilde yer almasına yardımcı olacak. Platformumuz, KOBİ’lere kendi komisyon oranlarını belirleme imkanı tanırken, aynı zamanda sektöre özel raporlamalar sunarak işletmelerin performanslarını analiz etmelerine destekleyecek. Avaify’ın sunduğu bu yenilikçi çözümler, KOBİ’lerin rekabet avantajını artırarak, e-ticaretin sunduğu fırsatlardan daha etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak” şeklinde konuştu.

“Ek gelir elde etme imkanı da sunacağız”

Uğurcan Beygova, “Avaify, sadece KOBİ’lere değil, aynı zamanda işsizler, dar gelirli bireyler, öğrenciler ve ev hanımları gibi geniş bir kitleye de ek gelir fırsatları sunacağız. Diğer e-ticaret platformlarından farklı olarak mağazalarda satılan ürünleri pazarlayarak ek gelir imkanı elde edebilecek. Platformumuzun en önemli özelliği müşterilerden ve mağaza sahiplerinden komisyon almayacak. Komisyon oranını mağaza sahibi belirleyecek ve bu miktar ek gelir imkanı elde etmek isteyen satıcıların hesabına satışı üzerinden bakiye olarak tanımlanacak. Öğrenciler ve ev hanımları ise, platformun sunduğu kolaylıklarla herhangi bir mağaza kurmasına gerek kalmadan ürünleri pazarlayabilecek. Bu sayede ek gelir elde edebilecekler. Bu durumu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Avaify’ın bu kapsamlı yaklaşımı, çeşitli kitlelerin ekonomik fırsatları artırmalarına olanak tanırken, Türkiye’deki dijital ekonomi ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunacak” dedi.

“Hem biz hem de e-ticaret sektörü büyümesini sürdürecek”

Avaify Kurucusu Uğurcan Beygova, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Avaify olarak, her geçen gün büyüyen e-ticaret sektöründeki başarımızı sürdürülebilir kılmak ve daha da geliştirmek için kapsamlı bir büyüme stratejisi benimsiyoruz. Kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmek ve yeni özellikler eklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gelecek planlarımız arasında uluslararası pazarlara açılma ve platformu daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak bulunuyor. Ayrıca, KOBİ’lere daha fazla sektörel destek sunmak ve kullanıcıların verimliliğini artırmak için yapay zeka ve veri analitiği gibi yenilikçi teknolojilerle entegrasyonu planlıyoruz. Sektördeki en iyi uygulamaları benimseyerek Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital pazarda başarılı olmalarını sağlamayı ve küresel ölçekte tanınan bir platform olmayı hedefliyoruz.”