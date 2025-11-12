Yeni nesil kalıcı oje serisi manikürde konforu yeniden tanımlıyor

Tırnak sanatı, kişisel bakımın ötesine geçerek adeta kendini ifade biçimine dönüşüyor. Renk, doku ve tasarım çeşitliliğiyle öne çıkan bu trend hem güzellik sektöründe hem de sosyal medyada büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Business Research Insights verilerine göre, küresel manikür hizmetleri içinde jel tırnak uygulamaları yaklaşık %40’lık payla öne çıkıyor. Sektördeki bu eğilimi yakından izleyen Momo Professional Kurucusu Liudmyla Zırh, yenilenen serilerinin salon profesyonelleri için sunduğu avantajları anlattı.

Güzellik endüstrisinde kalite, güven ve profesyonellik denince akla gelen markalardan biri olduklarını belirten Liudmyla Zırh, “%100 Türk sermayesiyle 2015’ten bu yana üretim yapıyoruz. Kalıcı oje dünyasında yenilikçi bir tasarım anlayışıyla yeni bir dönem başlatıyoruz. Yıllardır süregelen klasik formu geride bırakarak, gri aynalı yüzeye sahip modern tasarımıyla profesyonel dünyaya güç, zarafet ve yenilik kazandırıyoruz” dedi.

“Ergonomik form, uzun süreli uygulamalarda el yorgunluğunu azaltıyor”

Yeni serideki tasarım ve uygulama teknolojilerinin profesyonel kullanım için özel olarak geliştirildiğini ifade eden Momo Professional Kurucusu Liudmyla Zırh, “Kalıcı oje kalitesini yalnızca formül belirlemez. Ambalaj, ergonomi ve denge de bu deneyimin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni gri aynalı şişe tasarımı, profesyonel dünyaya modern ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Ergonomik form, uzun süreli uygulamalarda el yorgunluğunu azaltırken ürünün denge yapısını koruyor. Parlak cam dokusu, salonlarda ışığı zarafetle yansıtarak markamızın sofistike duruşunu görünür kılıyor. Base ve top coat serilerimiz de bu tasarım anlayışıyla yeniden yorumlandı. Estetikle işlevselliği buluşturan bir bütünlük hedefledik. Her detay, profesyonellerin beklentilerine yanıt veren modern bir uygulama deneyimi yaratmak üzere düşünüldü” şeklinde konuştu.

“Nano fırça teknolojisi çizgi bırakmayan, pürüzsüz sürüş imkanı sunuyor”

Kalıcı oje uygulamalarında fırçanın yapısının hem uygulama konforunu hem de elde edilen sonucun kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Liudmyla Zırh, "Yeni nesil nano fırça teknolojileri sektörde bir dönüm noktası yaratıyor. Bizim için profesyonel bir uygulama, hassasiyet, kontrol ve estetik dengesinin kusursuz birleşimidir. Nano filament liflerden üretilen fırçalar, ojenin tırnak yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlayarak pürüzsüz bir bitiş oluşturuyor. Oval-Flat kesim sayesinde kütikül hattına taşma riski ortadan kalkarken, kullanıcıya yakın ve kontrollü çalışma imkanı sunuyor. Bu yapı, uzun seanslarda da konfor ve hassasiyetin devamlılığını destekliyor. Fırçayı yalnızca bir araç değil, profesyonelin imzasını taşıyan bir detay olarak görüyoruz” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Güzellik endüstrisinde kalite, güven ve profesyonelliği temsil eden markalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ürünlerimiz, profesyonel manikürcüler için özel olarak geliştiriliyor. Protez tırnaklardan kalıcı ojelere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan salonlarda, ürünlerimizin kullananlar sadece bir oje değil, yüksek standartta bir deneyimle buluşuyor. Üretimden tasarıma her aşamada global kalite standartlarını benimsiyor, sektördeki en son trendleri yakından izliyoruz. Bizim için güzellik yalnızca görünüm değil, özenin, ustalığın ve kusursuzluğu hedefleyen bir anlayışın yansıması. Her ürünümüz de bu anlayışın somut bir ifadesi.”