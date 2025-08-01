Yenilikçi eğitim yaklaşımıyla TEDÜ, geleceğe hazırlıyor

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite adaylarının tercih döneminin başlamasıyla birlikte yaklaşık 2,5 milyon öğrenci, hayalini kurduğu mesleğin tohumlarını nerede ekeceğini araştırıyor. Türk Eğitim Derneği'nin eğitim alanındaki 98 yıllık deneyimini yükseköğretime taşıyarak geleceğe hazır bireyler yetiştiren TED Üniversitesi (TEDÜ) ise dünyanın hızla değiştiği yapay zeka çağında öğrencilerin yalnızca meslek seçmekle kalmadığına dikkat çekerek, kurumlarını keşfetmek isteyen adaylar için kapılarını 13 Ağustos’a kadar açıyor.

YALNIZCA MESLEK DEĞİL, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRME SEÇİMİ

TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 2025-2026 akademik yılı için tercih süreci devam ederken, TEDÜ’nün çağın ruhunu yakalayan bir yaklaşımla yalnızca meslek seçiminin değil, aynı zamanda bireyin geleceğini inşa edeceği bir yolculuğun başlangıcının önemine dikkat çekti. Sabuncuoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversite tercihi yalnızca bir meslek belirlemekle sınırlı değildir; aynı zamanda bireyin gelecekte ait olacağı entelektüel çevreyi, sosyal ağı ve yaşam boyu bağlı kalacağı camiayı da şekillendirir.TEDÜ olarak biz, öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunarken, onları ilham verici bir topluluğun parçası haline getiriyoruz. Günümüzde bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolay; ancak asıl önemli olan, bilgiyi doğru şekilde anlamlandırmak, dönüştürmek ve yenilikçi fikirler üretebilmektir” ifadelerini kullandı.

REKTÖR PROF. DR. İHSAN SABUNCUOĞLU: “ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK EN TEMEL YETKİNLİK”

Yeni dünya düzeninde bireylerin yalnızca belli mesleki alanlarda uzmanlaşması yeterli olmuyor. Bu gerçeğe dikkat çeken TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Günümüz ve geleceğin hızla değişen koşullarında bireylerin sahip olması gereken yetkinlikler köklü bir dönüşüm geçiriyor. Artık yalnızca bilgi sahibi olmak yeterli değil; analitik düşünme, yaratıcı problem çözme, yenilikçilik ve eleştirel bakış açısı gibi beceriler öne çıkıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise ‘öğrenmeyi öğrenmek’ yer alıyor. Yaklaşık 5.500 öğrencimize bu vizyonla eğitim veriyor, onları liderlik kapasitesi gelişmiş, sosyal sorumluluk sahibi ve sistematik düşünme yetkinliğine sahip bireyler olarak hayata hazırlıyoruz.”

TEDÜ, MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARINDA ZİRVEDE

Nitelikli akademik kadrosu ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla fark yaratan TEDÜ, ulusal ölçekteki memnuniyet araştırmalarında da başarısını tescilliyor. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, TEDÜ’nün bu alandaki konumunu şöyle aktardı:

“Eğitim modelimizi ‘amaca uygunluk’ ve ‘uluslararası standartlara uyumluluk’ ilkeleri üzerine inşa ediyoruz. Öğrencilerimizi, sadece bilgiyle değil; küresel farkındalık, disiplinler arası düşünme ve takım çalışması gibi becerilerle donatıyoruz. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda vakıf üniversiteleri arasında 2’nci, tüm üniversiteler arasında ise 4’üncü sırada yer alıyoruz. Ayrıca, YÖK tarafından ilk kez gerçekleştirilen Öğrenci Deneyimi Araştırması’na göre Türkiye genelindeki tüm üniversiteler içinde ilk 10’da yer almaktan büyük gurur duyuyoruz.”

TEDÜ TANITIM GÜNLERİ 13 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDİYOR

Ankara’nın kalbinde yer alan TEDÜ kampüsü, üniversite adaylarına kapılarını sonuna kadar açıyor. Aday öğrenciler, akademisyenlerle bire bir görüşme fırsatı yakalarken, kampüs atmosferini de yakından deneyimleyebilecekler.

TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Her bir TEDÜ öğrencisi yalnızca bir alanda değil; akademik, sosyal, kültürel ve teknolojik açıdan çok yönlü gelişmiş bireyler olarak mezun oluyor. Onları sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında başarılı olacak şekilde, gerçek birer ‘dünya vatandaşı’ olarak yetiştiriyoruz. Hayalindeki üniversiteyle tanışmak isteyen tüm gençleri tanıtım günlerimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.