Yerli bilimsel temelli mobil uygulama, EEG ile öğrenme güçlüğü ve DEHB'de yeni çözümler sunuyor

Yayınlanma: 28.01.2025 - 18:24

Güncelleme: 28.01.2025 - 18:25

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), global çapta bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık %2,8'inde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) görülürken, beyin aktivitelerini ölçen elektroensefalografi (EEG) yöntemi DEHB gibi nörogelişimsel bozuklukların tanı ve tedavisinde etkili sonuçlar sunuyor. Bilimsel temelli yerli mobil uygulama Auto Train Brain'in EEG tabanlı ‘nöro geribildirim’ (neurofeedback) yöntemi, bireylerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

EEG İLE NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUKLARIN ÖNÜNE GEÇIYORLAR

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Günet Eroğlu nörogelişimsel bozuklukların bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sorunlar arasında yer aldığını ileterek detaylı bilgiler paylaştı. Buna göre öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumların erken teşhisi ve kişiye özel müdahale planlarının geliştirilmesi ise bu aşamada büyük önem taşıyor. Beynin elektriksel aktivitelerini ölçen EEG ise bu süreçte önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Bu yöntem ile nörogelişimsel bozuklukların erken tanısı mümkün hale geliyor. Bireylerin ihtiyaçlarına uygun, kişiselleştirilmiş eğitim planlarının oluşturulmasını sağlıyor. Beyin dalgalarının düzenli ölçümü ve analizi, eğitim ve tedavi süreçlerinin etkinliğini artırıyor. Teknolojik gelişmelerin EEG’ye entegre edilmesi ise tedavi yöntemlerini daha da ileriye taşıyor. Özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları, EEG verilerinin analizini daha hassas algılayarak öğrenme güçlüğü ve DEHB gibi durumlarla mücadelede yeni yöntemlerin önünü açıyor.

Auto Train Brain de EEG teknolojisi ile bireylerin beyin aktivitelerini düzenleyerek dikkat, odaklanma ve öğrenme becerilerini geliştiren bir yöntem sunuyor. Bu yöntem, Glutamat/GABA dengesi üzerinde çalışarak nöronlar arasında daha sağlıklı bağlantılar kurulmasını sağlıyor. Auto Train Brain'in Kurucusu ve Dr. Öğr. Üyesi Günet Eroğlu, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“EEG tabanlı ‘neurofeedback’ eğitimi ile bireylerin öğrenme süreçlerini destekliyor ve potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz. Bu yöntem, disleksi, DEHB, otizm ve konuşma bozukluğu gibi durumlarda etkili sonuçlar sunuyor.”

EEG İLE DAHA ETKİLİ EĞİTİM VE TEDAVİ MÜMKÜN

Evde uygulanabilen Auto Train Brain, bireylerin öğrenme ve sosyal becerilerinde dikkat çekici iyileşmeler elde edilmesini sağlıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan klinik bir çalışmaya göre, kullanıcıların okuduğunu anlama yeteneğinde %70, okuma hızında %45, dikkat seviyesinde %50 gelişme kaydediliyor. Bunun yanı sıra konuşma becerilerinde %18, sosyalleşme düzeyinde %36 ve bilişsel aktivitede de %41 oranında ilerleme yaşandığını ortaya koyuyor. Veriler gösteriyor ki EEG, öğrenme güçlüğü ve DEHB gibi nörogelişimsel bozuklukların daha etkin bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyor. Teknolojinin bu alandaki gücüyle, bireylerin akademik ve sosyal hayatlarında daha başarılı olmaları artık mümkün kılıyor. EEG tabanlı çözümlerle eğitim ve tedavide daha etkili sonuçlara ulaştırarak bireylerin yaşam kalitesini artırıyor.